الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية

الوقت- أعلنت وكالة الانباء السورية "سانا"، مساء الاربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية برشقات صاروخية.

وقالت الوكالة إن الأصوات كانت ما تزال تسمع في محيط دمشق هي لتصدي تلك الدفاعات للعدوان.

وأعلن الجيش السوري أن "بعض الأهداف" في المنطقة الجنوبية تعرضت لعدوان صاروخي صهيوني.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ في تمام الساعة 10:42 مساء الأربعاء، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض، وأرض ــ أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية".

وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات.