وسائل إعلامية عراقية: اللواء الأول من "الحشد الشعبي" في مهمة خاصة... فما هي؟

الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، صباح اليوم الأحد، أن الحشد الشعبي أطلق عمليات تفتيش وتطهير واسعة في جبال نفط خانة بمحافظة ديالى.

وبحسب تقار إعلامية فان عمليات "الحشد" تشمل تفتيش 5 مناطق وتأمنيها من أي خطر إرهابي قد يهددها مستقبلاً، فيما تمّ تفجير نفق تابع لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي يحتوي على متفجرات.

وفي هذا السياق، قالت قيادة فرقة التدخّل السريع اليوم عن إلقاء القبض على خمس نساء من "داعش" في ناحية سليمان بيك، شرق محافظة صلاح الدين. وضبطت القوات العراقية، عتاداً من الأسلحة من مخلفات "داعش" غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها: "نفذت فرقة المشاة العشرين عملية استباقية ضمن قاطع المسؤولية وبثلاثة محاور، محور لواء المشاة الـ43، ومحور لواء المشاه الـ60، ومحور لواء المشاة الـ66".

وأضاف البيان أن "العملية شملت البحث والتفتيش في مناطق المالحات، أمظيرة، قرية بئر الحلو، قرية الصكار، ومناطق المسلطن، حيث نتج عن العملية العثور على دراجة نارية وكدس يحتوي على صواعق وقنابر هاون 120 و81 و60 ملم، تمّ إتلاف وتفجير المواد أعلاه من قبل أبطال الجهد الهندسي التابع إلى لقيادة الفرقة"، وفق بيان وزارة الدفاع العراقية.

وقتلت أمس السبت قوات الحشد الشعبي قيادياً في داعش غربي الموصل، بحوزته وثائق جنسيات مزورة.

ومنذ أيام، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القضاء على نائب الخليفة ووالي العراق في "داعش" الإرهابي، المدعو أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية.

وتواصل القوات الأمنية العراقية متابعة العناصر الإرهابية وملاحقتهم في مختلف المناطق، حيث تمكنت قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي، من قتل عنصرين إثنين أحدهم ما يسمى المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة المطلوب مثنى شتران المرعاوي.

ونفّذ الأمن العراقي سلسلة من العمليات ضد شبكات "داعـش" في بغداد والفلوجة وكركوك.

وسبق كل ذلك، إطلاق عملية "ثأر الشُهداء" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة في العراق وإشراف جهاز مكافحة الإرهاب.