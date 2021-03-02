سياسة التهديد السعودية وكشف المستور

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  الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442

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طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

أخبار

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع!

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع!

الوقت- كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم في تقرير له مساء اليوم، أن مصادر أمنية حذرت من أن قرار إدارة بايدن

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه و"بعد 24 ساعة على إعلان وزير

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان! الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع

سفير إيران في الأمم المتحدة: تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في "نظنز" و"فردو" الوقت-كشف كاظم غريب أبادي، سفير ومندوب إيران الدائم في فيينا، ظهر اليوم الثلاثاء

8 معتقلين لبنانيين يعودون الى لبنان من الامارات بعد اتفاق بين البلدين لإطلاق سراحهم الوقت-قالت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم أن ثمانية لبنانيين كانوا محتجزين في الإمارات قد وصلوا اليوم ا

"نيويورك تايمز": حاملة طائرات الأميركية تعود من الخليج الفارسي الى أمريكا والسبب؟! الوقت- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ظهر اليوم الثلاثاء في مقال لها، أن حاملة الطائرات الأميركية ستعود

بعملية أمنية في العراق.. تدمير وكرين لـ"داعش" وتفجير عبوات الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن تدمير وكرين لتنظيم "داعش" الارهابي، وتفجير عبوات بعملية "اسود الجزيرة".

نتنياهو يناقش استعداد كيانه المحتل لهجوم محتمل ضد ايران الوقت- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مناقشة حول استعداد كيانه المحتل لهجوم ’محتمل’ ضد إيران.

دبلوماسي صيني يدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء الوقت- دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي بلاده والولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسار بناء.

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار الوقت- أكد الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام، ان التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة اثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار.

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي الوقت- اكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر , ان السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لأنه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية.

الأسير الفلسطيني: 17 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا في سجن "النقب" الوقت- قال نادي الأسير الفلسطيني إن 17 أسيراً أصيبوا بفيروس كورونا، في قسم 10 بسجن النقب الصحراوي.

الخارجية الايرانية: اجراءات ايران مطابقة للاتفاق النووي الوقت- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراءات ايران بانها مطابقة للاتفاق النووي، مؤكدا بانه على اميركا العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق.

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سياسة التهديد السعودية وكشف المستور

الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
سياسة التهديد السعودية وكشف المستور
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الوقت- تحتد المنافسة بين دول الخليج الفارسي،  حيث أن سعي الرياض لاستقطاب رؤوس أموال جديدة تحكي عن نشوب صراع سعودي اماراتي لاستمالة الشركات متعددة الجنسيات في منطقة الخليج الفارسي. ففي الوقت الذي تعكف فيه الامارات على تسريع وتيرة بناء قطاع التكنولوجيا لديها تستخدم السعودية رسائل التهديد للضغط على الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقرها إلى داخل المملكة.

المناخ الاستثماري السعودي

تحاول السلطات السعودية بوسائل و اجراءات شتى جذب الاستثمارات و تحسين صورة المناخ الاستثماري في البلاد لإنعاش الاقتصاد السعودي  المتردي والذي يعاني من الركود منذ تدهور أسعار النفط في عام 2014. حيث تعيش المملكة السعودية أكبر مصدر للنفط هذه الأيام من عجز متواصل في الميزانية العامة و تراجع في النمو الاقتصادي. يقدر اجمالي العجز السعودي ب 37.58 مليار دولار أي بنسبة 4.9 % من الناتج  المحلي الاجمالي. كما تقول الأرقام إن احتياطيات المملكة بدأت تنفد، إذ يُتوقَّع أن تتراجع من 92 مليار دولار في 2020، إلى 74,6 ملياراً في عام 2021، في ظلّ شُحٍ في تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

 من الجدير بالذكر أن الموازنة السعودية عكست الانخفاض الكبير في التركيز على خدمات المواطنين و رفع الضرائب المرتفعة عنهم. وكان مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية و الأمنية قد توقع قيام ثورة شعبية غاضبة العام المقبل بسبب تردي الوضع الاقتصادي و المعيشي في المملكة. و تتصاعد التحديات أمام اقتصاد مملكة الرمال بفعل فشل سياسات نظام آل سعود و فساد رموزه في عام 2020. ويعتبر غياب الشفافية التي تعاني منها السعودية من من أهم العوامل فرار المستثمرين. المؤشرات المسجلة بشكل عام لاقتصاد الممكلة كفيلة بتصدير صورة قاتمة عن مناخ الاستثمار في البلاد.

المنافسة السعودية الاماراتية على الشركات الأجنبية

تعتبر دبي الوجهة الاستثمارية المفضلة حتى بالنسبة للشركات السعودية المتوجهة للخارج. كما انها تعتبر المركز المالي و التجاري الأكثر ازدهاراً في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.  بعد الانخفاض الكبير الذي أصاب أسعار النفط و العجز الاقتصادي السعودية أدركت السعودية أهمية توجيه الأهتمام نحو تنويع الاقتصاد و ذلك على غرار الامارات العربية المتحدة. ومنذ اطلاق محمد بن سلمان " رؤية 2030" والاعلان عن مشروع مدينة نيوم الفرعوني عملت الرياض بشكل دؤوب للتفوق على الامارات و سحب البساط من تحت قدميها. في حين كان من الممكن أن تلعب كلتا المدينتين دوراً مكملاً في حال إكمال مشروع مدينة نيوم الذي نشهد مؤخراً و في ظل الظروف الاقتصادية التي تعشيها المملكة تحوله إلى مجرد سراب في الصحراء. في ظل المنافسة السعودية للامارات بدأت السعودية القيام بحملة كبيرة عملت من خلالها على تقديم حوافز ضخمة للشركات متعددة الجنسيات لجذب هذه الشركات من دبي إلى الرياض، رغم ذلك تبقى الامارات العربية غير مهتمة بالخطوات السعودية حيث جاء في تصريح للمدير العام لمكتب أبو ظبي للاستثمار بأن بلاده و عاصمتها ليست في خطر فقدان ميزتها التنافسية، وفي الواقع تعمل السعودية على جذب القيادة العليا للشركات الأجنبية الكبرى من "جوجل" وحتى سيمنز" على أمل أن تحتل الرياض المركز الأول في سوق الاستثمار ولكن ماخفي أعظم !!

رسائل التهديد السعودية

على الرغم من قيام المملكة العربية السعودية على جذب 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر اقليمي لها في الرياض للقضاء على الهيمنة الاماراتية، إلا أنه لايمكن للمملكة أن تعمل بطريقة المنافسة الشريفة حيث أن هذا المصطلح غير موجود بالقاموس السعودي. فقد كشف ويكليكس السعودية عن حصوله من مصادر موثوقة على رسائل تهديد من بن سلمان للشركات الأجنبية. و كان ذلك بعد قيام بن سلمان بتوجيه دعوة للشركات الأجنبية الكبرى من أجل نقل مقراتها من دبي إلى الرياض و لكن معظم هذه الشركات رفضت طلب بن سلمان فقام بن سلمان في هذه المرة بإرسال تهديد لهذه الشركات في حال عدم تلبية قيامها بالانتقال إلى الرياض سوف يقوم بسحب الاستثمارت السعودية. وكانت صحيفة فايناناشال تايمز قد أشارت إلى أن الرؤساء التنفيذيون والاستشاريون بالشركات الكبرى قد قاموا بالسفر مرات عدة إلى السعودية في السنوات السابقة بشأن تقديم المشورة الاقتصادية و لكنهم لا يفضلون الانتقال إلى السعودية في ظل انخفاض مستوى المعيشة. في حين بررت الشركات التي أعلنت عن انتقالها إلى الرياض بأن الأمر يعود إلى الامكانات المتاحة. من الجدير بالذكر كذلك أن الشركات الأجنبية تتخوف من السجل الحقوقي المشبوه للنظام السعودي و مايقوم به من جرائم ضد الانسانية في اليمن وقبل ذلك قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي التي هزت الرأي العام العالمي والتي لايزال ملفها مفتوح إلى الآن.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا على الرغم من جميع الجهود الحثيثة التي يقوم بها محمد بن سلمان هل سيفلح في كبح جماح الهيمنة الاماراتية على سوق الاستثمار؟  وهل من الممكن أن نشهد اقتصاد سعودي قوي يمكنه جذب الشركات الأجنبية الكبرى على الخصوص بعد تغريدة المديرة التنفيذية لمنظمة " الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN": أراك في المحكمة سيد بن سلمان؟؟!!

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الاقتصاد السعودي الشركات الأجنبية مناخ استثماري الامارات

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