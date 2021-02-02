السعودية تكشف عن خطط ابن سلمان السرية لعزل محمد بن نايف

الوقت-قال ضابط سعودي متقاعد لم يذكر اسمه ، حول آخر الأخبار عن حالة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف ، الذي استهدفه ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان بالقمع وحملات اعتقال وقال إن ابن نايف لا يتمتع بظروف مناسبة وشائعات هروبه إلى تركيا ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب.

وقال الضابط السعودي المتقاعد ، الذي تربطه علاقة وثيقة بمحمد بن نايف ، إن محمد بن سلمان يعيش حاليا في حالة من الخوف والقلق مثل دجاجة في مزرعة تماسيح ، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة حوله في الداخل والخارج حيث ما زال يساوره الشعور بانعدام الأمن ومؤامرة الانقلاب.

وقال انه سخر من الأنباء الأخيرة حول فرار محمد بن نايف إلى تركيا. ومنذ عام 2017 ، عين محمد بن سلمان تركي آل الشيخ ، رئيس مجلس الترفيه السعودي ، مديرًا لملف بن نايف. فكيف الذي كان يحكم السعودية ، يخضع الآن لسيطرة شخصيات منخفضة المستوى مثل تركي آل الشيخ.

وكشف الضابط السعودي المتقاعد عن مدى كراهية محمد بن سلمان لابن نايف ، الذي في نهاية عام 2018 ، غادر قصره مرة واحدة دون إذن مسبق من تركي آل الشيخ ، وبعد ذلك منع محمد بن سلمان وصول الطعام الى قصره لذلك بقي بن نايف ، ولي العهد السعودي السابق ، يتضور جوعاً لبعض الوقت.

وأضاف إن محمد بن سلمان منع بن نايف من العلاج وحرمه من الطعام في السابق. كما ان هروب محمد بن نايف لا صحة له، وأساسًا ، فقد دمر ابن سلمان سيرة محمد بن نايف تمامًا وينوي التخلص منه بوسائل غير مباشرة ، مثل منعه من العلاج.

وقال الضابط السعودي المتقاعد ساخرا من محمد بن سلمان: "بصراحة ، أشكر الذين يكتبون له رسائل لأنهم يضحكوننا". الدول المحترمة تظهر إنجازاتها على أرض الواقع ، لكن كل إنجازات ولي العهد السعودي تتلخص على موقع تويتر.

ووفق موقع الواقع السعودي الإخباري ، فقد تحدث عن الإجراءات الأخيرة للإمارات ضد السعودية ، وعن الأخبار التي تفيد بإهانة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ضد محمد بن سلمان ، فإن ابن سلمان يعرف جيداً مدى استحقار الصهاينة وابن زايد له ، لكن يبدو أن ولي العهد السعودي الشاب يستمتع بالإذلال. فقد أهان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محمد بن سلمان ووالده وابتزهم بمليارات الدولارات.

وخلص الضابط السعودي المتقاعد إلى أن العلاقات بين حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ومحمد بن سلمان ستقام حتما ، وأن قضية إزاحة بايدن لابن سلمان من السلطة غير صحيحة ؛ لأن دفع الاموال من قبل ابن سلمان للأمريكيين ستستمر خلال فترة ادارة جو بادين ايضا.

وفي وقت سابق كشف مجتهد أسرار الأسرة السعودية على تويتر مؤخرا قائلًا: "انتشرت بعض الأخبار عن مغادرة محمد بن نايف وهروبه إلى تركيا عبر قاعدة بندر بن سلطان ، وهو ما رفضه البعض وأكده البعض الآخر. "

كما أفادت بعض الروايات بوفاة محمد بن نايف ؛ لأنه ، وفق محاميه ، لم تكن لديه ظروف بدنية وصحية مناسبة وكانت حياته في خطر. وأيضًا ، بسبب مكان احتجازه غير المعروف ، لم يُسمح لأي طبيب بزيارته وفحصه.

كما قالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن المسؤولين السعوديين منعوا بعض المحتجزين من الاتصال بأسرهم ومحاميهم لأشهر عدة. وقال البيان: "لم يلتق ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف بأسرته منذ اعتقاله ، ووفقًا لمحاميه فإن مكان وجوده مجهول ، ولم يجر معهم سوى محادثات قصيرة منذ بداية اعتقاله.