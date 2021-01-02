وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران!

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  الإثنين 18 جمادي الثاني 1442

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طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

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أخبار

الجيش اللبناني: القاء القبض على 18 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش

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الوقت-كشف الجيش اللبناني، في بيان له نشر اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على 18

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الاعلام الحربي: اسقاط مسيرة إسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية الوقت-أعلنت وسائل إعلامية لبنانية مساء اليوم، إن حزب الله أسقط مسيرة إسرائيلية

وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران! الوقت-أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي الجديد، في مقابلة له مع تلفزيون "إن.بي.سي" صباح اليوم الاثنين

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روحاني: الإمام الخميني اعتبر ان القوة الاساسية هي قوة الشعب الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الامام الخميني الراحل ادرك جيدا ومنذ سنوات طويلة ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة، ومن هنا اختار القوة الناعمة ، وفي يوم قدومه الى ايران في هذا اليوم قبل 42 عاما ، كشف الامام للعالم اهمية الرصيد الشعبي.

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أنصار الله: تحالف العدوان يمارس الفساد ويفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية الوقت- اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" ، محمد علي الحوثي، يوم الأحد، تحالف العدوان السعودي في اليمن، بممارسة الفساد وفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية إلى مناطق سيطرة الجماعة، مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل فريق تقصي حقائق.

الخارجية الإيرانية: ننتظر الإجراءات الأمريكية ورفع العقوبات بشكل فعال الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إذا كانت أمريكا تسعى إلى تصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها.

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أخبار

وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران!

الإثنين 18 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران!

وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد دراسة علاقاتنا مع الرياض... وسنعود ان عادت ايران!

الوقت-أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي الجديد، في مقابلة له مع تلفزيون "إن.بي.سي" صباح اليوم الاثنين

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الوقت-أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي الجديد، في مقابلة له مع تلفزيون "إن.بي.سي" صباح اليوم الاثنين، إن إيران "قد تكون على بعد أسابيع من القدرة على إنتاج المواد لتصنيع سلاح نووي".

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية فقد جدد بلينكن الإعلان عن استعداد بلاده للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي "إذا قامت إيران بذلك".

وأعلن وزير الخارجية الجديد، في وقت سابق، أنه "إذا قررت طهران العودة للاتفاق فسنشكل فريقاً من الخبراء لدراسة الأمر"، لكن إيران تشترط رفع العقوبات بشكل كامل قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018.

وكان وزير الخارجية الإيراني أكد أن القدرة النووية ارتفعت في بلاده بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق، لكن ذلك جاء وفقاً للفقرة 36 من الاتفاقية النووية.

 من جهة أخرى، أشار بلينكن إلى أن الإدارة الجديدة "قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية"، واتخاذ "إجراءات ضد روسيا" أيضاً في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية.

لكن بلينكن لم يعلن التزامه بعقوبات معينة على روسيا في المقابلة التي ناقش فيها الوضع المتعلق بالمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، والتدخل في الانتخابات الروسية، والطاقة الشمسية، ومزاعم عن منح للجنود الأميركيين في أفغانستان.

وبشأن العلاقات مع السعودية، أوضح بلينكن أن وزارة الخارجية تقوم بمراجعة العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن مقتل الصحافي جمال خاشقجي "عمل شائن ضد صحافي مقيم بالولايات المتحدة".

كما وتجري الإدارة الأميركية مراجعة لعمليات بيع الأسلحة للسعودية ودول خليجية أخرى. وفي هذا السياق، جمّدت الوزارة بشكل مؤقت صفقة مقاتلات (إف 35) إلى الإمارات، وذخائر متطورة للسعودية.

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كلمات مفتاحية :

إيران الاتفاق النووي الايراني روسيا أميركا أنتوني بلينكن كوريا الشمالية جمال خاشقجي السعودية

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