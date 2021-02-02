الخارجية الايرانية: اجراءات ايران مطابقة للاتفاق النووي

الوقت- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراءات ايران بانها مطابقة للاتفاق النووي، مؤكدا بانه على اميركا العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق.

وقال ظريف في حوار مع قناة "سي ان ان" الاثنين: انه على الولايات المتحدة ايجاد ظروف عودتها الى الاتفاق النووي لانها كانت قد خرجت منه بقرارها هي نفسها.

واضاف: انه من جانب اخر فان ايران تستفيد من آليات الاتفاق النووي لخفض تعاونها، اذ لو تقراون البند 36 منه ستلاحظون باننا عملنا وفقا للاتفاق النووي تماما.

وتابع وزير الخارجية : انه على الولايات المتحدة العودة لتنفيذ التزاماتها وحينها ستكون ايران جاهزة للرد على ذلك فورا.

واعتبر ان الزمن ليس مطروحا في هذا الصدد بل ان القضية هي هل ان الولايات المتحدة والادارة الجديدة تريد اتباع السياسات القديمة اي سياسات ترامب الفاشلة ام لا؟.

واكد بانه على الولايات المتحدة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله واضاف: لقد قررنا عدم الاتفاق حول بعض الامور ليس بسبب اننا تجاهلناها بل لان الولايات المتحدة وحلفاءها لم يكونوا مستعدين لما كان من المفترض ان يكون.

وتساءل وزير الخارجية الايراني: هل ان الولايات المتحدة على استعداد لوقف بيع الاسلحة لمنطقتنا ان كان تريد الحديث عن قضايانا الدفاعية؟ ان نفقاتنا الدفاعية تبلغ سُبع ما تنفقه السعودية في حين ان عدد نفوس بلادنا يبلغ 2.5 ضعف ما للسعودية.

وتابع ظريف متسائلا ايضا: هل ان الولايات المتحدة جاهزة لخفض بيع الاسلحة بمئات مليارات الدولارات لمنطقتنا؟ هل ان الولايات المتحدة جاهزة للحيلولة دون قتل الاطفال في اليمن لتريد البحث حول الوضع فيه؟ حين التفاوض حول الاتفاق النووي لم تكن الولايات المتحدة جاهزة للبحث حول هذه القضايا.

وقال وزير الخارجية وفقا لارنا: انه بناء على ذلك فقد اتفقنا على تحديد اطار الاتفاق الذي ندفع ثمنه. انكم تعلمون بان القيود التسليحية على ايران تم تمديدها 5 اعوام (عام 2015) والتي انتهت في اكتوبر 2020 لاننا لم نتفق على قضايا المنطقة كما لم نتفق حول القضايا الصاروخية.