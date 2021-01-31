مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 17 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

أخبار

وسائل إعلامية أمريكية: انسحاب عدد من المحامين من فريق الدفاع عن ترامب

وسائل إعلامية أمريكية: انسحاب عدد من المحامين من فريق الدفاع عن ترامب

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الأحد أن عدد من محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل! الوقت-أعلن جيفري فيلتمان، /سؤول أمريكي سابق، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم الأحد،

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي! الوقت-قال المراسل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، مساء اليوم الأحد أن "الأميركي

وسائل إعلامية عراقية: اللواء الأول من "الحشد الشعبي" في مهمة خاصة... فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، صباح اليوم الأحد، أن الحشد الشعبي أطلق عمليات تفتيش

"قسد" المدعومة أمريكيا تقتل مواطن سوري وتصيب آخرين مباشرة على الهواء! الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، مساء اليوم الأحد، أن عدداً من المواطنين السوريين في الحسكة قد وقعوا

وزير الخارجية الايراني: ل"دحض ذرائع المحتلين" من خلال إرساء السلام في أفغانستان الوقت-شدد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، ظهر اليوم الأحد خلال استقباله لوفد من الحركة برئاسة ملا عبد الغني برادر،

"القناة 13": رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة خليجية قريباً الوقت-كشفت "القناة 13" الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيقوم

الرئيس روحاني: الحكومة تفخر بتنفيذها الوعود التي أطلقها الامام الخميني الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، أن الحكومة تفخر بتنفيذها الوعود التي أطلقها الامام الخميني (ره).

التظاهرات ضد نتنياهو تستمر للأسبوع الـ 32 على التوالي الوقت- حركة "الأعلام السوداء" تقول إنه "في ذروة الكارثة الصحية والاقتصادية، أخذ المتهم نتنياهو إسرائيل رهينة لتأجيل محاكمته والانحناء لحلفائه الأرثوذكس المتطرفين".

قاليباف: على ادارة بايدن ألّا تضع شروطاً لتنفيذ التزاماتها الوقت- قال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف على ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي لا أن تضع الشروط لتنفيذ هذه الالتزامات.

العراق.. إلقاء القبض على خمس نساء يعملن مع ’داعش’ في صلاح الدين الوقت- أعلنت قيادة فرقة التدخل السريع، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على خمس متهمات وفق المادة (٤) إرهاب في محافظة صلاح الدين.

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني قرب بيت لحم ويسقطه شهيداً الوقت- استشهد صباح اليوم الأحد، شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

السيد علي خامنئي يزور مرقد الامام الخميني (قدس) الوقت- زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الأحد مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس)، جنوب العاصمة طهران.

الاتحاد الأوروبي يعترف أنه ارتكب خطأ.. ما هو؟ الوقت- قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الاتحاد الأوروبي أدرك أنه ارتكب خطأ بمحاولة قصيرة الأمد لتقييد بعض صادرات لقاحات كوفيد-19 استنادا إلى بند للطوارئ متعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد.

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة! الوقت-تناولت صحيفة "foreignaffairs" الأميركية قضية الانسحاب الامركي من سوريا في مقالاً لها كتبه السفير

مصادر سورية: اوامر أمريكية لاستمرار حصار الحسكة والقامشلي! الوقت-تستمر قوات قسد محاصرتها لأبناء مدينتي الحسكة والقامشلي الخاضعة لسيطرة الجيش السوري،

هكذا ردت طهران على تصريحا ماكرون حول الاتفاق النووي! الوقت-طالب سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم في مؤتمر صحفي، الرئيس

عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة الوقت-نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء اليوم في خبر لها، عن رئيس الدائرة السياسية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

"أنصار الله" تثمن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة لدول العدوان الوقت- ثمن رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن والمتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبدالسلام إعلان وزارة الخارجية الإيطالية وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي اللذين يستخدمانه في العدوان على اليمن.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة

العراق.. إلقاء القبض على خمس نساء يعملن مع ’داعش’ في صلاح الدين

السيد علي خامنئي يزور مرقد الامام الخميني (قدس)

واشنطن تعبث بأرواح السوريين في الداخل والخارج.. إرهاب أمريكيّ متعدد الجوانب

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

مزاعم إماراتيّة لإنهاء الأزمة الليبيّة.. هل تنهي إدارة بايدن 7 سنوات من الحرب؟

مصادر سورية: اوامر أمريكية لاستمرار حصار الحسكة والقامشلي!

لبنان على فوهة بركان ثائر .. من المستفيد من الفوضى؟

"القناة 13": رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة خليجية قريباً

التظاهرات ضد نتنياهو تستمر للأسبوع الـ 32 على التوالي

اللاجئون الفلسطينيون ومعضلة كورونا.. من يتحمل المسؤولية؟

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي!

إنسانية الأمم المتحدة تسقط قتيلة أموال الدول الخليجیة...واليمن قال كلمته "مقاومة حتى الخلاص"

وسائل إعلامية أمريكية: انسحاب عدد من المحامين من فريق الدفاع عن ترامب

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني قرب بيت لحم ويسقطه شهيداً

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

دبلوماسي أمريكي: قسد لا شيء بدوننا!

المتظاهرون في صنعاء اليوم: التصنيف الأمريكي يعبر عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا"

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة"

قرار قضائي جريء: حاكم مصرف لبنان الى المحاكمة!

اللواء باقري: أجرينا 10 مناورات رداً على التهديدات الأمريكية

الخارجية الايرانية: يتعين على أمريكا وسائر الاتفاق النووي إلغاء الحظر وتنفيذ الاتفاق

الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب

هآرتس: مسؤولون إسرائيليون: خطاب كوخافي بشأن إيران فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً!

ائتلاف 14 فبراير يصدر بياناً يدين العدوان على اليمن

معاريف: كوخافي يتحدى إدارة بايدن

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

خبير عراقي: العراق بإمكانه تفعيل مذكرة القبض على ترامب عبر الانتربول

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

الأحد 17 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

جيفري فيلتمان: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

الوقت-أعلن جيفري فيلتمان، /سؤول أمريكي سابق، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم الأحد،

مواضيع ذات صلة

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة!

الولايات المتحدة وإحياء داعش في سوريا.. من استمرار احتلال "التنف" إلى نهب النفط

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن جيفري فيلتمان، /سؤول أمريكي سابق، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم الأحد، إن السياسة الأميركية في سوريا لإدارتي الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما فشلت في تحقيق أي نتائج ملموسة لواشنطن.

وطالب المسؤول الأمريكي إلى اختبار مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد "خطوات ملموسة ومحددة وشفافة في الإصلاح السياسي"، مقابل تخفيف واشنطن العقوبات على دمشق.

ولفت فيلتمان إلى أن الأسد اليوم أقوى مما كان عليه سابقاً بالنسبة إلى السيطرة العسكرية على الأرض.

ورأى أن النجاح الوحيد في السياسة الأميركية نحو سوريا هو "هزيمة تنظيم داعش جغرافياً في سوريا والعراق"، بحسب فيلتمان.

وأضاف فيلتمان أن "تهديد البقاء لحكم الأسد، لم يعد عسكرياً، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي"، وتابع، أن "التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية ستخلق كثيراً من المشاكل التي لا يمكن لدمشق التعامل معها".

المسؤول الأميركي السابق أشار إلى أن "إيران وحزب الله وروسيا جاءوا لإنقاذ النظام.. فهل سيأتون لإنقاذ دمشق اقتصادياً؟ لا أظن ذلك"، بحسب فيلتمان.

وفيما يخص تعيين المبعوث الأميركي الجديد للملف السوري، نفى فيلتمان الإشاعات قائلاً: ""أظن أن تعيين مبعوث لسوريا، ليس في أولوية إدارة بايدن حالياً".

وكان السفير الأميركي السابق في سوريا روبيرت فورد وفي مقالة له في صحيفة "foreignaffairs" نصح إدارة الرئيس الجديد جو بايدن بمغادرة سوريا. وقال إن "جهود واشنطن محكوم عليها بالفشل".

وأضاف فورد أنه "لم يتم اعتبار سوريا قط قضية مهمة للأمن القومي"، مشيراً إلى أنه لطالما اقتصرت المصالح الأميركية على الحاجة إلى "منع الصراع من تهديد المصالح الأميركية الأخرى في المنطقة".

وبحسب الصحيفة كان ترامب قد وعد مراراً وتكراراً بإخراج أميركا من الأزمة السورية، لكن فورد أكّد أن "جهود الولايات المتحدة طويلة المدى لإعادة بناء مجتمعات ما بعد الصراع وتحقيق الاستقرار لها كانت مضللة ومحكوم عليها بالفشل".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

روبرت فورد إيران حزب الله روسيا الازمة السورية جيفري فيلتمان سوريا الولايات المتحدة الأميركية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي