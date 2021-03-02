مصدر عسكري لبناني: "داعش" كانت ستضرب بقوة في لبنان!

الوقت-قالت مصادر عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، أن موقوفي تنظيم داعش الـ18 لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية اعترفوا بتحضيرهم أعمالاً إرهابية.

وبحسب المصدر الأمني فأنّ: "موقوفي داعش اعترفوا بعقد لقاءات في أماكن مختلفة لإبعاد الشكوك عنهم".

ولفت إلى أنّ الجيش اللبناني داهم عدة منازل في بلدة عرسال البقاعية بعد اعترافات موقوفي داعش.

وكان الجيش اللبناني أعلن، الاثنين الماضي، عن إلقاء القبض على 18 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش "كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية".

وقال الجيش في بيانه إن الموقوفين اعترفوا بانتمائهم لداعش والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، مؤكّداً ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية مع الموقوفين.

وأوضح بيان الجيش اللبناني أن " مجموعة من 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي".

وأضافأن "الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية".