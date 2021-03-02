القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

أخبار

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها، أن هناك إقبالا في الإمارات على الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

لبحث عدد من الملفات المشتركة.. وزير الخارجية العراقي يصل طهران الوقت- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران.

قصف متبادل بين القوات التركية ومرتزقتها مع القوات الكردية بريف حلب الوقت- رصد المرصد السوري المعارض، مساء الثلاثاء، قصفًا متبادلًا، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على مناطق السيطرة بريف حلب.

"إسرائيل" تحذر من تبعات تراجع واشنطن عن بيع طائرات "إف35" للإمارات الوقت- حذرت مصادر إسرائيلية من تبعات قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في صفقة بيع طائرات "إف35" العملاقة للإمارات، معتبرة أنها تعرض اتفاقيات التطبيع للخطر.

مسيرات "إسرائيلية" تحلّق في سماء بيروت واستنفار أمني الوقت- أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" في أجواء المنطقة.

أوليانوف يدعو اميركا إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي الوقت- دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، ميخائيل اوليانوف، الولايات المتحدة إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي ، معتبرا أنه بخلاف ذلك لن يتحقق شيء سوى العبثية.

القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى الوقت- شرعت القوات الامنية العراقية، الاربعاء، بعملية أمنية واسعة في ديالى لتعقب عناصر داعش في منطقة "نفط خانة".

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع! الوقت- كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم في تقرير له مساء اليوم، أن مصادر أمنية حذرت من أن قرار إدارة بايدن

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه و"بعد 24 ساعة على إعلان وزير

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان! الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع

سفير إيران في الأمم المتحدة: تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في "نظنز" و"فردو" الوقت-كشف كاظم غريب أبادي، سفير ومندوب إيران الدائم في فيينا، ظهر اليوم الثلاثاء

8 معتقلين لبنانيين يعودون الى لبنان من الامارات بعد اتفاق بين البلدين لإطلاق سراحهم الوقت-قالت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم أن ثمانية لبنانيين كانوا محتجزين في الإمارات قد وصلوا اليوم ا

"نيويورك تايمز": حاملة طائرات الأميركية تعود من الخليج الفارسي الى أمريكا والسبب؟! الوقت- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ظهر اليوم الثلاثاء في مقال لها، أن حاملة الطائرات الأميركية ستعود

بعملية أمنية في العراق.. تدمير وكرين لـ"داعش" وتفجير عبوات الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن تدمير وكرين لتنظيم "داعش" الارهابي، وتفجير عبوات بعملية "اسود الجزيرة".

نتنياهو يناقش استعداد كيانه المحتل لهجوم محتمل ضد ايران الوقت- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مناقشة حول استعداد كيانه المحتل لهجوم ’محتمل’ ضد إيران.

دبلوماسي صيني يدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء الوقت- دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي بلاده والولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسار بناء.

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار الوقت- أكد الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام، ان التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة اثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار.

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي الوقت- اكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر , ان السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لأنه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية.

الأسير الفلسطيني: 17 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا في سجن "النقب" الوقت- قال نادي الأسير الفلسطيني إن 17 أسيراً أصيبوا بفيروس كورونا، في قسم 10 بسجن النقب الصحراوي.

الخارجية الايرانية: اجراءات ايران مطابقة للاتفاق النووي الوقت- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراءات ايران بانها مطابقة للاتفاق النووي، مؤكدا بانه على اميركا العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

كيف تحولت الحافلات إلى شاهد على عنصريّة الكيان الصهيونيّ؟

بعملية أمنية في العراق.. تدمير وكرين لـ"داعش" وتفجير عبوات

"نيويورك تايمز": حاملة طائرات الأميركية تعود من الخليج الفارسي الى أمريكا والسبب؟!

حكومة جنوب السودان.. قتل وتعذيب وقمع

تفاصيل عملية الحشد الشعبي ضد داعش في وسط العراق

"إسرائيل" تحذر من تبعات تراجع واشنطن عن بيع طائرات "إف35" للإمارات

نتنياهو يناقش استعداد كيانه المحتل لهجوم محتمل ضد ايران

القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى

أوليانوف يدعو اميركا إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي

مصالحة مع وقف التنفيذ.. مناوشات بحرينية قطرية تهدد مستقبل بيان العلا

لبحث عدد من الملفات المشتركة.. وزير الخارجية العراقي يصل طهران

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس

8 معتقلين لبنانيين يعودون الى لبنان من الامارات بعد اتفاق بين البلدين لإطلاق سراحهم

مسيرات "إسرائيلية" تحلّق في سماء بيروت واستنفار أمني

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟

المتحدثة باسم البيت الأبيض: تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية لوقف حرب اليمن

عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي!

هكذا ردت طهران على تصريحا ماكرون حول الاتفاق النووي!

هكذا ردت طهران على تصريحات بلينكن حول الاتفاق النووي!

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: السودانيون فهموا "خطر" إيران

مصادر سورية: اوامر أمريكية لاستمرار حصار الحسكة والقامشلي!

هذا ما قاله المتحدث باسم "طالبان" حول القوات الأجنبية الموجدة في افغانستان

للاسبوع الثالث على التوالي.. "قسد" تحاصر الحسكة والقامشلي

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

السعودية تحذف من مناهجها النصوص المعادية لليهود والتي تنتقص من حق المرأة والمثليين

"القناة 13": رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة خليجية قريباً

موسكو: خطوات أمريكا وحلفائها لم تترك أي فرصة للحفاظ على معاهدة السماء المفتوحة

أنصار الله: تحالف العدوان يمارس الفساد ويفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية

حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

صفقة عسكرية بين سلوفاكيا و"إسرائيل" فما هي؟

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

الحرس الثوري يعلن انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى

الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- شرعت القوات الامنية العراقية، الاربعاء، بعملية أمنية واسعة في ديالى لتعقب عناصر داعش في منطقة "نفط خانة".

وقال مصدر أمني الیوم الاربعاء (3 شباط 2021)، انه "في الساعة ٨٠٠ إنطلقت قوات قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي بعملية تعقب خلايا داعش في منطقة (نفط خانة) بمحافظة ديالى".

واضاف ان "العملية انطلقت بمشاركة قوة من ل١ ول٤ ول٢٠ ول٢٣ ول٢٤ ول١١٠ ول٢٨ وفوج المغاوير قيادة الحشد في قاطع ديالى وجميع اقسام القيادة".

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل اضافية حول تفاصيل العملية التي جاءت عقب مواجهات شرسة بين داعش وقوات من الحشد الشعبي امس الثلاثاء.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

محافظة ديالى القوات الامنية العراقية الحشد الشعبي نفط خانة عملية أمنية واسعة تعقب عناصر داعش

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب