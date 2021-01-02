أنصار الله: تحالف العدوان يمارس الفساد ويفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية

الوقت- اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" ، محمد علي الحوثي، يوم الأحد، تحالف العدوان السعودي في اليمن، بممارسة الفساد وفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية إلى مناطق سيطرة الجماعة، مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل فريق تقصي حقائق.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر": "إتاوات يدفعها اليمنيون لدول العدوان مقابل السماح بإدخال حاجاتهم الأساسية، حجز المشتقات لمضاعفة فاتورة نقل السلع والمواطن، ورفض مطلق لجميع تصاريح الأمم المتحدة واحتجاز السفن بعد تفتيشها".

وأضاف: "فساد متعدد لدول العدوان في نهب النفط والثروة وتدمير العملة".

وتابع الحوثي: "نطالب بفريق تقصي حقائق".