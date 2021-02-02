تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي

الوقت- اكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر , ان السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لأنه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية.

وطالب النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر، المنادين بأمن واستقرار البلاد عليهم أولا التكاتف والتوحد بالضغط على الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان.

وقال جابر: ان " أساس مشاكل العراق وعدم استقراره يعود الى الوجود الأمريكي في العراق لكونه العامل الرئيسي في صناعة الازمات الاقتصادية والأمنية" .

وأضاف انه "للأسف نسمع العديد من الأصوات المنادية بإخراج القوات الامريكية الا انه في الحقيقية كلام فقط دون فعل حقيقي او مطالبات محرجة للحكومة".

وطالب جابر المنادين بـ"أمن واستقرار البلاد عليهم أولا التكاتف والتوحد بالضغط على الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية" .