أوليانوف يدعو اميركا إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي

الوقت- دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، ميخائيل اوليانوف، الولايات المتحدة إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي ، معتبرا أنه بخلاف ذلك لن يتحقق شيء سوى العبثية.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، علق اوليانوف على احتمال رفض إدارة بايدن اقتراح إنشاء آلية لتنسيق اجراءات واشنطن وطهران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وكتب قائلا: آمل أن يكون هذا التقييم غير صحيح، وإلا سنرى نار الغرور والطموحات غير المثمرة.

يجب على الطرف الآخر (الولايات المتحدة) أن يتخذ الخطوة الأولى، الطريق الى اللامعلوم، لقد حان الوقت للولايات المتحدة وإيران، اتخاذ إجراءات منسقة لإحياء التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وکان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد صرح في مقابلة مساء الاثنين، إنه "يمكن توفير آلية تُنفِّذ من خلالها كلٌ من إيران وأميركا بنود الاتفاق النووي -في آن واحد- أو التنسيق لذلك".

وأوضح ظريف أن "الاجراءات التي تقوم بها إيران كانت دوماً تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونحن التزمنا بوعودنا بينما أميركا لم تفعل ذلك".

واضاف وزير الخارجية الايراني إنه "في حال عادت أميركا إلى الاتفاق النووي، فإيران أيضاً سترد فوراً على هذه الخطوة بالمثل".