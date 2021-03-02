حكومة جنوب السودان.. قتل وتعذيب وقمع

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  الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442

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جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

أخبار

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها، أن هناك إقبالا في الإمارات على الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

لبحث عدد من الملفات المشتركة.. وزير الخارجية العراقي يصل طهران الوقت- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران.

قصف متبادل بين القوات التركية ومرتزقتها مع القوات الكردية بريف حلب الوقت- رصد المرصد السوري المعارض، مساء الثلاثاء، قصفًا متبادلًا، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على مناطق السيطرة بريف حلب.

"إسرائيل" تحذر من تبعات تراجع واشنطن عن بيع طائرات "إف35" للإمارات الوقت- حذرت مصادر إسرائيلية من تبعات قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في صفقة بيع طائرات "إف35" العملاقة للإمارات، معتبرة أنها تعرض اتفاقيات التطبيع للخطر.

مسيرات "إسرائيلية" تحلّق في سماء بيروت واستنفار أمني الوقت- أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" في أجواء المنطقة.

أوليانوف يدعو اميركا إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي الوقت- دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، ميخائيل اوليانوف، الولايات المتحدة إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي ، معتبرا أنه بخلاف ذلك لن يتحقق شيء سوى العبثية.

القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى الوقت- شرعت القوات الامنية العراقية، الاربعاء، بعملية أمنية واسعة في ديالى لتعقب عناصر داعش في منطقة "نفط خانة".

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع! الوقت- كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم في تقرير له مساء اليوم، أن مصادر أمنية حذرت من أن قرار إدارة بايدن

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه و"بعد 24 ساعة على إعلان وزير

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان! الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع

سفير إيران في الأمم المتحدة: تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في "نظنز" و"فردو" الوقت-كشف كاظم غريب أبادي، سفير ومندوب إيران الدائم في فيينا، ظهر اليوم الثلاثاء

8 معتقلين لبنانيين يعودون الى لبنان من الامارات بعد اتفاق بين البلدين لإطلاق سراحهم الوقت-قالت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم أن ثمانية لبنانيين كانوا محتجزين في الإمارات قد وصلوا اليوم ا

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حكومة جنوب السودان.. قتل وتعذيب وقمع

الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
حكومة جنوب السودان.. قتل وتعذيب وقمع

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مئات القتلى في تجدد أعمال العنف بجنوب السودان

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الوقت- في يوليو 2011 تم الاعلان عن استقلال جنوب السودان عن شماله ومنذ ذلك الوقت وحكومة جنوب السودان الجديدة، تقوم بتقييد حرية التعبير بشدة، ولهذا فقد اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية أن جنوب السودان أصبح الدولة الأخطر في العالم بالنسبة للمعارضين والصحفيين ومنتقدي الحكومة وتستخدم حكومة جنوب السودان في المقام الأول من خلال جهاز الأمن الوطني، الترهيب، والمضايقة، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، والاخفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، لإسكات منتقدي الحكومة، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين.

وحول هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء الماضي، إن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان يستخدم المراقبة لإرهاب الصحفيين والنشطاء والمنتقدين، ما يؤدي إلى أجواء من الخوف الشديد. وقال "ديبروز موشينا"، مدير منظمة العفو في شرق وجنوب إفريقيا، إن "التهديد بالمراقبة هو سلاح في حد ذاته، وأخبرنا منتقدو الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان أنهم يعيشون في خوف دائم من التجسس عليهم". وذكرت المنظمة أنه خلال تحقيق استمر عامين، قابلت المنظمة 63 شخصا، بينهم نشطاء من جنوب السودان وصحفيون ومحامون. كما اطلعت منظمة العفو الدولية أيضاً على ما يزيد على 57 تقريراً ودراسة أعدتها هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن القرارات والقوانين والاتفاقيات. واكتشفت أن الإطار القانوني لجنوب السودان يمنح لجهاز الأمن الوطني سلطات واسعة، ودون قيود، لإجراء المراقبة دون توفير حماية كافية للحق في الخصوصية.

وقال معظم النشطاء إن المراقبة والمضايقة والخطر الذي يلوح في الأفق المتمثل في الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والموت المحتمل، لا يمنعهم من التحدث بصراحة، ولكنهم يضبطون ويزنون بدقة ما يقولون من كلام، وأين يقولونه، وإلى من يوجهونه. وقال أحد النشطاء، "لا يمكنك التحدث دون التفكير مرتين في العواقب". ولفت اولئك النشطاء إلى أن جهاز الأمن الوطني، قام بنشر عملاء في جميع أنحاء جنوب السودان والبلدان المجاورة، متغلغلاً بذلك في جميع مستويات المجتمع والحياة اليومية. وتُطلب موافقة جهاز الأمن الوطني لعقد الفعاليات العامة، مما يخنق الحوار الحقيقي. وتظهر الروايات الموثوقة والمتسقة من مصادر متعددة أن عملاء المخابرات قد تسللوا إلى المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، وشركات الأمن التابعة للقطاع الخاص، والفنادق وشبكة التجسس التابعة لجهاز الأمن الوطني هذه خلقت بيئة تُنتهك فيها حرية الرأي والتعبير والخصوصية.

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير أن حكومة جنوب السودان، مارست خلال السنوات الماضية الكثير من عمليات الترهيب والمضايقة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون لإسكات منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين. وذكرت تلك التقارير أن روايات موثوقة من مصادر متعددة تشير إلى أن عملاء المخابرات تسللوا إلى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام وشركات أمنية في القطاع الخاص وفنادق وعلى الرغم من ذلك، يواصل العديد من النشطاء الشجعان في جنوب السودان الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين، متحدين المراقبة والترهيب والمضايقة ومطالبين سلطات جنوب السودان بوقف الممارسات غير القانونية التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني، وتمكين الناس من ممارسة حريتهم في التعبير دون خوف من الانتقام.

وعلى سياق متصل، ذكرت منظمة العفو الدولية أن جميع النشطاء الذين قابلتهم يشعرون تقريبًا بالقلق إزاء المراقبة، ويتجنبون الحديث بشأن مواضيع حساسة عبر الهاتف، ويفضلون التحدث شخصياً، أو من خلال التطبيقات المشفرة. ولقد قال "عبد الله"، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان، لمنظمة العفو الدولية، إنه في آب 2018، قبل أن يعتقل تعسفياً، اتصل به ضابط في جهاز الأمن الوطني، وسرد محادثة هاتفية أجراها "عبد الله" مع موظف في منظمة دولية بشأن التهديدات التي يواجهها. ويعتبر "عبد الله" أن جهاز الأمن الوطني لم يكن بإمكانه معرفة محتويات المكالمة الهاتفية دون التنصت على هاتفه. وعلى الأرجح، يمكن لجهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، اعتراض الاتصالات فقط بالتعاون من مزودي خدمات الاتصالات. ولقد أخبر موظف سابق في شركة "فيفاسيل" وهي شركة اتصالات عملت في جنوب السودان حتى آذار 2018، منظمة العفو الدولية أن جهاز الأمن الوطني لديه إمكانية الوصول المباشر إلى جميع مقدمي خدمات الاتصالات في البلاد من خلال تكنولوجيا المراقبة التي تم شراؤها من إسرائيل.

ونظرا لكل عمليات التنصت غير القانونية التي تقوم بها حكومة جنوب السودان، قال "ديبروز موشينا"، مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا: "تقع على عاتق شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات تكنولوجيا المراقبة مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها التجارية. إن توفير أنظمة المراقبة لجهاز الأمن الوطني عندما يكون هناك خطر جسيم على حقوق الإنسان، ومنحه إمكانية الوصول دون رقابة إلى شبكات الاتصالات، يعد تخلياً عن مسؤوليات الشركات. ويجب على سلطات جنوب السودان كبح جماح جهاز الأمن الوطني، ووضع حد لممارسة جهاز الأمن للعمل خارج نطاق القانون. كما يجب وضع حد لأعمال الترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني لمنتقدي الحكومة ".

وعلى نفس هذا المنوال حذرت منظمتان يوم الجمعة الماضي من أن قمع الصحفيين في جنوب السودان يمنع النقاش حول طريقة وضع حد للازمة التي تمزق البلاد منذ كانون الاول وتهدده بمجاعة. واعلنت هاتان المنظمتان في تقرير مشترك ان اجهزة الامن الوطنية يجب أن "يتوقف عن مصادرة واغلاق الصحف ومضايقة وتخويف الصحافيين واعتقالهم تعسفيا". واعتبرت "اليزابيث اشامو دينغ" الباحثة في مجال حقوق الانسان أن "القمع الذي تمارسه الحكومة ياتي في وقت بات فيه جنوب السودان بامس الحاجة لاصوات مستقلة للمساهمة في الحوار حول طريقة انهاء الازمة السياسية والنزاع المسلح الداخلي". وقد اندلع النزاع في 15 كانون الاول داخل الجيش المنقسم وفق انتماءات عرقية وسياسية على خلفية عداوة بين نظام الرئيس "سلفا كير" ونائبه السابق "رياك مشار". واسفرت المعارك بين الجيش وجنود منشقين ومليشيات قبلية بمجازر وفظاعات ارتكبت بحق المدنيين على اسس عرقية، وأسفرت عن سقوط الاف وربما عشرات الاف القتلى ونزوح مليون ونصف ساكن من ديارهم.

ولقد اعتبر "دنيال بيكيلي" مدير فرع افريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، انه لا يمكن للصحافيين والمعلقين والمحللين ان يقوموا بعملهم وتغطية النزاع الدائر، من دون ان يكونوا خائفين من قمع قوات امن الدولة لهم. واعتقلت قوات الامن العديد من الصحفيين لفترات متفاوتة بينما فر آخرون من البلاد. وقالت المنظمات غير الحكومية ان صحيفة "المجهر السياسي" تلقت الامر بوقف النشر بينما صودرت ثمانية اعداد من اسبوعية جوبا مونيتور منذ بداية كانون الاول، وضبط عدد من اسبوعية "سيتيزن" في حزيران. وقالت "اليزابيث اشامو دينغ"، انه "اذا اراد جنوب السودان مستقبل سلام فيجب عليه ان لا يغطي الجرائم وان يحمي حرية التعبير وان لا يهاجمها". وحذرت المنظمات الانسانية منذ عدة اشهر من ان المجاعة تهدد جنوب السودان، ولم تحترم الاطراف المتناحرة اتفاقين لوقف اطلاق النار تم التوصل اليهما في كانون الثاني/يناير، وقد خفت حدة المعارك خلال الاسابيع الاخيرة لكن خصوصا بسبب موسم الامطار الذي يعطل الطرق ويمنع نقل العتاد.

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