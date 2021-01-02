الجيش اللبناني: القاء القبض على 18 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش

الوقت-كشف الجيش اللبناني، في بيان له نشر اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على 18 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش "كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية".

وبحسب البيان، فقد كشف الجيش اللبناني أن "المخابرات بمنطقة عرسال (شرق البلاد) أوقفت خلال عمليات لها في الأسبوعين الماضيين 18 شخصاً من لبنانيين وسوريين ينتمون لداعش".

وأضاف البيان إن الموقوفين اعترفوا بانتمائهم لداعش والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، مؤكّداً ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية مع الموقوفين.

يذكر أن منطقة عرسال، وخصوصاً الجبال الحدودية مع سوريا، شهدت تجمعاً للعناصر الإرهابية من تنظيمي داعش وجبهة النصرة الهاربين من معارك القلمون السورية التي بدأت عام 2013 واستمرت عدة سنوات،قبل أن تتمكن المقاومة اللبنانية والجيش السوري من القضاء على تواجد التنظيمين في المنطقة بحلول صيف العام 2017.