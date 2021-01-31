القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي!

الوقت-قال المراسل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، مساء اليوم الأحد أن "الأميركي يلعب طاولة الزهر في المفاوضات النووية، بينما تلعب إيران الشطرنج لذلك لديها أفضلية على الطاولة".

وقال إن "رئيس الأركان أفيف كوخافي لم يندم على أي كلمة قالها في خطابه عن الاتفاق النووي مع إيران، وقد قصد كل كلمة".

وأضاف هيلر أن كوخافي "لم يقدر أن الأمر سيحدث كل الفوضى التي حدثت، لأن كل شيء عندنا اليوم هو مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو ضده"، مرجحاً أنه "من الخطأ النظر على هذا الأمر هكذا، ولقد حاول فصل الأمر عن السياسة، أي الموضوع النووي الإيراني، لكنه لم ينجح".

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن "كوخافي تضرر من هذا الحوار لأن ذلك مس بإستقامته ومهنيته"، مشيرة إلى أن ذلك جعله يبدو "كأنه لاعب سياسي يخدم رئيس الحكومة".

كلام هيلر يأتي في سياق الانتقادات المستمرة لكوخافي على خلفية الكلام المثير للجدل الذي قاله من على منبر معهد أبحاث الأمن القومي مساء الثلاثاء الماضي، والمتعلق بالموقف من الاتفاق النووي الإيراني.

وكان كوخافي قال إن "إيران لا تعتبر مشكلة إسرائيلية فحسب، بل مشكلة دولية"، مضيفاً أن "العودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015 أو حتى التوصل إلى اتفاق مشابه ومعدل سيكون اتفاقاً سيئاً على المستويين العملي والاستراتيجي، لذا يجب عدم السماح لذلك"، مؤكداً أنه أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي "لوضع عدد من الخطط العملياتية فيما يتعلق بإيران، غير أن قرار تنفيذها يبقى في يد المستوى السياسي بالطبع".