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  الخميس 21 جمادي الثاني 1442

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مقتل 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني في أمريكا

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أخبار

محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها

الخميس 21 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها
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الوقت- أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاربعاء، رفضها الطعون التي تقدمت بها اميركا ضد صلاحية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الايرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955.

واصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يوم الاربعاء، نشر الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة نسخته منه، ان هذه الجهة القضائية الدولية تعلن رفضها لـ 6 طعون كانت قد تقدمت بها الولايات المتحدة الاميركية ضد صلاحية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الايرانية؛ مطالبة بشطب هذا الملف من جدول اعمال المحكمة.

وبذلك أكدت المحكمة صلاحيتها النظر في ملف الشكوى الذي تقدمت به ايران ضد الولايات المتحدة الامريكية لنقض الاخيرة معاهدة الصداقة الثنائية الموقعة عام 1955، وكان الجانب الاميركي قد طالب برفض الشكوى زاعما ان طهران تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وجاء في قرار محكمة لاهاي: "من وجهة نظر المحكمة، لا توجد ظروف استثنائية من شأنها، أن تبرر اعتبار استئناف إيران غير مقبول... وترى المحكمة، أنه ينبغي رفض الاعتراضات، التي أثارتها الولايات المتحدة بشأن مقبولية الشكوى".

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، صوتت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على رفع عقوبات واشنطن عن الأدوية والمواد الطبية والأغذية والطيران من إيران. بعد هذا القرار الصادر عن محكمة لاهاي، قررت الولايات المتحدة إنهاء معاهدة الصداقة لعام 1955 مع إيران.

وأقامت السلطات الإيرانية الدعوى بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض حظر اقتصادي على طهران، وهي الدعوى التي اعتبرت المحكمة الدولية أن لها الحق في النظر فيها استنادا إلى اتفاق الصداقة الموقّع بين طهران وواشنطن عام 1955.

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ايران اميركا محكمة لاهاي

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