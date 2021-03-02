موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

أخبار

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها، أن هناك إقبالا في الإمارات على الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

لبحث عدد من الملفات المشتركة.. وزير الخارجية العراقي يصل طهران الوقت- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران.

قصف متبادل بين القوات التركية ومرتزقتها مع القوات الكردية بريف حلب الوقت- رصد المرصد السوري المعارض، مساء الثلاثاء، قصفًا متبادلًا، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على مناطق السيطرة بريف حلب.

"إسرائيل" تحذر من تبعات تراجع واشنطن عن بيع طائرات "إف35" للإمارات الوقت- حذرت مصادر إسرائيلية من تبعات قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في صفقة بيع طائرات "إف35" العملاقة للإمارات، معتبرة أنها تعرض اتفاقيات التطبيع للخطر.

مسيرات "إسرائيلية" تحلّق في سماء بيروت واستنفار أمني الوقت- أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" في أجواء المنطقة.

أوليانوف يدعو اميركا إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي الوقت- دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، ميخائيل اوليانوف، الولايات المتحدة إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي ، معتبرا أنه بخلاف ذلك لن يتحقق شيء سوى العبثية.

القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى الوقت- شرعت القوات الامنية العراقية، الاربعاء، بعملية أمنية واسعة في ديالى لتعقب عناصر داعش في منطقة "نفط خانة".

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع! الوقت- كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم في تقرير له مساء اليوم، أن مصادر أمنية حذرت من أن قرار إدارة بايدن

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه و"بعد 24 ساعة على إعلان وزير

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان! الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع

سفير إيران في الأمم المتحدة: تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في "نظنز" و"فردو" الوقت-كشف كاظم غريب أبادي، سفير ومندوب إيران الدائم في فيينا، ظهر اليوم الثلاثاء

8 معتقلين لبنانيين يعودون الى لبنان من الامارات بعد اتفاق بين البلدين لإطلاق سراحهم الوقت-قالت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم أن ثمانية لبنانيين كانوا محتجزين في الإمارات قد وصلوا اليوم ا

"نيويورك تايمز": حاملة طائرات الأميركية تعود من الخليج الفارسي الى أمريكا والسبب؟! الوقت- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ظهر اليوم الثلاثاء في مقال لها، أن حاملة الطائرات الأميركية ستعود

بعملية أمنية في العراق.. تدمير وكرين لـ"داعش" وتفجير عبوات الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن تدمير وكرين لتنظيم "داعش" الارهابي، وتفجير عبوات بعملية "اسود الجزيرة".

نتنياهو يناقش استعداد كيانه المحتل لهجوم محتمل ضد ايران الوقت- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مناقشة حول استعداد كيانه المحتل لهجوم ’محتمل’ ضد إيران.

دبلوماسي صيني يدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء الوقت- دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي بلاده والولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسار بناء.

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار الوقت- أكد الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام، ان التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة اثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار.

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي الوقت- اكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر , ان السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لأنه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية.

الأسير الفلسطيني: 17 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا في سجن "النقب" الوقت- قال نادي الأسير الفلسطيني إن 17 أسيراً أصيبوا بفيروس كورونا، في قسم 10 بسجن النقب الصحراوي.

الخارجية الايرانية: اجراءات ايران مطابقة للاتفاق النووي الوقت- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراءات ايران بانها مطابقة للاتفاق النووي، مؤكدا بانه على اميركا العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع!

كيف تحولت الحافلات إلى شاهد على عنصريّة الكيان الصهيونيّ؟

"إسرائيل" تحذر من تبعات تراجع واشنطن عن بيع طائرات "إف35" للإمارات

مصالحة مع وقف التنفيذ.. مناوشات بحرينية قطرية تهدد مستقبل بيان العلا

عنصرية إسرائيل تجسدها كورونا.. الموت يعانق قطاع غزة!

سفير إيران في الأمم المتحدة: تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في "نظنز" و"فردو"

"ذو الجناح" الحامل للأقمار الصناعية..أحدث اختبارات إيران الصاروخية الناجحة

"نيويورك تايمز": حاملة طائرات الأميركية تعود من الخليج الفارسي الى أمريكا والسبب؟!

ميليشيا "قسد" تفك حصارها عن الحسكة.. إلى متى يستمر خنوعها لواشنطن؟

مسيرات "إسرائيلية" تحلّق في سماء بيروت واستنفار أمني

قصف متبادل بين القوات التركية ومرتزقتها مع القوات الكردية بريف حلب

حكومة جنوب السودان.. قتل وتعذيب وقمع

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى

السعودية تكشف عن خطط ابن سلمان السرية لعزل محمد بن نايف

قرار قضائي جريء: حاكم مصرف لبنان الى المحاكمة!

هآرتس: مسؤولون إسرائيليون: خطاب كوخافي بشأن إيران فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً!

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

هكذا حذرت حركة طالبان الأفغانية الإدارة الأميركية الجديدة!

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

الشرطة الروسية: سيتم تغريم كل من فيسبوك وانستغرام وتيك توك وكونتاكتي واودنوكلاسنيكي ويوتيوب والسبب؟

الحشد الشعبي يعلن نتائج "العملية الخاطفة" في الأنبار

"أنصار الله" تثمن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة لدول العدوان

الخارجية الروسية: عودة أمريكا للاتفاق النووي الإيراني يجب ألا تكون ذريعة لمراجعة الصفقة

الرئيس عون: استغلال غرائز الناس في استحقاق دستوري لن يفيد

هكذا ردت طهران على تصريحا ماكرون حول الاتفاق النووي!

قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (قدس)

تقرير أممي: حكومة هادي الموالية للسعودية متورطة في عمليات تبييض أموال

الفلسطينيون يعيدون زرع ما اقتلعه الصهاينة من أشجار في الضفة الغربية

هكذا رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجيّة الأميركي حول الاتفاق النووي!

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

العمليات المشتركة: الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً

الكاظمي يسعى لكسب ود الشعب..هل تثمر محادثاته خروج أمريكا من العراق؟

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة"

مصادر أمريكية: فوز أوسوف سيمنح بايدن السيطرة على الشيوخ!

هذه هي الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الطيران!

الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

الفلسطينيون يعيدون زرع ما اقتلعه الصهاينة من أشجار في الضفة الغربية

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا

الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا، فبحكم العلاقات والروابط التاريخية بين هذه الدول لم تكن هناك قطيعة تامة فيما بينهم، وما ساعد على ذلك بطبيعة الحال الانتصارات التي حققتها سوريا في أرض الميدان وتمكنها من سحق الارهابيين.

نجاح سوريا في التغلب على الارهاب ساعد في عودة حجيج الدول العربية اليها، وجعل مصر والجزائر أكثر ثقة في تمتين العلاقات من جديد. الجزائر على سبيل المثال لديها علاقة تاريخية قوية مع سوريا، فالأمر يعود إلى الفترة التي أقام فيها الامير عبد القادر الجزائري عقوداً منفياً في سورية في آواسط القرن التاسع عشر الى زمن الثورة التحريرية في الجزائر في آواسط القرن العشرين، والتي كان لسورية، شعباً وأحزاباً وحكومة، الدور البارز في الانتصار لها، وفي المشاركة فيها عبر متطوعين من أطباء ومقاتلين فحسب، بل أيضاً لأن المعاناة التي عاشها الشعبان في وجه الفتنة والحرب الداخلية هي واحدة، في طبيعتها وأهدافها.

الجزائر خلال الأزمة لم تنتظر حتى ينتصر الجيش السوري على الارهاب لكي تعلن موقفها، كما فعلت العديد من الدول العربية التي أعادت العلاقات مع دمشق بعد سلسلة الانتصارات التي حظيت بها خلال الاعوام الاخيرة ويقين الجميع بأن اليد العليا في سوريا اليوم للدولة السورية.

مزخراٌ أكدت الجزائر حرصها على التواصل والتعاون مع سورية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سورية.

وخلال اللقاء الذي جمع سفير سورية في الجزائر نمير وهيب الغانم ووزير التجارة الخارجية الجزائري كمال رزيق، جرى بحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين البلدين وفتح الأسواق الجزائرية أمام المنتجات السورية.

وأكد الوزير رزيق بحسب وكالة "سانا"، رغبة الحكومة الجزائرية الدائمة بالتواصل والتعاون مع سورية،وحرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب السوري، عبر الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية الموقعة بين البلدين، وإعادة دور مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري.

وأشار الوزير رزيق إلى أهمية تشجيع الاستثمارات بين الجانبين، وخصوصاً في ظل إعادة الإعمار الذي تشهده سورية، لافتاً إلى أن الجزائر في صدد التوقيع على اتفاقية المنطقة الإفريقية الحرة التي ستخدم ما يقارب 1.2 مليار نسمة يسكنون القارة الإفريقية، ما يمهد الطريق لأن تشكل الجزائر بوابة الدخول للمستثمرين السوريين إلى إفريقيا، فيما يمكن أن تكون سورية هي البوابة الآسيوية للمستثمرين الجزائريين.
من جانبه أكد السفير الغانم إصرار الدولة السورية على المضي بالعملية السياسية بما يحقق مصلحة الشعب السوري واستكمال تطهير الأراضي السورية من بقايا التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلالين الأميركي والتركي.

وأوضح الغانم أن سورية اليوم تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة للإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والحصار الجائر وغير الأخلاقي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية داعياً إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

في مطلع العام الماضي أطلقت الجزائر مبادرة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية،  والموقف الجزائري، بشأن عضوية سوريا في الجامعة العربية، ليس بالجديد؛ إذ كانت الدولة الوحيدة رفقة العراق التي تحفظت على قرار تجميد تلك العضوية.

الجزائر باركت أيضاً انتصارات الجيش السوري وحلفائه، خاصة في حلب، اذ أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة حينها أن تحرير الجيش السوري لمدينة حلب هو انتصار على الإرهاب، موضحا أن ما تقوم به التنظيمات المسلحة فى مدينة حلب هو إرهاب وإن إعادة السيطرة على حلب هى انتصار على هذا الإرهاب.

موقف الجزائر لم يكن عبثيا ولا حتى عاطفيا، فهو مبني على تجربة طويلة مع الارهاب والاستعمار، وهي تستطيع أن تميز بين الارهاب والمطالبة بالديمقراطية والحرية بذكاء، وهذا بالفعل ما حصل، خاصة أنها كانت ترى كمية التدخل الخارجي بالشؤون السورية والدعم الغربي وحتى العربي وتسليح الشعب لاثارة الفوضى وأعمال الشغب، دون هدف محدد، خاصة وان المعارضة السورية لم تكن يوما موحدة ولا تملك اهدافا موحدة، وانما كانت مجموعات هنا وهناك، تدعمها هذه الجهة وتلك، وهاهي اليوم تتخلى عنها لذلك لم يعد لها أي تأثير أو قيمة على الارض، وهنا أدرك الجميع مدى قوة بصيرة الجزائر وحكمتها في اتخاذ المواقف، فهي منذ البداية ترى أن ما يجري في سوريا مؤامرة موجهة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقوى أوروبية كفرنسا وبريطانيا لمشروع شرق أوسط كبير – متجدد – بمعاييرها وتصوراتها.

الجزائر أيضاً استمرت في زياراتها لدمشق، وحتى الوفود السورية لم تنقطع عن زيارة الجزائر، وشجعت الجزائر ولا تزال تشجع الحوار السوري_السوري لإيجاد مخرج من المأزق السياسي من خلال مصالحة وطنية سورية كإستنساخ لتجربة الجزائر، ودعم جهود الدول الصديقة كروسيا لإعادة الأمن والإستقرار وحماية الوحدة الترابية لسوريا ومنع خطر التفكك وفشل الدولة.

مصر

دعا النائب المصري مصطفى بكري في حديث خاص مع قناة RT، إلى إعادة العلاقات بين مصر وسوريا، مؤكدا أنه لا توجد أي عوائق لعودة العلاقات بين البلدين.

وأشار بكري  إلى أن سوريا لم تلحق بمصر أي أضرار بل على العكس دعمت مصر في حربها ضد الإرهاب، وقال: "الأولى أن تعيد مصر العلاقات مع سوريا خاصة أن مصر أعادت العلاقات مع قطر رغم أنها ارتكبت جرائم ضد مصر".

ووصف البرلماني المصري العلاقات بين مصر وسوريا بالتاريخية والمصير المشترك، وقال إن سوريا هي خط الدفاع الأول شمالا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مرارا طبيعة تلك العلاقة، وضرورة وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.

وختم بكري مشددا على أنه "لا يصح أبدا أن تستمر القطيعة ويجب أن نضع إعادة العلاقات مع سوريا على سلم أولوياتنا".

بدوره، أعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري علاء عصام عن تقديره الكبير للانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري خلال حربه على الإرهاب، مؤكدا أن سلامة الدولة السورية تؤمن حماية للأمن القومي المصري، وهو الأمر الذي يستدعي عودة سوريا لحضن الأمة العربية.

وقال عصام إن بيان سامح شكري وزير الخارجية المصري أمام أعضاء مجلس النواب والذي أكد خلاله أهمية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في غاية الأهمية و"يؤكد حرص مصر على علاقتها بالشقيقة سوريا".

يجمع الشعب السوري والشعب المصري خصوصية تاريخية و ثقافية واجتماعية لا يمكن لأحد المساس بها، ربما يحدث فتور في مرحلة معينة بالعلاقات لكن هذا الأمر لايستمر، ورأينا كيف قامت وفود امنية سورية بزيارة مصر خلال الأزمة وكذلك فعلت مصر، وعندما تولى الرئيس المصري محمد عبد الفتاح السيسي الحكم قال في عام 2014:" أن سوريا هى العمق الاستراتيجي لمصر وأن القاهرة تدعم الجيش السوري والدولة الوطنية السورية لمحاربة الارهاب".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا الدول العربية مصر دمشق الجزائر البكري مصطفى كما رزيق سانا الغانم

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب