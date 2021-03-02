موقع والاه: هذه قصة شرط السيسي على نتنياهو

الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء في تقرير له، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد زيارة مصر قبل الانتخابات، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع له شرطاً، وعرض "بادرة حسنة" في الموضوع الفلسطيني، مثل "الإعلان عن الالتزام بحل الدولتين"، إلا أن جهات مقربة من نتنياهو نفت الادعاء بأن السيسي وضع شروطاً للقاء.

وبحسب الموقع، فان مصدرين إسرائيليين على صلة بموضوع الزيارة، قالا إن زيارة نتنياهو لمصر كادت أن تحصل قبل شهر، لكن الرئيس السيسي عدل عن استقباله في أعقاب تقديم موعد انتخابات الكنيست، وتمّ إرجاء الزيارة.

وبعد استئناف المحادثات، طلب المصريون من نتنياهو أن يقوم بمبادرة "حسن نيّة" في الموضوع الفلسطيني في سياق الزيارة.

وأشار المصدران إلى أن أحد الأفكار التي طرحها المصريون تفيد بأن يصرّح نتنياهو، قبل أو خلال زيارة مصر، بالتزامه بحل الدولتين أو أن ينفذ خطوة ما على أرض الواقع، وأن نتنياهو تحفظ من إطلاق تصريح كهذا أو تنفيذ خطوة من أي نوع في الموضوع الفلسطيني عشية انتخابات الكنيست، وذلك على خلفية محاولاته لكسب أكبر دعم ممكن من جانب ناخبي اليمين.

"والاه" لفت إلى أنه وقبل أسبوع، زار رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، "إسرائيل" وذلك بعد زيارته رام الله، وأن كامل التقى مع مسؤولين في مكتب نتنياهو، وعندما طرح الأخيرون زيارة لنتنياهو لمصر، أعاد كامل طرح طلب السيسي.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية إشارتها إلى أن نتنياهو لا يزال يأمل إجراء الزيارة، وأنه تبذل لهذه الغاية مساعٍ لإيجاد صيغة توفيقية تتيح له ذلك.