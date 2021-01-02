هذا ما قاله المتحدث باسم "طالبان" حول القوات الأجنبية الموجدة في افغانستان

الوقت-أعلن سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة "طالبان"، خلال مؤتمر صحافي في طهران اليوم الاثنين، إن الحركة "تتفاوض مع جميع الأطراف" في أفغانستان، مضيفاً أنها "لا تسعى لحصر السلطة في البلاد بيدها".

وبحسب قنوات إيرانية، فقد بدأ وفد من "طالبان" برئاسة ملا عبد الغني برادر، بزيارة إلى طهران، قبل أيام، هي الأولى من نوعها بعد بدء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية والحركة.

وخلال المؤتمر أوضح شاهين أن الحركة قامت بزيارات علنية ليس لإيران فقط بل لدول أوروبية وروسيا وبعض دول المنطقة، مشيراً إلى أن زيارة دول المنطقة "ضرورة بالنسبة لنا".

وصرّح شاهين في حديث خاص للميادين بأن الحركة "جاهدت لسنوات عديدة القوات المحتلة لأفغانستان، وفي حال قرروا البقاء في بلادنا فنحن مستعدون لمواجهتهم".

ويأتي هذا التصريح، بعد يوم من نقل وكالة "رويترز" عن مسؤولين في حلف "الناتو" قولهم إن "القوات الدولية تعتزم البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي في أيار/مايو"، وهو الموعد الذي ينبغي انسحاب جميع القوات الأجنبية فيه، حسب اتفاق الدوحة.

أما بخصوص الحرب على اليمن، فأعلن المتحدث باسم "طالبان" أن الحركة على "اطلاع بما يحصل في اليمن"، مبدياً استنكاره "لما يتعرض له الشعب اليمني"، وقائلاً: "نريد حلاً سريعاً لهذا الموضوع".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد خلال استقباله وفد الحركة، أمس الأحد، استعداد بلاده لتسهيل الحوار بين "طالبان" والحكومة والفصائل الأفغانية.