قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (قدس)

الوقت- زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الأحد مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس)، جنوب العاصمة طهران.

وتأتي زيارة قائد الثورة لمرقد الامام الخميني مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى السنوية الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، وفي اليوم الأول من ايام عشرة الفجر.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1979 وصل الامام الخميني طهران قادما من باريس وبعد عشرة أيام من وصوله انتصرت الثورة الاسلامية وسقط الحكم الشاهنشاهي، وتطلق ايران على هذه الفترة بعشرة الفجر,

قائد الثورة الإسلامية صلى وقرأ القرآن والأدعية خلال زيارته لمرقد الامام الخميني، كما ان سماحته زار قبور الشهداء بهشتي (رئيس مجلس القضاء الأسبق) ورجائي (الرئيس الايراني الأسبق) وباهنر (رئيس الوزراء الايراني الأسبق) ، وشهداء الحزب الجمهوري، اثر تفجير اجتماع قيادات الحزب عام 1981.

كما زار سماحة السيد خامنئي قبور عموم الشهداء وبعض قبور شهداء الدفاع المقدس، وقرأ الفاتحة على قبورهم.00