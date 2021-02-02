دبلوماسي صيني يدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء

الوقت- دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي بلاده والولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسار بناء.

وكان يانغ يتحدث في منتدى عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية صباح اليوم الثلاثاء.

ويانغ هو أكبر مسؤول صيني يتحدث عن علاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوق في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعد تولي إدارة بايدن المهام في 20 يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن إعادة النظر في سياسات إدارة ترامب. وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيتعامل مع الصين "بمنهج الصبر".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، إن من مصلحة بلاده التعاون مع الصين في ملفات مثل مكافحة التغير المناخي.