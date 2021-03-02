"إسرائيل" تحذر من تبعات تراجع واشنطن عن بيع طائرات "إف35" للإمارات

الوقت- حذرت مصادر إسرائيلية من تبعات قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في صفقة بيع طائرات "إف35" العملاقة للإمارات، معتبرة أنها تعرض اتفاقيات التطبيع للخطر.

وقال أمير بوخبوط، الخبير العسكري الإسرائيلي، في تقرير على موقع ويللا، أن "مصادر أمنية إسرائيلية حذرت من أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بإعادة النظر في بيع تلك الطائرات للإمارات قد يعرض للخطر تنفيذ اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل"، وإن إلغاء بيعها سيؤثر بشكل مباشر على "إسرائيل".

وكشف أن المحادثة الأخيرة بين وزيري الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، والأمريكي لويد أوستن، شددا فيها على أهمية اتفاقيات التطبيع، وتأثيرها على المنطقة، وأنها "تخدم التوجه الأمريكي بتقوية العلاقات مع الدول المعتدلة في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، عملت شخصيات سياسية وكبار أعضاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على تقوية العلاقات بين الإمارات والجيش الإسرائيلي، وتعزيز إمكانية التدريب العسكري المشترك، وتشمل تنمية مسؤوليات القيادات المشتركة، وزيادة عمليات التحذير من الصواريخ الباليستية التي ستطلق من العراق أو إيران أو اليمن، وتتلقاها "إسرائيل" من الولايات المتحدة".