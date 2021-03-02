تحليل وجهة النظر الروسية تجاه التطورات في جنوب اليمن

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 22 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟ الوقت- لم يأتي رئيس أمريكي واحد لم يدعم الصهيونية، كيف لا واللايات المتحدة الأمريكية هي الحامي الأول والأخير لهذه الحركة الاستعمارية، والأمر غير مرتبط بشخص الرئيس، فهو مرتبط بالمؤسسات الأمريكية الداعم الأول...

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

أخبار

وسائل إعلامية إسرائيلية: لهذا السبب أجل نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين!

وسائل إعلامية إسرائيلية: لهذا السبب أجل نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين!

الوقت- قالت وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو قد ألغى اليوم الخميس، وهي

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

ماريا زاخاروفا: واشنطن ترسل إشارات معينة عن الاستعداد للعودة للاتفاق النووي الوقت-أعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ظهر اليوم الخميس خلال لقاء لها مع

مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي! الوقت- أعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، خلال تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء

لهذا السبب علق وزير الدفاع الأميركي يعلّق عمليات الجيش الأمريكي الوقت-قال جون كيربي، اليوم، المتحدث باسم البنتاغون، ظهر اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأميركي لويد

مشايخ ووجهاء مأرب يتضامنون مع النساء المختطفات من مأرب الوقت-أعلن وجهاء ومشايخ محافظة مأرب في اليمن، ظهر اليوم الأربعاء خلال وقفة تضامنية لهم مع النساء

مقتل 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني في أمريكا الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، مصرع 3 من أفراد الحرس الوطني إثر تحطم مروحية تقلهم، في مدينة بويسي، عاصمة ولاية أيداهو (غرب).

محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها الوقت- أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاربعاء، رفضها الطعون التي تقدمت بها اميركا ضد صلاحية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الايرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955.

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار الوقت- اكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الاربعاء، ان الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار السياسي والامني بالعراق والمنطقة.

أمريكا تطور قواعدها العسكرية غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات الوقت- أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الارهابية "سنتكوم" بيل أوربان عن بدء تطوير العديد من القواعد العسكرية في غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات.

الاحتلال يداهم خربة حمصة ويفكك خيام الفلسطينيين ويحتجز مركباتهم الوقت- اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، خربة حمصة بالأغوار الشمالية، وفككت خيامًا، نصبها نشطاء فلسطينيون صباحًا.

المقاومة اللبنانية تسقط طائرة استطلاع "اسرائيلية" فوق الجنوب الوقت- أطلقت المقاومة أمس صاروخاً باتجاه طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق الجنوب، حسب ما أكدت مصادر خبرية.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية الوقت- أعلنت وكالة الانباء السورية "سانا"، مساء الاربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية برشقات صاروخية.

"إسرائيل هيوم": الإسرائيليين قلقون جداً من الاستفزازات الإيرانية برفع سقف تخصيب اليورانيوم الوقت-كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، ظهر اليوم في تقرير لها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين

عضو المكتب السياسي لحركة حماس: لم نتخذ قرار حول المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة! الوقت-أعلن خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ظهر اليوم خلال لقاء صحفي، إنه

لافروف: التطبيع لا يلغي وجود دولة فلسطين الوقت-أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي

مصدر عسكري لبناني: "داعش" كانت ستضرب بقوة في لبنان! الوقت-قالت مصادر عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، أن موقوفي تنظيم داعش الـ18 لدى

موقع والاه: هذه قصة شرط السيسي على نتنياهو الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء في تقرير له، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية

الخارجية الروسية: معاهدة "ستارت 3" تدخل حيّز التنفيذ الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم في بيان لها نشر على موقعها الرسمي

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها، أن هناك إقبالا في الإمارات على الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها

مقتل 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني في أمريكا

ماريا زاخاروفا: واشنطن ترسل إشارات معينة عن الاستعداد للعودة للاتفاق النووي

مشايخ ووجهاء مأرب يتضامنون مع النساء المختطفات من مأرب

لهذا السبب علق وزير الدفاع الأميركي يعلّق عمليات الجيش الأمريكي

القنابل الأمريكية تفرش ظلال الموت على أرض اليمن + صور

وسائل إعلامية إسرائيلية: لهذا السبب أجل نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين!

الاقتصاد السعودي أمام كارثة حقيقية... وعبقري الاقتصاد "ابن سلمان" يكتب تاريخ انهيار الاقتصاد

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق

عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة

نشاط ارهابيي داعش في الأنبار بدعم أمريكي... تفاصيل سيناريو واشنطن للقضاء على الحشد الشعبي وتقسيم العراق

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي!

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

معاريف: كوخافي يتحدى إدارة بايدن

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي!

نيودلهي: انفجار على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

معهد الوطني للإحصاء الفرنسي: الاقتصاد الفرنسي يسجل ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية

وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران!

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

الامارات تفرج عن 11 لبناني بعد سنوات على اعتقالهم تعسفياً

دبلوماسي صيني يدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء

"قسد" المدعومة أمريكيا تقتل مواطن سوري وتصيب آخرين مباشرة على الهواء!

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس

المتحدثة باسم البيت الأبيض: تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية لوقف حرب اليمن

أنصار الله: تحالف العدوان يمارس الفساد ويفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية

الفلسطينيون يعيدون زرع ما اقتلعه الصهاينة من أشجار في الضفة الغربية

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس!

منظمة حقوقية: فرنسا ارتكبت جريمة حرب في مالي!

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

تقرير لجنة التحقيق في العراق يكشف خيوط جريمة استشهاد قادة النصر في

روسيا: موسكو مستعدّة لإظهار مرونة في التعامل مع واشنطن لكن من دون تجاوز للخطوط الحمر!

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

سقوط طائرة مروحية للجيش الامريكي جنوب الحسكة السورية

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

تحليل وجهة النظر الروسية تجاه التطورات في جنوب اليمن

الجمعة 22 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
تحليل وجهة النظر الروسية تجاه التطورات في جنوب اليمن
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- فشلت محاولات السعودية المتكررة لإحياء اتفاق الرياض في اليمن بين حكومة منصور هادي المخلوعة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات فشلاً ذريعاً، كما أنه من المتوقع حدوث جولة جديدة من التوترات بينهم، وخاصة ان بعض وسائل الإعلام أفادت يوم الاثنين بهروب بعض وزراء حكومة منصور هادي الجدد من عدن إلى الرياض؛ وفي غضون ذلك، سافر وفد من القوات الجنوبية إلى روسيا في خطوة يبدو أنها تجهز لدخول الجنوبيين إلى ساحة التطورات الجديدة في اليمن. وهذا بدوره يدعو إلى التساؤل حول استراتيجية موسكو بشأن قضية جنوب اليمن.

العلاقات التاريخية بين الجنوبيين وموسكو

من أهم الاسباب التي قادت الجنوبيين إلى موسكو بعد انهيار الاتفاق مع هادي أو بالأحرى مع السعودية، هو استقطاب دعم قوة دولية للمستقبل على أساس الماضي التاريخي من العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

حيث تعود العلاقات بين اليمن وروسيا إلى عام 1928. حيث كانت المملكة اليمنية (مملكة المتوكل) من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أقامت علاقات مع الاتحاد السوفيتي. التقى ممثل الإمام يحيى محمد حميد الدين مع ممثل روسيا في جدة وسلمه رسالة تم بموجبها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين. لكن العلاقات الدبلوماسية لم تنشأ بين البلدين حتى عام 1955.

أثناء تقسيم اليمن إلى جزأين شمالي وجنوبي، طورت موسكو أيضا علاقات مع كلا الجانبين، رغم أنه خلال هذه الفترة، وبسبب حكم الاشتراكيين في الجنوب، كان لعدن علاقات أوثق مع روسيا، لكن دعم الاتحاد السوفيتي للجنوبيين كان اقل مقارنة بباقي الاطراف الاشتراكية الأخرى في المنطقة. خلال هذه الفترة وقعت روسيا معاهدات صداقة وتعاون اقتصادي مع جمهورية جنوب اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1979 ومع جمهورية اليمن العربية في الشمال عام 1984. وبعد توحيد اليمن عام 1990 وتشكيل "الجمهورية اليمنية" الجديدة، ورغم اقتراب صنعاء من الغرب، طورت روسيا أيضا علاقات مع النظام الجديد، وكان الكرملين دائما مهتما باستخدام التسهيلات البحرية والجوية جنوب اليمن في عدن.

أرسل الاتحاد السوفيتي مستشارين ومعدات عسكرية إلى اليمن منذ عام 1962 بطلب من مصر، التي دعمت الجمهوريين في اليمن. وتوسع هذا الوجود بعد عام 1968. وعلى وجه التحديد، حصلت موسكو على إذن لإنشاء قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى. حيث سمحت القاعدة الموجودة في خليج عدن للاتحاد السوفيتي بالعمل في المحيط الهندي في عام 1985. وإضافة إلى ذلك، بين عامي 1968 و 1991، خدم ما لا يقل عن 5245 متخصصا عسكريا سوفيتيا في اليمن.

وفي السنوات الأخيرة، سعت روسيا إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الجنوبيين. في سبتمبر 2018 بعد ان تم استبعاد المجلس الانتقالي من المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، قال سفير روسيا في اليمن، فلاديمير ديدوشكين، إن جنوب اليمن جزء مهم من البلاد ويجب أن يكون له ممثلون في أي اتفاق سلام. وقد رحب أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بهذا الرأي. وفي مارس 2019 كانت وزارة الخارجية الروسية أول من دعا مسؤولي المجلس الانتقالي الجنوبي للقيام بزيارة رسمية إلى موسكو.

كما حافظت روسيا على عقد مع حكومة منصور هادي منذ سبتمبر 2017 لطباعة وتحويل الأوراق النقدية بأمان من موسكو إلى عدن، ما ساعد عدن على دفع رواتب أفرادها العسكريين والأمنيين في جنوب اليمن.

يبدو أن موسكو تنظر إلى التطورات في اليمن على أنها نقطة تحول في استعادة النفوذ الروسي في الشرق الأوسط. السياسة التي تأثرت بشدة بأفكار رئيس الوزراء السابق يوجين بريماكوف.

أهداف روسيا الجيوسياسية في جنوب اليمن

لا شك أن موسكو تسعى إلى تحقيق أهداف جيوسياسية من خلال تعزيز وتقوية العلاقات مع جنوب اليمن. حيث تم الإعلان عن أهداف روسيا في البحر الأحمر لأول مرة في يناير 2009 عندما تحدث مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى عن الحاجة إلى إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وفي عام 2017 أيضا، دعا القائد العام السابق للبحرية الروسية فيليكس جروموف إلى إنشاء قاعدة بحرية روسية بالقرب من طرق التجارة في خليج عدن، ووصف معهد موسكو للدراسات الشرقية جزيرة سقطرى بأنها موقع مثالي لمثل هذه القاعدة.

حيث تتزايد أهمية امتلاك قاعدة في المنطقة للمصالح الجيوسياسية لروسيا حيث ترى موسكو جنوب اليمن كبوابة لنفوذ واسع النطاق في القرن الإفريقي.

في نهاية الحرب الباردة، تخلت موسكو عن قواعدها في جنوب اليمن وفقدت النفوذ الجيوسياسي في المنطقة لصالح امريكا. كما ان الصدع بين الجنوبيين والإمارات من جهة، والسعودية من جهة أخرى، يمكن أن يمهد الطريق لعودة النفوذ الروسي في المنطقة، بينما يتراجع النفوذ الأمريكي.

هذا وتأمل روسيا في إنشاء قاعدة عسكرية في اليمن من خلال اقامة علاقات مع مجموعة واسعة من الفصائل اليمنية الجنوبية - مثل الحزب الاشتراكي اليمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي والحركة الانفصالية الجنوبية (الحراك) - وقبول اقتراح الرئيس السابق علي عبد الله صالح لموسكو حول تاسيس قاعدة عسكرية لها في اليمن. حيث قال صالح لتلفزيون روسيا 24 الحكومي في أغسطس 2016 "في الحرب ضد الإرهاب، سنوفر كل التسهيلات ونحن مستعدون لعرض مطاراتنا وموانئنا على روسيا الاتحادية".

آمال روسيا في دعم الجنوبيين مدعومة بآمال أخرى

في عام 2017، زار محمد بن زايد موسكو والتقى ببوتين. وقالت مصادر مخابراتية إن أبو ظبي عرضت على موسكو مكانا لرسو السفن الروسية في خليج عدن. كما وعد بن زايد بوتين بإقامة "محطة توقف" رابعة من قناة السويس في البحر المتوسط ​​إلى بحر العرب - وتشمل القواعد الأخرى الإسكندرية والعقبة والفجيرة. تعتزم روسيا تحقيق قوة بحرية خفيفة وسريعة في المياه الدافئة، الأمر الذي يتطلب محطات صيانة بحرية في مياه المنطقة. رفضت دول مثل جيبوتي مرارا طلب روسيا لبناء قاعدة بحرية على أراضيها خوفا من التوترات مع القواعد الأمريكية والصينية.

لكن من ناحية أخرى، فإن الوجود في جنوب اليمن يمكن أن يساعد روسيا كأداة مهمة في المنافسة على الطاقة.

في مارس 2020، كان هناك خلاف على إنتاج النفط بين السعودية وروسيا. ويستمر الخلاف رغم إعلان التعاون بين البلدين في أوبك بلس، لذلك قد تفكر موسكو في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي أو حتى أنصار الله للسيطرة على مضيق باب المندب من أجل التأثير على صادرات النفط السعودية.

روسيا والخطوط العامة لميزان القوى في اليمن

على الرغم من الفوائد الجيوسياسية التي قد تحصل عليها روسيا من تقسيم اليمن، فإن موسكو لا تدعم بشكل مباشر استقلال جنوب اليمن، لأن هذا من شأنه أن يخلق خلافات خطيرة مع السعودية. حيث تعتبر روسيا الاستقرار في جنوب اليمن شرطا مسبقا لهدفها المتمثل في توسيع دائرة نفوذها في البحر الأحمر، ولهذه الغاية، رسخ الكرملين نفسه حتى الآن كوسيط موثوق به في النزاع، وحافظ على علاقات وثيقة مع حكومة منصور هادي المخلوعة وعلاقات غير رسمية مع السياسيين اليساريين في جنوب اليمن. وهو موضوع رحب به السعوديون أيضا، الذين فشلوا في تحقيق السلام بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي.

في يناير 2018، أعلنت وزارة الخارجية الروسية رسميا عن استعدادها للتوسط بين الانفصاليين في جنوب اليمن وأنصار عبد ربه منصور هادي.

إضافة إلى ذلك، فقد نظرت موسكو في الحفاظ على العلاقات مع أنصار الله وتقديم الدعم العرضي لصنعاء في مجلس الأمن من أجل الحفاظ على ثقلها المتوازن في التطورات في اليمن.

كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن الاختبار الأول لروسيا. وطالب النص، الذي أعدته دول غربية وعربية، الحوثيين بمغادرة كل المناطق التي سيطروا عليها، وأيدوا سلطة حكومة منصور هادي المستقيلة والهاربة. موسكو رفضت التصويت. وفي عام 2018، بعث المجلس السياسي الأعلى بقيادة مهدي المشاط برسالة إلى قادة أنصار الله للرئيس الروسي، حث فيها بوتين على إنهاء الحرب والحصار على اليمن، وكذلك المساعدة في مواجهة الأمريكيين والغربيين الذين يتدخلون في البلاد.

تعتقد موسكو أن الحفاظ على علاقات إيجابية مع الرياض وطهران سيساعد روسيا على أن تصبح "عميلاً أميناً" في نزاع الشرق الأوسط وحالات التنافس بين هاتين القوتين الإقليميتين.

في منتصف عام 2019، أعادت روسيا تقديم خطتها المقترحة للأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي حيث كان لليمن دور رئيس في هذه الخطة. حيث تعتقد روسيا أنه من خلال تقليص الوجود والدور الأمريكي في التطورات الإقليمية، فإن مثل هذا النهج سيمكن موسكو من توسيع نفوذها من خلال المشاركة في حل المشكلات.

ومع ذلك، يمكن النظر في إطار السياسة الروسية تجاه اليمن في دعم برامج وقف الحرب التي تحافظ على العلاقات مع جميع الجهات الفاعلة المحلية (عائلة صالح وأنصار الله في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب) والجهات الفاعلة في المناطق المهمة. من خلال سياسة "توازن القوى"، حيث تعتقد روسيا أنها تستطيع أن تحدث وجوداً أكثر فاعلية في اليمن، بالقرب من مضيق باب المندب، لتسهيل العمليات البحرية وضمان الأمن الإقليمي، بما يتماشى مع خطتها "لأمن الخليج الفارسي".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليمن الجنوب روسيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب