سياسة التهديد السعودية وكشف المستور

الوقت- تحتد المنافسة بين دول الخليج الفارسي، حيث أن سعي الرياض لاستقطاب رؤوس أموال جديدة تحكي عن نشوب صراع سعودي اماراتي لاستمالة الشركات متعددة الجنسيات في منطقة الخليج الفارسي. ففي الوقت الذي تعكف فيه الامارات على تسريع وتيرة بناء قطاع التكنولوجيا لديها تستخدم السعودية رسائل التهديد للضغط على الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقرها إلى داخل المملكة.

المناخ الاستثماري السعودي

تحاول السلطات السعودية بوسائل و اجراءات شتى جذب الاستثمارات و تحسين صورة المناخ الاستثماري في البلاد لإنعاش الاقتصاد السعودي المتردي والذي يعاني من الركود منذ تدهور أسعار النفط في عام 2014. حيث تعيش المملكة السعودية أكبر مصدر للنفط هذه الأيام من عجز متواصل في الميزانية العامة و تراجع في النمو الاقتصادي. يقدر اجمالي العجز السعودي ب 37.58 مليار دولار أي بنسبة 4.9 % من الناتج المحلي الاجمالي. كما تقول الأرقام إن احتياطيات المملكة بدأت تنفد، إذ يُتوقَّع أن تتراجع من 92 مليار دولار في 2020، إلى 74,6 ملياراً في عام 2021، في ظلّ شُحٍ في تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

من الجدير بالذكر أن الموازنة السعودية عكست الانخفاض الكبير في التركيز على خدمات المواطنين و رفع الضرائب المرتفعة عنهم. وكان مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية و الأمنية قد توقع قيام ثورة شعبية غاضبة العام المقبل بسبب تردي الوضع الاقتصادي و المعيشي في المملكة. و تتصاعد التحديات أمام اقتصاد مملكة الرمال بفعل فشل سياسات نظام آل سعود و فساد رموزه في عام 2020. ويعتبر غياب الشفافية التي تعاني منها السعودية من من أهم العوامل فرار المستثمرين. المؤشرات المسجلة بشكل عام لاقتصاد الممكلة كفيلة بتصدير صورة قاتمة عن مناخ الاستثمار في البلاد.

المنافسة السعودية الاماراتية على الشركات الأجنبية

تعتبر دبي الوجهة الاستثمارية المفضلة حتى بالنسبة للشركات السعودية المتوجهة للخارج. كما انها تعتبر المركز المالي و التجاري الأكثر ازدهاراً في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي. بعد الانخفاض الكبير الذي أصاب أسعار النفط و العجز الاقتصادي السعودية أدركت السعودية أهمية توجيه الأهتمام نحو تنويع الاقتصاد و ذلك على غرار الامارات العربية المتحدة. ومنذ اطلاق محمد بن سلمان " رؤية 2030" والاعلان عن مشروع مدينة نيوم الفرعوني عملت الرياض بشكل دؤوب للتفوق على الامارات و سحب البساط من تحت قدميها. في حين كان من الممكن أن تلعب كلتا المدينتين دوراً مكملاً في حال إكمال مشروع مدينة نيوم الذي نشهد مؤخراً و في ظل الظروف الاقتصادية التي تعشيها المملكة تحوله إلى مجرد سراب في الصحراء. في ظل المنافسة السعودية للامارات بدأت السعودية القيام بحملة كبيرة عملت من خلالها على تقديم حوافز ضخمة للشركات متعددة الجنسيات لجذب هذه الشركات من دبي إلى الرياض، رغم ذلك تبقى الامارات العربية غير مهتمة بالخطوات السعودية حيث جاء في تصريح للمدير العام لمكتب أبو ظبي للاستثمار بأن بلاده و عاصمتها ليست في خطر فقدان ميزتها التنافسية، وفي الواقع تعمل السعودية على جذب القيادة العليا للشركات الأجنبية الكبرى من "جوجل" وحتى سيمنز" على أمل أن تحتل الرياض المركز الأول في سوق الاستثمار ولكن ماخفي أعظم !!

رسائل التهديد السعودية

على الرغم من قيام المملكة العربية السعودية على جذب 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر اقليمي لها في الرياض للقضاء على الهيمنة الاماراتية، إلا أنه لايمكن للمملكة أن تعمل بطريقة المنافسة الشريفة حيث أن هذا المصطلح غير موجود بالقاموس السعودي. فقد كشف ويكليكس السعودية عن حصوله من مصادر موثوقة على رسائل تهديد من بن سلمان للشركات الأجنبية. و كان ذلك بعد قيام بن سلمان بتوجيه دعوة للشركات الأجنبية الكبرى من أجل نقل مقراتها من دبي إلى الرياض و لكن معظم هذه الشركات رفضت طلب بن سلمان فقام بن سلمان في هذه المرة بإرسال تهديد لهذه الشركات في حال عدم تلبية قيامها بالانتقال إلى الرياض سوف يقوم بسحب الاستثمارت السعودية. وكانت صحيفة فايناناشال تايمز قد أشارت إلى أن الرؤساء التنفيذيون والاستشاريون بالشركات الكبرى قد قاموا بالسفر مرات عدة إلى السعودية في السنوات السابقة بشأن تقديم المشورة الاقتصادية و لكنهم لا يفضلون الانتقال إلى السعودية في ظل انخفاض مستوى المعيشة. في حين بررت الشركات التي أعلنت عن انتقالها إلى الرياض بأن الأمر يعود إلى الامكانات المتاحة. من الجدير بالذكر كذلك أن الشركات الأجنبية تتخوف من السجل الحقوقي المشبوه للنظام السعودي و مايقوم به من جرائم ضد الانسانية في اليمن وقبل ذلك قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي التي هزت الرأي العام العالمي والتي لايزال ملفها مفتوح إلى الآن.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا على الرغم من جميع الجهود الحثيثة التي يقوم بها محمد بن سلمان هل سيفلح في كبح جماح الهيمنة الاماراتية على سوق الاستثمار؟ وهل من الممكن أن نشهد اقتصاد سعودي قوي يمكنه جذب الشركات الأجنبية الكبرى على الخصوص بعد تغريدة المديرة التنفيذية لمنظمة " الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN": أراك في المحكمة سيد بن سلمان؟؟!!