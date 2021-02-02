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أخبار

نتنياهو يناقش استعداد كيانه المحتل لهجوم محتمل ضد ايران

الثلاثاء 19 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
نتنياهو يناقش استعداد كيانه المحتل لهجوم محتمل ضد ايران
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الوقت- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مناقشة حول استعداد كيانه المحتل لهجوم 'محتمل' ضد إيران.

وذكرت قناة كان العبرية أن نتنياهو مع مسؤولين كبار في وزارتي المالية والجيش ناقشوا تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قد هدد الأسبوع الماضي، بإنه أمر الجيش لإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.

بدوره توعد مندوبُ إيران الدائم في الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" بأنّ طهران لن تترددَ في الدفاع عن نفسِها، وستردُ بقوة على أيِ تهديدٍ لأمنِها القومي.

وقالَ إنّ الكيانَ الاسرائيلي يواصلُ الكَذِبَ والخِداعَ واستخدامَ معلوماتٍ ملفقة ضد برنامجِ إيران النووي، في محاولةٍ للتستر على ترسانته النووية، وتقويضِ الاستقرار في المنطقة.

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