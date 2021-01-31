"القناة 13": رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة خليجية قريباً

الوقت-كشفت "القناة 13" الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين، في منتصف شباط/فبراير المقبل.

وبحسب القناة الإسرائيلية فانه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوماً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي، قبل أن ينهي رحلته في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي آري شبيط، للقناة إن هدف الزيارة "سيكون مزدوجاً"، حيث سيؤكد نتنياهو على "أهمية تطبيع العلاقات مع هذين البلدين"، كما سيسعى لحشدهما في "جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني".

يذكر أنه كان من المقرر أن يقوم نتنياهو برحلته، في شهر تشرين الثاني الماضي، قبل أن يجري تأجيلها مرتين بسبب جائحة كورونا والأزمة السياسية الداخلية في "إسرائيل".

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، على اتفاق لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في البيت الأبيض، وبحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وصادقت حكومة الإمارات على إقامة سفارة "في تل أبيب"، الأحد الماضي، فيما يجري التحضير لفتح سفارة بحرينية.