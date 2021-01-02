الخارجية الإيرانية: ننتظر الإجراءات الأمريكية ورفع العقوبات بشكل فعال

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إذا كانت أمريكا تسعى إلى تصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية عن تصريحات المسؤولين السعوديين بشأن المحادثات مع إيران: موقفنا هو الحوار في المنطقة دون تدخل أجنبي.. جعل الأجانب المنطقة رهينة نواياهم الشريرة طيلة عقود.

وأضاف: ان مسار الحوار مع السعودية مفتوح، ففي أي يوم تصحح فيه السعودية مسارها وتنهي الحرب في اليمن، ستكون احضان إيران مفتوحة وسنرحب بهم.

وتعليقاً على الشروط المطروحة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، قال خطيب زاده: ننتظر الإجراءات الأمريكية ورفع العقوبات بشكل فعال.. أي أن التوقيع على الورق ليس كافياً، وعلينا أن نرى تأثير ذلك. الرد على التوقيع على الورق، سيكون التوقيع على الورق. متى رأينا هذا الإجراء الأولي من قبل أمريكا، سنرد. عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ليست تلقائية.

وأضاف: مادامت أمريكا لا تلتزم بتعهداتها دون شروط مسبقة فإنها ستستمر في انتهاك القرار 2231 الملزم. إذا كانت ادارة بايدن تسعى إلى تصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها. ما زلنا ننتظر اجراء الادارة الامريكية.

وتابع: أوضحنا بشكل كامل أنه لن تتم اي محادثات ثنائية مع أمريكا بهذا الخصوص (كيفية العودة إلى الاتفاق النووي). لا يزال أمامنا طريق طويل قبل المحادثات في اطار 4+1.