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  الأحد 17 جمادي الثاني 1442

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الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

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أخبار

التظاهرات ضد نتنياهو تستمر للأسبوع الـ 32 على التوالي

الأحد 17 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
التظاهرات ضد نتنياهو تستمر للأسبوع الـ 32 على التوالي
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الوقت- حركة "الأعلام السوداء" تقول إنه "في ذروة الكارثة الصحية والاقتصادية، أخذ المتهم نتنياهو إسرائيل رهينة لتأجيل محاكمته والانحناء لحلفائه الأرثوذكس المتطرفين".

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار الاحتجاجات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع 32 على التوالي، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو ويدينون "تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا".

ووفق وسائل الإعلام، تنظم مظاهرة مناهضة واسعة النطاق مساء اليوم "أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس المحتلة وأمام مقره الخاص في قيسارية".

وقالت حركة "الأعلام السوداء"، الجهة المنظمة للاحتجاجات ضد نتنياهو في بيان صحفي إن "في ذروة الكارثة الصحية والاقتصادية، أخذ المتهم نتنياهو إسرائيل رهينة لتأجيل محاكمته والانحناء لحلفائه الأرثوذكس المتطرفين".

 وتتهم الحركة نتنياهو بالسماح ضمنياً "لبعض المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة بالاستهزاء بالقيود المفروضة على فيروس كورونا لعدم تعريض دعمه بين الحزبين الدينيين في البرلمان للخطر".

ومنذ أسابيع، أُرجِئت إلى أجل غير مسمى، الجلسة التي كانت ستعقدها المحكمة المركزية في القدس المحتلة في إطار محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المنسوبة اليه.

وتقرر إلغاء الجلسة، بسبب "إجراءات الإغلاق الصحي المُحكم، للحد من انتشار فيروس كورونا"، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد لها.

ويحاكم نتنياهو حالياً بـ"تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة العامة".

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