متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان!

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  الثلاثاء 19 جمادي الثاني 1442

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جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

أخبار

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع!

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع!

الوقت- كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم في تقرير له مساء اليوم، أن مصادر أمنية حذرت من أن قرار إدارة بايدن

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه و"بعد 24 ساعة على إعلان وزير

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان! الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع

سفير إيران في الأمم المتحدة: تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في "نظنز" و"فردو" الوقت-كشف كاظم غريب أبادي، سفير ومندوب إيران الدائم في فيينا، ظهر اليوم الثلاثاء

8 معتقلين لبنانيين يعودون الى لبنان من الامارات بعد اتفاق بين البلدين لإطلاق سراحهم الوقت-قالت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم أن ثمانية لبنانيين كانوا محتجزين في الإمارات قد وصلوا اليوم ا

"نيويورك تايمز": حاملة طائرات الأميركية تعود من الخليج الفارسي الى أمريكا والسبب؟! الوقت- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ظهر اليوم الثلاثاء في مقال لها، أن حاملة الطائرات الأميركية ستعود

بعملية أمنية في العراق.. تدمير وكرين لـ"داعش" وتفجير عبوات الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن تدمير وكرين لتنظيم "داعش" الارهابي، وتفجير عبوات بعملية "اسود الجزيرة".

نتنياهو يناقش استعداد كيانه المحتل لهجوم محتمل ضد ايران الوقت- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مناقشة حول استعداد كيانه المحتل لهجوم ’محتمل’ ضد إيران.

دبلوماسي صيني يدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء الوقت- دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي بلاده والولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسار بناء.

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار الوقت- أكد الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام، ان التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة اثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار.

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي الوقت- اكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر , ان السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لأنه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية.

الأسير الفلسطيني: 17 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا في سجن "النقب" الوقت- قال نادي الأسير الفلسطيني إن 17 أسيراً أصيبوا بفيروس كورونا، في قسم 10 بسجن النقب الصحراوي.

الخارجية الايرانية: اجراءات ايران مطابقة للاتفاق النووي الوقت- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراءات ايران بانها مطابقة للاتفاق النووي، مؤكدا بانه على اميركا العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق.

الجيش اللبناني: القاء القبض على 18 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش الوقت-كشف الجيش اللبناني، في بيان له نشر اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على 18

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: السودانيون فهموا "خطر" إيران الوقت-قال إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين في مقابلة مع القناة "

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هذا ما قاله المتحدث باسم "طالبان" حول القوات الأجنبية الموجدة في افغانستان الوقت-أعلن سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة "طالبان"، خلال مؤتمر صحافي في طهران اليوم الاثنين،

الاعلام الحربي: اسقاط مسيرة إسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية الوقت-أعلنت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم، إن حزب الله أسقط مسيرة إسرائيلية

وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران! الوقت-أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي الجديد، في مقابلة له مع تلفزيون "إن.بي.سي" صباح اليوم الاثنين

بدعوة من الخارجية الروسية.. وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة في موسكو الوقت- وصل وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية للتباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية والملفات ذات الصلة.

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أخبار

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان!

الثلاثاء 19 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان!

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان!

الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع

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الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع فيديو وأخباراً عن اعتقال قوات الأمن السعودية مواطنين خرجوا في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، في احتجاجات غاضبة على السياسات الاقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي أدت إلى "تفاقم البطالة والفقر في البلاد".

وبحسب مقاطع الفيديو المنتشرة فقد تجمع مئات الشبان في القصيم وصدامات مع قوات الأمن السعودية.

حساب قوات الأمن السعودي قال من جهته في تغريدة على تويتر إنه تم "إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات".

ومنذ 2014، تشهد موازنات المملكة عجزاً متواصلاً تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار في 2020، بينما من المتوقع أن تنخفض إلى 74,6 مليار دولار في 2021.

هذا وأفادت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 بالمئة في 2020، مدفوعاً بزيادة ضريبة القيمة المضافة لـ3 أمثالها في العام الماضي. إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

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كلمات مفتاحية :

القصيم رؤية السعودية 2030 الاقتصاد السعودي السعودية احتجاجات النفط السعودي الحرب على اليمن محمد بن سلمان بريدة

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