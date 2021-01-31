فك رموز استراتيجية السياسة الخارجية لبايدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 18 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

أخبار

روحاني: الإمام الخميني اعتبر ان القوة الاساسية هي قوة الشعب

روحاني: الإمام الخميني اعتبر ان القوة الاساسية هي قوة الشعب

الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الامام الخميني الراحل ادرك جيدا ومنذ سنوات طويلة ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة، ومن هنا اختار القوة الناعمة ، وفي يوم قدومه الى ايران في هذا اليوم قبل 42 عاما ، كشف الامام للعالم اهمية الرصيد الشعبي.

السعودية تحذف من مناهجها النصوص المعادية لليهود والتي تنتقص من حق المرأة والمثليين الوقت- تمهد السعودية الطريق للتطبيع بمزيد من الإجراءات عبر تنقيح المناهج الدراسية من النصوص المعادية لليهود وتلك التي تنتقص من حق المرأة والمثليين.

أنصار الله: تحالف العدوان يمارس الفساد ويفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية الوقت- اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" ، محمد علي الحوثي، يوم الأحد، تحالف العدوان السعودي في اليمن، بممارسة الفساد وفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية إلى مناطق سيطرة الجماعة، مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل فريق تقصي حقائق.

الخارجية الإيرانية: ننتظر الإجراءات الأمريكية ورفع العقوبات بشكل فعال الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إذا كانت أمريكا تسعى إلى تصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها.

انطلاق عملية "اسود الجزيرة" بمرحلتها الأولى في العراق الوقت- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، انطلاق عملية اسود الجزيرة بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد.

وسائل إعلامية أمريكية: انسحاب عدد من المحامين من فريق الدفاع عن ترامب الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الأحد أن عدد من محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل! الوقت-أعلن جيفري فيلتمان، /سؤول أمريكي سابق، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم الأحد،

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي! الوقت-قال المراسل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، مساء اليوم الأحد أن "الأميركي

وسائل إعلامية عراقية: اللواء الأول من "الحشد الشعبي" في مهمة خاصة... فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، صباح اليوم الأحد، أن الحشد الشعبي أطلق عمليات تفتيش

"قسد" المدعومة أمريكيا تقتل مواطن سوري وتصيب آخرين مباشرة على الهواء! الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، مساء اليوم الأحد، أن عدداً من المواطنين السوريين في الحسكة قد وقعوا

وزير الخارجية الايراني: ل"دحض ذرائع المحتلين" من خلال إرساء السلام في أفغانستان الوقت-شدد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، ظهر اليوم الأحد خلال استقباله لوفد من الحركة برئاسة ملا عبد الغني برادر،

"القناة 13": رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة خليجية قريباً الوقت-كشفت "القناة 13" الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيقوم

الرئيس روحاني: الحكومة تفخر بتنفيذها الوعود التي أطلقها الامام الخميني الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، أن الحكومة تفخر بتنفيذها الوعود التي أطلقها الامام الخميني (ره).

التظاهرات ضد نتنياهو تستمر للأسبوع الـ 32 على التوالي الوقت- حركة "الأعلام السوداء" تقول إنه "في ذروة الكارثة الصحية والاقتصادية، أخذ المتهم نتنياهو إسرائيل رهينة لتأجيل محاكمته والانحناء لحلفائه الأرثوذكس المتطرفين".

قاليباف: على ادارة بايدن ألّا تضع شروطاً لتنفيذ التزاماتها الوقت- قال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف على ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي لا أن تضع الشروط لتنفيذ هذه الالتزامات.

العراق.. إلقاء القبض على خمس نساء يعملن مع ’داعش’ في صلاح الدين الوقت- أعلنت قيادة فرقة التدخل السريع، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على خمس متهمات وفق المادة (٤) إرهاب في محافظة صلاح الدين.

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني قرب بيت لحم ويسقطه شهيداً الوقت- استشهد صباح اليوم الأحد، شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (قدس) الوقت- زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الأحد مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس)، جنوب العاصمة طهران.

الاتحاد الأوروبي يعترف أنه ارتكب خطأ.. ما هو؟ الوقت- قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الاتحاد الأوروبي أدرك أنه ارتكب خطأ بمحاولة قصيرة الأمد لتقييد بعض صادرات لقاحات كوفيد-19 استنادا إلى بند للطوارئ متعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد.

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة! الوقت-تناولت صحيفة "foreignaffairs" الأميركية قضية الانسحاب الامركي من سوريا في مقالاً لها كتبه السفير

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي!

"قطر ومصر" على طرفي نقيض... بعد المصالحة "سلام بارد"!

الرئيس روحاني: الحكومة تفخر بتنفيذها الوعود التي أطلقها الامام الخميني

الدور الإماراتي الخبيث في اليمن.. إسرائيل تعمل في أرخبيل سقطرى بغطاء إماراتي لنهب الثروات

"قسد" المدعومة أمريكيا تقتل مواطن سوري وتصيب آخرين مباشرة على الهواء!

لبنان على فوهة بركان ثائر .. من المستفيد من الفوضى؟

الخارجية الإيرانية: ننتظر الإجراءات الأمريكية ورفع العقوبات بشكل فعال

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

"القناة 13": رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة خليجية قريباً

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

على طريق التطبيع.. السعودية تغازل اليهود و المثليين!

وسائل إعلامية عراقية: اللواء الأول من "الحشد الشعبي" في مهمة خاصة... فما هي؟

فك رموز استراتيجية السياسة الخارجية لبايدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

انتفاضة لردع محاولات العدو عزل الفلسطينيين عن محيطهم العربيّ.. هل تنجح؟

لماذا فشلت واشنطن في سوريا؟

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

وسائل إعلامية عراقية: اللواء الأول من "الحشد الشعبي" في مهمة خاصة... فما هي؟

انتفاضة لردع محاولات العدو عزل الفلسطينيين عن محيطهم العربيّ.. هل تنجح؟

وزير الخارجية الايراني: ل"دحض ذرائع المحتلين" من خلال إرساء السلام في أفغانستان

وسائل إعلامية أمريكية: انسحاب عدد من المحامين من فريق الدفاع عن ترامب

غردت خارج السرب.. زوجة حاكم إمارة الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

"قسد" المدعومة أمريكيا تقتل مواطن سوري وتصيب آخرين مباشرة على الهواء!

لبنان على فوهة بركان ثائر .. من المستفيد من الفوضى؟

الخارجية الإيرانية: ننتظر الإجراءات الأمريكية ورفع العقوبات بشكل فعال

على طريق التطبيع.. السعودية تغازل اليهود و المثليين!

فك رموز استراتيجية السياسة الخارجية لبايدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

لماذا فشلت واشنطن في سوريا؟

التظاهرات ضد نتنياهو تستمر للأسبوع الـ 32 على التوالي

انطلاق عملية "اسود الجزيرة" بمرحلتها الأولى في العراق

أنصار الله: تحالف العدوان يمارس الفساد ويفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية

هآرتس: مسؤولون إسرائيليون: خطاب كوخافي بشأن إيران فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً!

الفلسطينيون يعيدون زرع ما اقتلعه الصهاينة من أشجار في الضفة الغربية

الشرطة الروسية: سيتم تغريم كل من فيسبوك وانستغرام وتيك توك وكونتاكتي واودنوكلاسنيكي ويوتيوب والسبب؟

الانتقام لشهداء تفجيرات العراق مستمر.. الحشد الشعبي يدمر مقر قيادة "داعش" بصحراء الأنبار

نيودلهي: انفجار على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

مصادر سورية: اوامر أمريكية لاستمرار حصار الحسكة والقامشلي!

مسيرات جماهيرية للتنديد بالقرار الأمريكي ضد حركة "أنصار الله" في العديد من المدن اليمنية وبعض العواصم الغربية+صور

استهداف قوى الأمن اللبنانية بقنابل يدوية في طرابلس

موجة جديدة من الخلافات بين مرتزقة السعودية والإمارات داخل الحكومة الخارجة من رحم اتفاق الرياض

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني قرب بيت لحم ويسقطه شهيداً

الولايات المتحدة وإحياء داعش في سوريا.. من استمرار احتلال "التنف" إلى نهب النفط

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

اعترافات صريحة على لسان عدد من النواب البريطانيين.. دور لندن في حرب اليمن يعتبر فضيحة وطنية

انتفاضة لردع محاولات العدو عزل الفلسطينيين عن محيطهم العربيّ.. هل تنجح؟

بيولسي: سأقدم مادة الاتهام بحق ترامب خلال ساعات الى مجلس الشيوخ

قرار قضائي جريء: حاكم مصرف لبنان الى المحاكمة!

تخت روانجي: أمر الاتفاق النووي متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو تفتح صفحة جديدة

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب

مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية

السلطة الفلسطينية تدين منع الاحتلال أعمال ترميم بالمسجد الإبراهيمي

انشقاقات كبيرة تضرب قوات يمنية موالية للإمارات!

المتظاهرون في صنعاء اليوم: التصنيف الأمريكي يعبر عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا"

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

الخارجية الروسية: عودة أمريكا للاتفاق النووي الإيراني يجب ألا تكون ذريعة لمراجعة الصفقة

المتحدثة باسم البيت الأبيض: تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية لوقف حرب اليمن

محمد بن سلمان صاحب نظرية كم الأفواه وإخفاء الحقائق في الاقتصاد السعودي!

مستشار الامن الامريكي: من الاولويات القصوى التعامل مع الملف النووي الايراني

شمخاني يستقبل وفداً من الهيئة السياسية لحركة طالبان

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس!

موريتانيا: التطبيع جرم

العمليات المشتركة: الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً

صفقة عسكرية بين سلوفاكيا و"إسرائيل" فما هي؟

الكاظمي يسعى لكسب ود الشعب..هل تثمر محادثاته خروج أمريكا من العراق؟

وزير الدفاع الإيراني: اسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال العالم محسن فخري زادة

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية

خبير عراقي: العراق بإمكانه تفعيل مذكرة القبض على ترامب عبر الانتربول

وزير النفط اليمني: قوات التحالف تسرق النفط من ناقلة نفط

مناورات الرسول الأعظم (ص) للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني... 7 نقاط مهمة

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

وزارة الخارجية الإيرانية: الإدارة الأمريكية تتحمل تبعات أي مغامرة عسكرية!

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

إيهود باراك يدعو الى عزل نتنياهو كما حدث في أمريكا

سقوط طائرة مروحية للجيش الامريكي جنوب الحسكة السورية

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

فك رموز استراتيجية السياسة الخارجية لبايدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

الإثنين 18 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
فك رموز استراتيجية السياسة الخارجية لبايدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- وفقاً لمصادر إخبارية، في اليوم العاشر لعمل إدارة بايدن، أرسل الجيش الأمريكي أربع قاذفات قنابل من طراز B-52 إلى قاعدة غوام العسكرية بهدف خلق قوة رادعة لمواجهة الصين. يأتي ذلك في الوقت الذي تعود فيه قاذفات القنابل الأربعة من طراز B-52 Stratofortress الأمريكية إلى قاعدتها في غوام بعد غياب دام ثلاث سنوات. حيث ينظر العديد من المراقبين السياسيين الآن إلى اجراء إدارة بايدن هذا على أنه رسالة أمريكية واضحة للحكومة الصينية، مؤكدين في بعض النواحي أن التوترات مع بكين من المرجح أن تزداد في عهد بايدن.

أهمية آسيا والمحيط الهادئ في السياسة الخارجية الامريكية

لطالما كانت قارة آسيا وفي قلب شرق آسيا ذات أهمية قصوى بالنسبة لواشنطن منذ أن دخلت امريكا عالم المعادلات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن من المهم ملاحظة أن آسيا لم تكن أبدا أولوية قصوى بالنسبة للجهاز الدبلوماسي لواشنطن. ومع ذلك، على مدى العقد الماضي، تزايد حضور الصين في المعادلة الدولية كمنافس ناشئ لأمريكا، وهيمنة النهج الجغرافي الاقتصادي على السياسة العالمية (زيادة دور المنطقة في الاقتصاد العالمي والتجارة الخارجية الامريكية)، وإلى جانب وجود حلفاء واشنطن في هذه المنطقة جعل محور التركيز الرئيس للسياسة الخارجية الامريكية ينصب على آسيا والمحيط الهادئ. حيث يمكن إرجاع التركيز على الصين بعنوان مركز السياسة الخارجية الامريكية إلى عهد رئاسة باراك أوباما.

في الواقع، كان قرار إدارة أوباما بالإعلان عن استراتيجية "التحول إلى الشرق" علامة واضحة على الميول الواقعية في السياسة الخارجية الأمريكية. حيث ظهر قرار التركيز أكثر على آسيا لأول مرة في مقال نشرته وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك هيلاري كلينتون في عدد ربيع 2011 من مجلة فورين بوليسي. وأكدت فيه أنه بعد عقد من إنفاق الموارد الأمريكية في أفغانستان والعراق، تحتاج البلاد إلى تحويل تركيزها إلى المنطقة الأكثر أهمية في آسيا خلال العقد المقبل.

يشير هذا النهج من قبل أوباما وكلينتون إلى تحول مهم في السياسة الأمريكية التقليدية. بينما كانت آسيا دائما مهمة لامريكا، لكن آسيا لم تكن على رأس أولويات السياسة الخارجية الامريكة قبل إدارة أوباما. حيث اعتقد مسؤولو إدارة أوباما بأن امريكا يجب ألا تركز بعد الآن على الاهتمامات الثانوية في مناطق مثل الشرق الأوسط، ولكن بدلاً من ذلك يجب ان تركز على الأولويات الأكثر أهمية في آسيا والمحيط الهادئ. استمر هذا النهج في إدارة ترامب كجزء من استراتيجية للدخول في حرب تجارية مع الصين، وتم نقله الآن إلى إدارة بايدن باعتباره إرثًا عظيما لهذه الادارة.

سياسة بايدن الخارجية تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يرى العديد من المراقبين السياسيين أن نهج بايدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو مثال ممتاز لاستراتيجية إدارة باراك أوباما، ولكن من المهم ملاحظة أنه عند قراءة استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة لشرق آسيا، وخاصة الصين، لقد تغير الوضع بشكل كبير، وزاد تاريخ ترامب الحافل بالحرب التجارية على مدى أربع سنوات من توترات رئاسة أوباما.

كما ان وجهة النظر السائدة بين مساعدي بايدن الحاليين والمسؤولين الأمنيين هي أن الصين هي التهديد الأكثر أهمية لقوة وموقع النظام الدولي على المدى الطويل، لذلك يجب إعادة النظر في استراتيجية واشنطن تجاه غرب آسيا والتركيز على كبح جماح الصين. وفي هذا الصدد، نرى أنه وفقا لأمر وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين، فإن دائرة الشرق الأوسط تم تحديدها في وزارة الخارجية وتعززت دائرة شرق آسيا. كما غير جاك ساليوان مستشار الأمن القومي لجو بايدن، محل أفراد الأمن القومي في الشرق الأوسط وآسيا، ما أدى إلى تقليص فريق الشرق الأوسط وتوسيع الموظفين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن ناحية أخرى، يعكس تحول إدارة بايدن في المواقف والأولويات الآسيوية في السياسة الخارجية مخاوف امريكا بشأن النمو السريع للصين على مدى العقدين الماضيين. وفي ظل الهيكلية الجديدة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، سيكون لموظفي قسم الهند والمحيط الهادئ مجموعة واسعة من المسؤوليات، لكن في المقابل سيتم تطبيق قيود اكثر مسؤولية على قسم التعاون مع الشرق الأوسط. في الواقع، قسم آسيا والمحيط الهادئ يديره الآن كامبل وثلاثة بيروقراطيين بارزين آخرين. حيث يدير كل من هؤلاء الثلاثة ثلاثة أقسام، بما في ذلك الصين وجنوب آسيا وروسيا وآسيا الوسطى، ومع ذلك وفقا لمسؤول سابق في الامن القومي الامريكي في عهد أوباما، لم تكن الصين تُدار كوحدة أمن قومي وحدها في عهد باراك أوباما.

تشير جميع الأدلة إلى أن التركيز الآن تنصب على كبح جماح الصين، وبالطبع فان كوريا الشمالية ستكون في قلب أجندة السياسة الخارجية لحكومة بايدن. حيث انه بعد هزيمة ترامب في الانتخابات، كثفت حكومة كوريا الشمالية أنشطتها الصاروخية، ما أثار مخاوف فريق الأمن القومي ووزارة الخارجية بالبيت الأبيض. ويعكس نشر قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز B-52، إضافة إلى الصين فإن واشنطن قلقة بشكل عميق بشأن التطورات في شرق آسيا.

حتى في الأيام التي أعقبت تنصيب بايدن، ارتفعت الهجمات على الصين بشكل حاد. حيث انتقدت الناطقة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" بشدة استبداد الصين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن بكين تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وبالنظر إلى هذا، كقراءة عامة لاستراتيجية الحكومة الامريكية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عهد بايدن، هناك بعض النقاط الجديرة بالملاحظة:

- يتبع فريق السياسة الخارجية لبايدن استراتيجية أوسع للتطلع إلى الشرق في السياسة الخارجية الامريكية، والتي بدأت خلال رئاسة أوباما واستمرت في عهد ترامب؛

- على عكس عهد ترامب، من المرجح أن يضع بايدن تشكيل تحالف كبير ضد الصين على جدول الأعمال العالمي من خلال تبني نهج متعدد الأوجه؛

- الإبقاء على الوجود العسكري في المنطقة وزيادته وخاصة في البحر الجنوبي وبحر الصين الشرقي لمواجهة طموحات بكين في هذه المناطق، فضلًا عن السيطرة على الممرات البحرية مثل مضيق ملقة ومضيق سوندا ومضيق لومبوك.

- تعتزم حكومة بايدن منع أي دخول في أزمة جديدة في غرب آسيا والتركيز بدلاً من ذلك على التسلح النووي ضد نفوذ بكين العالمي؛

- تعزيز العلاقات مع تايوان واستخدام قضية تايوان كنقطة ضعف للصين؛

- من المرجح أن تزيد الإدارة الأمريكية الجديدة من النشاط الاقتصادي في شرق آسيا إضافة إلى توفير الأمن ضد الصين بهدف الحد من النفوذ الاقتصادي للصين في المنطقة وتحسين الوضع الاقتصادي الامريكي؛

- ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء الأزمات الداخلية الواسعة والقضايا التي يواجهها بايدن (بما في ذلك أزمة كورونا وتصاعد الانقسامات السياسية والاجتماعية داخل البلاد)، فإن تركيز إدارة بايدن لا ينصب على تأجيج حرب في شرق اسيا، لكن واشنطن في العصر الجديد تنوي زيادة قوتها الرادعة للحلول دون تورطها في أزمة كبرى.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بايدن اوباما الصين الشرق الاوسط

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب