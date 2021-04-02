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  الخميس 21 جمادي الثاني 1442

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أخبار

المقاومة اللبنانية تسقط طائرة استطلاع "اسرائيلية" فوق الجنوب

المقاومة اللبنانية تسقط طائرة استطلاع "اسرائيلية" فوق الجنوب

الوقت- أطلقت المقاومة أمس صاروخاً باتجاه طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق الجنوب، حسب ما أكدت مصادر خبرية.

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مصدر عسكري لبناني: "داعش" كانت ستضرب بقوة في لبنان! الوقت-قالت مصادر عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، أن موقوفي تنظيم داعش الـ18 لدى

موقع والاه: هذه قصة شرط السيسي على نتنياهو الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء في تقرير له، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية

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أخبار

المقاومة اللبنانية تسقط طائرة استطلاع "اسرائيلية" فوق الجنوب

الخميس 21 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
المقاومة اللبنانية تسقط طائرة استطلاع "اسرائيلية" فوق الجنوب
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الوقت- أطلقت المقاومة أمس صاروخاً باتجاه طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق الجنوب، حسب ما أكدت مصادر خبرية.

وقال المراسل العسكري للقناة الـ 12 الاسرائيلية نير دفوري إن «حزب الله أطلق صاروخاً مُضاداً للطائرات نحو طائرةٍ من دون طيار، ولم تُحدث أي إصابات».

وفي وقت لاحق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكس أنه تم «إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيّرة إسرائيلية في نشاط عادي كانت تحلق فوق لبنان ولم تتم إصابتها».

ويتخوف جيش العدو من تثبيت هذه المعادلة، وقال المحلل العسكري في القناة الـ 12، روني دنيال، إن الجيش الإسرائيلي يجري حالياً نقاشات حول «إمكانية الرد على إطلاق النار تجاه الطائرة الإسرائيلية المسيّرة في لبنان.وهناك تخوفات من أن عدم الرد قد يؤدي إلى تهديدات أخرى ضد الطائرات».

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كلمات مفتاحية :

حزب الله الجيش الإسرائيلي طائرةٍ من دون طيار مسيّرة إسرائيلية

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