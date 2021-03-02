القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى

الوقت- شرعت القوات الامنية العراقية، الاربعاء، بعملية أمنية واسعة في ديالى لتعقب عناصر داعش في منطقة "نفط خانة".

وقال مصدر أمني الیوم الاربعاء (3 شباط 2021)، انه "في الساعة ٨٠٠ إنطلقت قوات قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي بعملية تعقب خلايا داعش في منطقة (نفط خانة) بمحافظة ديالى".

واضاف ان "العملية انطلقت بمشاركة قوة من ل١ ول٤ ول٢٠ ول٢٣ ول٢٤ ول١١٠ ول٢٨ وفوج المغاوير قيادة الحشد في قاطع ديالى وجميع اقسام القيادة".

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل اضافية حول تفاصيل العملية التي جاءت عقب مواجهات شرسة بين داعش وقوات من الحشد الشعبي امس الثلاثاء.