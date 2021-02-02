متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان!

الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع فيديو وأخباراً عن اعتقال قوات الأمن السعودية مواطنين خرجوا في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، في احتجاجات غاضبة على السياسات الاقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي أدت إلى "تفاقم البطالة والفقر في البلاد".

وبحسب مقاطع الفيديو المنتشرة فقد تجمع مئات الشبان في القصيم وصدامات مع قوات الأمن السعودية.

حساب قوات الأمن السعودي قال من جهته في تغريدة على تويتر إنه تم "إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات".

ومنذ 2014، تشهد موازنات المملكة عجزاً متواصلاً تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار في 2020، بينما من المتوقع أن تنخفض إلى 74,6 مليار دولار في 2021.

هذا وأفادت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 بالمئة في 2020، مدفوعاً بزيادة ضريبة القيمة المضافة لـ3 أمثالها في العام الماضي. إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.