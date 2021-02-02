السعودية تكشف عن خطط ابن سلمان السرية لعزل محمد بن نايف

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  الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442

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رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

أخبار

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها، أن هناك إقبالا في الإمارات على الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

لبحث عدد من الملفات المشتركة.. وزير الخارجية العراقي يصل طهران الوقت- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران.

قصف متبادل بين القوات التركية ومرتزقتها مع القوات الكردية بريف حلب الوقت- رصد المرصد السوري المعارض، مساء الثلاثاء، قصفًا متبادلًا، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على مناطق السيطرة بريف حلب.

"إسرائيل" تحذر من تبعات تراجع واشنطن عن بيع طائرات "إف35" للإمارات الوقت- حذرت مصادر إسرائيلية من تبعات قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في صفقة بيع طائرات "إف35" العملاقة للإمارات، معتبرة أنها تعرض اتفاقيات التطبيع للخطر.

مسيرات "إسرائيلية" تحلّق في سماء بيروت واستنفار أمني الوقت- أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" في أجواء المنطقة.

أوليانوف يدعو اميركا إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي الوقت- دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، ميخائيل اوليانوف، الولايات المتحدة إلى اتخاذ الخطوة الاولى فيما يتعلق بالاتفاق النووي ، معتبرا أنه بخلاف ذلك لن يتحقق شيء سوى العبثية.

القوات الامنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في ديالى الوقت- شرعت القوات الامنية العراقية، الاربعاء، بعملية أمنية واسعة في ديالى لتعقب عناصر داعش في منطقة "نفط خانة".

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع! الوقت- كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم في تقرير له مساء اليوم، أن مصادر أمنية حذرت من أن قرار إدارة بايدن

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس الوقت-قالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه و"بعد 24 ساعة على إعلان وزير

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان! الوقت-نشر ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع

سفير إيران في الأمم المتحدة: تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في "نظنز" و"فردو" الوقت-كشف كاظم غريب أبادي، سفير ومندوب إيران الدائم في فيينا، ظهر اليوم الثلاثاء

8 معتقلين لبنانيين يعودون الى لبنان من الامارات بعد اتفاق بين البلدين لإطلاق سراحهم الوقت-قالت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم أن ثمانية لبنانيين كانوا محتجزين في الإمارات قد وصلوا اليوم ا

"نيويورك تايمز": حاملة طائرات الأميركية تعود من الخليج الفارسي الى أمريكا والسبب؟! الوقت- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ظهر اليوم الثلاثاء في مقال لها، أن حاملة الطائرات الأميركية ستعود

بعملية أمنية في العراق.. تدمير وكرين لـ"داعش" وتفجير عبوات الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن تدمير وكرين لتنظيم "داعش" الارهابي، وتفجير عبوات بعملية "اسود الجزيرة".

نتنياهو يناقش استعداد كيانه المحتل لهجوم محتمل ضد ايران الوقت- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مناقشة حول استعداد كيانه المحتل لهجوم ’محتمل’ ضد إيران.

دبلوماسي صيني يدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء الوقت- دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي بلاده والولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسار بناء.

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار الوقت- أكد الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام، ان التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة اثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار.

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي الوقت- اكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر , ان السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لأنه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية.

الأسير الفلسطيني: 17 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا في سجن "النقب" الوقت- قال نادي الأسير الفلسطيني إن 17 أسيراً أصيبوا بفيروس كورونا، في قسم 10 بسجن النقب الصحراوي.

الخارجية الايرانية: اجراءات ايران مطابقة للاتفاق النووي الوقت- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراءات ايران بانها مطابقة للاتفاق النووي، مؤكدا بانه على اميركا العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق.

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مقالات

السعودية تكشف عن خطط ابن سلمان السرية لعزل محمد بن نايف

الأربعاء 20 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
السعودية تكشف عن خطط ابن سلمان السرية لعزل محمد بن نايف

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الوقت-قال ضابط سعودي متقاعد لم يذكر اسمه ، حول آخر الأخبار عن حالة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف ، الذي استهدفه ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان بالقمع وحملات اعتقال وقال إن ابن نايف لا يتمتع بظروف مناسبة وشائعات هروبه إلى تركيا ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب.

وقال الضابط السعودي المتقاعد ، الذي تربطه علاقة وثيقة بمحمد بن نايف ، إن محمد بن سلمان يعيش حاليا في حالة من الخوف والقلق مثل دجاجة في مزرعة تماسيح ، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة حوله في الداخل والخارج حيث ما زال يساوره الشعور بانعدام الأمن ومؤامرة الانقلاب.

وقال انه سخر من الأنباء الأخيرة حول فرار محمد بن نايف إلى تركيا. ومنذ عام 2017 ، عين محمد بن سلمان تركي آل الشيخ ، رئيس مجلس الترفيه السعودي ، مديرًا لملف بن نايف. فكيف الذي كان يحكم السعودية ، يخضع الآن لسيطرة شخصيات منخفضة المستوى مثل تركي آل الشيخ.

وكشف الضابط السعودي المتقاعد عن مدى كراهية محمد بن سلمان لابن نايف ، الذي في نهاية عام 2018 ، غادر قصره مرة واحدة دون إذن مسبق من تركي آل الشيخ ، وبعد ذلك منع محمد بن سلمان وصول الطعام الى قصره لذلك بقي بن نايف ، ولي العهد السعودي السابق ، يتضور جوعاً لبعض الوقت.

وأضاف إن محمد بن سلمان منع بن نايف من العلاج وحرمه من الطعام في السابق. كما ان هروب محمد بن نايف لا صحة له، وأساسًا ، فقد دمر ابن سلمان سيرة محمد بن نايف تمامًا وينوي التخلص منه بوسائل غير مباشرة ، مثل منعه من العلاج.

وقال الضابط السعودي المتقاعد ساخرا من محمد بن سلمان: "بصراحة ، أشكر الذين يكتبون له رسائل لأنهم يضحكوننا". الدول المحترمة تظهر إنجازاتها على أرض الواقع ، لكن كل إنجازات ولي العهد السعودي تتلخص على موقع تويتر.

ووفق موقع الواقع السعودي الإخباري ، فقد تحدث عن الإجراءات الأخيرة للإمارات ضد السعودية ، وعن الأخبار التي تفيد بإهانة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ضد محمد بن سلمان ، فإن ابن سلمان يعرف جيداً مدى استحقار الصهاينة وابن زايد له ، لكن يبدو أن ولي العهد السعودي الشاب يستمتع بالإذلال. فقد أهان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محمد بن سلمان ووالده وابتزهم بمليارات الدولارات.

وخلص الضابط السعودي المتقاعد إلى أن العلاقات بين حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ومحمد بن سلمان ستقام حتما ، وأن قضية إزاحة بايدن لابن سلمان من السلطة غير صحيحة ؛ لأن دفع الاموال من قبل ابن سلمان للأمريكيين ستستمر خلال فترة ادارة جو بادين ايضا.

وفي وقت سابق كشف مجتهد أسرار الأسرة السعودية على تويتر مؤخرا قائلًا: "انتشرت بعض الأخبار عن مغادرة محمد بن نايف وهروبه إلى تركيا عبر قاعدة بندر بن سلطان ، وهو ما رفضه البعض وأكده البعض الآخر. "

كما أفادت بعض الروايات بوفاة محمد بن نايف ؛ لأنه ، وفق محاميه ، لم تكن لديه ظروف بدنية وصحية مناسبة وكانت حياته في خطر. وأيضًا ، بسبب مكان احتجازه غير المعروف ، لم يُسمح لأي طبيب بزيارته وفحصه.

كما قالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن المسؤولين السعوديين منعوا بعض المحتجزين من الاتصال بأسرهم ومحاميهم لأشهر عدة. وقال البيان: "لم يلتق ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف بأسرته منذ اعتقاله ، ووفقًا لمحاميه فإن مكان وجوده مجهول ، ولم يجر معهم سوى محادثات قصيرة منذ بداية اعتقاله.

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السعودية بن سلمان بن نايف مجتهد

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