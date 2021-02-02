تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 19 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

أخبار

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار

الوقت- أكد الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام، ان التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة اثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار.

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي الوقت- اكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر , ان السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لأنه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية.

الأسير الفلسطيني: 17 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا في سجن "النقب" الوقت- قال نادي الأسير الفلسطيني إن 17 أسيراً أصيبوا بفيروس كورونا، في قسم 10 بسجن النقب الصحراوي.

الخارجية الايرانية: اجراءات ايران مطابقة للاتفاق النووي الوقت- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراءات ايران بانها مطابقة للاتفاق النووي، مؤكدا بانه على اميركا العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق.

الجيش اللبناني: القاء القبض على 18 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش الوقت-كشف الجيش اللبناني، في بيان له نشر اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على 18

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: السودانيون فهموا "خطر" إيران الوقت-قال إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين في مقابلة مع القناة "

الامارات تفرج عن 11 لبناني بعد سنوات على اعتقالهم تعسفياً

هذا ما قاله المتحدث باسم "طالبان" حول القوات الأجنبية الموجدة في افغانستان الوقت-أعلن سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة "طالبان"، خلال مؤتمر صحافي في طهران اليوم الاثنين،

الاعلام الحربي: اسقاط مسيرة إسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية الوقت-أعلنت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم، إن حزب الله أسقط مسيرة إسرائيلية

وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران! الوقت-أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي الجديد، في مقابلة له مع تلفزيون "إن.بي.سي" صباح اليوم الاثنين

بدعوة من الخارجية الروسية.. وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة في موسكو الوقت- وصل وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية للتباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية والملفات ذات الصلة.

روحاني: الإمام الخميني اعتبر ان القوة الاساسية هي قوة الشعب الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الامام الخميني الراحل ادرك جيدا ومنذ سنوات طويلة ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة، ومن هنا اختار القوة الناعمة ، وفي يوم قدومه الى ايران في هذا اليوم قبل 42 عاما ، كشف الامام للعالم اهمية الرصيد الشعبي.

السعودية تحذف من مناهجها النصوص المعادية لليهود والتي تنتقص من حق المرأة والمثليين الوقت- تمهد السعودية الطريق للتطبيع بمزيد من الإجراءات عبر تنقيح المناهج الدراسية من النصوص المعادية لليهود وتلك التي تنتقص من حق المرأة والمثليين.

أنصار الله: تحالف العدوان يمارس الفساد ويفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية الوقت- اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" ، محمد علي الحوثي، يوم الأحد، تحالف العدوان السعودي في اليمن، بممارسة الفساد وفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية إلى مناطق سيطرة الجماعة، مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل فريق تقصي حقائق.

الخارجية الإيرانية: ننتظر الإجراءات الأمريكية ورفع العقوبات بشكل فعال الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إذا كانت أمريكا تسعى إلى تصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها.

انطلاق عملية "اسود الجزيرة" بمرحلتها الأولى في العراق الوقت- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، انطلاق عملية اسود الجزيرة بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد.

وسائل إعلامية أمريكية: انسحاب عدد من المحامين من فريق الدفاع عن ترامب الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الأحد أن عدد من محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل! الوقت-أعلن جيفري فيلتمان، /سؤول أمريكي سابق، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم الأحد،

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي! الوقت-قال المراسل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، مساء اليوم الأحد أن "الأميركي

وسائل إعلامية عراقية: اللواء الأول من "الحشد الشعبي" في مهمة خاصة... فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، صباح اليوم الأحد، أن الحشد الشعبي أطلق عمليات تفتيش

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران!

أنصار الله: تحالف العدوان يمارس الفساد ويفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية

روحاني: الإمام الخميني اعتبر ان القوة الاساسية هي قوة الشعب

الامارات تفرج عن 11 لبناني بعد سنوات على اعتقالهم تعسفياً

هذا ما قاله المتحدث باسم "طالبان" حول القوات الأجنبية الموجدة في افغانستان

الخدمة السعودية الممتازة للصهاينة عشية زيارة نتنياهو للبحرين والإمارات

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

القنابل العنقودية الأمريكية والبريطانية تهشم الحياة في اليمن.. جرائم حرب لم يسطرها التاريخ الحديث

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي

لماذا تمارس "قسد" في سوريا كل هذا الإجرام؟!

الخارجية الايرانية: اجراءات ايران مطابقة للاتفاق النووي

ما الذي ينتظر بايدن في أفغانستان ...هل نشهد انسحابا وحلاً جذرياً؟

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار

الأسير الفلسطيني: 17 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا في سجن "النقب"

راشد الغنوشي يفتح النار على الرئيس التونسيّ.. الغايات والأهداف؟

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

هكذا رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجيّة الأميركي حول الاتفاق النووي!

هآرتس: مسؤولون إسرائيليون: خطاب كوخافي بشأن إيران فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً!

"أنصار الله" تثمن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة لدول العدوان

دبلوماسي أمريكي: قسد لا شيء بدوننا!

معاريف: كوخافي يتحدى إدارة بايدن

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب

هكذا حذرت حركة طالبان الأفغانية الإدارة الأميركية الجديدة!

انشقاقات كبيرة تضرب قوات يمنية موالية للإمارات!

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

الشرطة الروسية: سيتم تغريم كل من فيسبوك وانستغرام وتيك توك وكونتاكتي واودنوكلاسنيكي ويوتيوب والسبب؟

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي!

ائتلاف 14 فبراير يصدر بياناً يدين العدوان على اليمن

عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة

الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: تمكّنا من قتل والي العراق ونائب زعيم تنظيم داعش

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

خبير عراقي: العراق بإمكانه تفعيل مذكرة القبض على ترامب عبر الانتربول

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

الحرس الثوري يعلن انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم

خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس!

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

مناورات الرسول الأعظم (ص) للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني... 7 نقاط مهمة

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي

الثلاثاء 19 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر , ان السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لأنه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية.

وطالب النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر، المنادين بأمن واستقرار البلاد عليهم أولا التكاتف والتوحد بالضغط على الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان.

وقال جابر:  ان " أساس مشاكل العراق وعدم استقراره يعود الى الوجود الأمريكي في العراق لكونه العامل الرئيسي في صناعة الازمات الاقتصادية والأمنية" .

وأضاف انه "للأسف نسمع العديد من الأصوات المنادية بإخراج القوات الامريكية الا انه في الحقيقية كلام فقط دون فعل حقيقي او مطالبات محرجة للحكومة".

وطالب جابر المنادين بـ"أمن واستقرار البلاد عليهم أولا التكاتف والتوحد بالضغط على الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية" .

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تحالف الفتح العراق الوجود الأمريكي في العراق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب