عضو المكتب السياسي لحركة حماس: لم نتخذ قرار حول المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة!

الوقت-أعلن خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ظهر اليوم خلال لقاء صحفي، إنه "من المبكر الحديث عن شكل مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة، وأننا لم نتخذ قراراً بشأن ذلك بعد".

وبحسب الحية فأن شكل المشاركة في الانتخابات مرهون بما يُتفق عليه في حوارات القاهرة، وشدد على وجود خيارات متعددة لشكل مشاركة حماس بالانتخابات.

وأشار الحية إلى وجود لجنة انتخابات مشكّلة من المكتب السياسي، وبها لجان من الضفة وغزة والخارج، وإلى أنه يتطلّع إلى أرضية سياسية مشتركة تتيح الحق لكل الفصائل أن تقول ما تريد.

وفي هذا السياق، أكد على أنه لا بد من الذهاب جميعاً إلى حالة وطنية جديدة، مضيفًا أن حماس أبدت كل المرونة في كل المحطات لإنهاء الانقسام.

كما أعرب عن أمله في الوصول إلى المحطات كاملة دون منغصات وعقبات وبكل يسر وسهولة، مبيناً أن الحركة حاولت بكل إخلاص أن تزيل ما يعترض إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.

وفي وقت تحدّث فيه عن الحاجة إلى التوافق على أرضية معقولة في البرنامج السياسي المشترك من أجل ان يكون انهاء الانقسام كاملاً، تطرق إلى أن الأوان آن لأن تُرفع العقوبات عن شعب غزة باعتباره مطلب شعبي.

عضو المكتب السياسي أظهر في هذا الصدد الرغبة في الذهاب للانتخابات بحالة من الاطمئنان من العملية القانونية والقضائية، مضيفاً: "ستكون محور النقاشات في القاهرة...ولا بد أن نذهب ونتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، وهو الأهم الآن".

وذكّر لاحقاً بوجوب إعادة تشكيل المحكمة الدستورية بروح أخوية اذ أن المحكمة الدستورية عليها خلاف قانوني منذ نشأتها، وهي شُكلت في ظروف غير مناسبة، وهناك اعتراض عليها وهي مثار جدل.

هذا وأشار إلى أن المحطة الأولى لتشكيل المجلس الوطني، الذي يحتاج إلى متطلبات، هي المجلس التشريعي، مركزاً على ضرورة الاتفاق بشأن مكان الانتخابات في الخارج فور الوصول إلى المجلس في 31 -8.

ونوّه إلى أنه غير مسموح لأحد أن يتراجع خطوة واحدة عن الانتخابات، فيما يجب إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير، مضيفاً أن وثيقة الاتفاق الوطني 2006 وما توصلوا إليه في بيروت تشكل القاعدة المشتركة لما يمكن أن يصلوا إليه.

والشهر الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو.

وبموجب المرسوم "ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 - 5 - 2021، والرئاسية بتاريخ 31 - 7 - 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 - 8 - 2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".