إيطاليا تلتحق بالإدارة الامريكية الجديدة وتتخذ إجراء قوياً ضد الرياض وأبوظبي.. هل هي بداية نهاية الحرب على اليمن؟

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  الأحد 17 جمادي الثاني 1442

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لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

أخبار

السيد علي خامنئي يزور مرقد الامام الخميني (قدس)

السيد علي خامنئي يزور مرقد الامام الخميني (قدس)

الوقت- زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الأحد مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس)، جنوب العاصمة طهران.

الاتحاد الأوروبي يعترف أنه ارتكب خطأ.. ما هو؟ الوقت- قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الاتحاد الأوروبي أدرك أنه ارتكب خطأ بمحاولة قصيرة الأمد لتقييد بعض صادرات لقاحات كوفيد-19 استنادا إلى بند للطوارئ متعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد.

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة! الوقت-تناولت صحيفة "foreignaffairs" الأميركية قضية الانسحاب الامركي من سوريا في مقالاً لها كتبه السفير

مصادر سورية: اوامر أمريكية لاستمرار حصار الحسكة والقامشلي! الوقت-تستمر قوات قسد محاصرتها لأبناء مدينتي الحسكة والقامشلي الخاضعة لسيطرة الجيش السوري،

هكذا ردت طهران على تصريحا ماكرون حول الاتفاق النووي! الوقت-طالب سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم في مؤتمر صحفي، الرئيس

عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة الوقت-نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء اليوم في خبر لها، عن رئيس الدائرة السياسية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

"أنصار الله" تثمن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة لدول العدوان الوقت- ثمن رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن والمتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبدالسلام إعلان وزارة الخارجية الإيطالية وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي اللذين يستخدمانه في العدوان على اليمن.

موسكو: خطوات أمريكا وحلفائها لم تترك أي فرصة للحفاظ على معاهدة السماء المفتوحة الوقت- أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن خطوات أمريكا وحلفائها لم تترك أي فرصة للحفاظ على معاهدة السماء المفتوحة.

مستشار الامن الامريكي: من الاولويات القصوى التعامل مع الملف النووي الايراني الوقت- قال مستشارُ الأمنِ القومي الأمريكي جيك سوليفان،امس الجمعة، إنّ مِنْ الأولوياتِ القصوى والمبكرة؛ التعاملَ مع ما وصفها أزمةً نووية متصاعدة مع إيران.

الحوثي يدعو مجلس الأمن لمعاينة الوضع الكارثي في اليمن الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي مندوبي مجلس الأمن الدولي لزيارة اليمن لمعاينة الوضع الكارثي.

للاسبوع الثالث على التوالي.. "قسد" تحاصر الحسكة والقامشلي الوقت- تفرض مجموعات قسد للاسبوع الثالث على التوالي حصاراً مطبقا على المواطنين في الأحياء السكنية والمراكز الحكومية في مدينتَي الحسكة والقامشلي، مايُنذر بكارثة إنسانية مع منع توفير مقومات الحياة. ويدعو الأهالي للتدخل من أجل كسر الحصار.

إيران: بدء استخراج 65 الف برميل نفط يومياً من الحقل المشترك مع العراق الوقت- أعلن المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطورة لحقل " آذر" غربي البلاد عن قرب بدء استخراج 65 الف برميل نفط يوميا من الحقل المشترك مع العراق.

هكذا حذرت حركة طالبان الأفغانية الإدارة الأميركية الجديدة!

معاريف: كوخافي يتحدى إدارة بايدن الوقت-قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية مساء اليوم الجمعة في تقرير لها، أن "الرسائل اللاذعة"

نيودلهي: انفجار على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي الوقت-قالت قناة "NDTV" الهندية، ظهر اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع قرب

المتحدثة باسم البيت الأبيض: تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية لوقف حرب اليمن الوقت-أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، صباح اليوم الجمعة، إنه تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات

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إيطاليا تلتحق بالإدارة الامريكية الجديدة وتتخذ إجراء قوياً ضد الرياض وأبوظبي.. هل هي بداية نهاية الحرب على اليمن؟

الأحد 17 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
إيطاليا تلتحق بالإدارة الامريكية الجديدة وتتخذ إجراء قوياً ضد الرياض وأبوظبي.. هل هي بداية نهاية الحرب على اليمن؟

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ردّ مزلزل لـ"أنصار الله" عقب الإعلان عن إدراجهم على قائمة الإرهاب.. "أمريكا هي مصدر الإرهاب"

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الوقت- قبل ست سنوات شن تحالف العدوان بقيادة السعودية حرباً بربرية ضد أبناء الشعب اليمني متذرعة في ذلك بأنها تريد إعادة الشرعية للرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي" وخلال السنوات الماضية لم تتوانَ مقاتلات تحالف العدوان عن استهداف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي لم يحرك ساكناً لإنقاذ أبناء الشعب اليمني وإيقاف هذه الحرب العبثية ولهذا فقد قام رجال المقاومة "أنصار الله" في اليمن وأبطال الجيش اليمني بحمل السلاح والدفاع عن الأراضي اليمنية وبالفعل تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تحقيق الكثير من الانتصارات على ساحات المعركة وتحرير العديد من المدن والمحافظات التي كانت قابعة تحت احتلال قوات تحالف العدوان السعودي وهذا الامر دفع قادة مملكة الظلام إلى دفع الكثير من المليارات لقادة البيت الابيض للزج باسم حركة "أنصار الله" اليمنية في قائمة الإرهاب وذلك من أجل التستر على الجرائم التي قام بها تحالف العدوان خلال السنوات الماضية وبالفعل صرّح "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي قبل عدة أسابيع عزم بلاده تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية. ولقد جاءت هذه الخطوة الأمريكية في آخر أيام حكم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وقبل عدة أيام عقب تنصيب الرئيس "جو بايدن" كرئيس لأمريكا وعقب تولي هذا الاخير زمام الامور في البيت الابيض، سارعت الإدارة الامريكية الجديدة إلى اتخاذ قرار بمراجعة قرار "ترامب" المتهور المتعلق بوضع حركة "أنصار الله" اليمنية على قائمة الجماعات الإرهابية ومراجعة قرار يفضي بحظر بيع الاسلحة إلى الرياض وأبو ظبي.

وحول هذا السياق، انطلقت يوم الاثنين الماضي تظاهرات وفعاليات حاشدة باليمن وعدد من عواصم العالم الحر داعية لوقف الحرب الكونية على اليمن منذ ستة أعوام التي أدت الى أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم، وذلك تزامنا مع تصنيف "أنصار الله" في قائمة الإرهاب من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب". وخلال تلك التظاهرات، أكد "محمد البخيتي" عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، أن خطوة واشنطن بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية هدفها ترهيب اليمنيين، مضيفاً إن محاولة الولايات المتحدة الضغط على اليمنيين لن تجدي نفعا. كما دعا القيادي في حركة أنصار الله اليمنية "محمد علي الحوثي"، قبل عدة أيام الولايات المتحدة إلى حظر الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية بدلاً من وضع جماعته على قائمة الجماعات الإرهابية. وكتب "الحوثي" في تغريدة: "على أمريكا أن تصدر حظرا على إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية وتحالفها في العدوان على اليمن، وهذا هو الأجدر مراجعته حتى 26 فبراير"، في إشارة إلى تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الأمريكي الذي يجيز إجراء معاملات مع جماعة "أنصار الله". وأضاف "الحوثي"، إن "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الاطفال والنساء وتدمير اليمن وتجويعه".

وعلى صعيد متصل، دعت العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية الإدارة الامريكية الجديدة إلى إلغاء قرار تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كجماعة إرهابية وذلك لأن هذا الامر سوف يزيد من معاناة الشعب اليمني وطالبت تلك المنظمات بإيقاف بيع الاسلحة لدول تحالف العدوان وبالفعل أعلنت الإدارة الامريكية الجديدة قبل عدة أيام عن إيقاف بعض مبيعات الأسلحة المعلقة التي قد تؤثر على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وبالتزامن مع هذا الاعلان الأمريكي سارعت إيطاليا باتخاذ نفس القرار، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، يوم أمس الجمعة، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان. وقال "دي مايو" في بيان: "هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم". ومن جهتها، قالت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، إن "قرار روما سيمنع بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية". وأضافت: "المبيعات المحظورة جزء من تخصيص إجمالي قدره 20 ألف صاروخ بقيمة تزيد على 400 مليون يورو تم الاتفاق عليه في عام 2016 في ظل حكومة يسار الوسط بقيادة ماتيو رينزي".

وبدورهم، رحب نواب حركة "خمس نجوم" في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الإيطالية بالقرار الحكومي، مشيرين إلى أنه "سبق أن صوتت لجنة الشؤون الخارجية، هنا في مجلس النواب، في ديسمبر الماضي، لمصلحة تمديد تجميد بيع الطائرات والذخائر والصواريخ للسعودية والإمارات، ومواد عسكرية بالتأكيد تم استخدامها في الماضي لاستهداف السكان المدنيين في اليمن". وأضافوا في مذكرة صدرت عنهم: "لقد وصل اليوم القرار الذي أردناه، لقد قررت الحكومة للتو إلغاء، وليس فقط تعليق، التصاريح الجارية لتصدير الصواريخ وقنابل الطائرات إلى السعودية والإمارات". وتابعوا: "إنه انتصار لنا وللمنظمات الداعمة للسلام، والتي دفعت كثيرا تجاه تحقيق هذا الهدف في السنوات الأخيرة".

وعلى هذا المنوال نفسه، علّق رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، على قرار إيطاليا بشأن إيقاف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وقال "عبدالسلام" في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة للدول التي تشن عدوانا على اليمن خطوة إيجابية تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام." كما حذر رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، دول العدوان من تبعات استمرارها في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني، مشيرا إلى أن عدم مسارعتها في إيقاف جرائمها وعدوانها سيكلفها كثيرا. وقال "عبدالسلام" في تغريدة له على تويتر يوم السبت الماضي: "العدوان على اليمن جريمة والحصار جريمة، واستمرارهما جريمة أخرى مضاعفة، وعدم مسارعة تحالف الإجرام لإيقاف جرائمه سيكلفه كثيرا". الجدير بالذكر أن قوى العدوان مستمرة في ارتكاب المجازر الوحشية بشكل يومي إضافة إلى استمرار الحصار ومنع ادخال السفن المحملة بالمشتقات النفطية وكذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي الأمر الذي أدى لوفاة عشرات الآلاف من المواطنين وخلق أزمة اقتصادية خانقة.

وعلى صعيد متصل، دعت حكومة صنعاء سفراء مجلس الأمن الدولي إلى زيارة اليمن لتفقد الوضع الإنساني. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى "محمد علي الحوثي" عبر تويتر: "‏ندعوا المندوبين وسفراء مجلس الأمن إلى زيارة الجمهورية اليمنية ومعاينة الوضع الكارثي الذي وصل وصفه إلى أكبر كارثة إنسانية والاطلاع بالدور الإنساني لمواجهة المجاعة والحصار والحظر والاستماع للموظفين الذين منع العدوان صرف مرتباتهم."

وفي الختام يمكن القول إن الحراك الشعبي الكبير الذي شهدته العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية والمتزامن مع حملة الاحتجاجات الدولية فيما أُطلق عليه "اليوم العالمي من أجل اليمن" أظهر صمود وثبات اليمنيين رغم سنوات من الحرب والحصار، كما أنه أرسل عدة رسائل أهمها تمسك كل المكونات اليمنية بقضيتها الوطنية الرافضة لأي توصيف او وصاية أجنبية والمساندة لأي مساع سلام من شأنها إيقاف العدوان والحصار، وأوضح مدى الاستعداد لتقديم التضحيات في سبيل الحرية والكرامة واستقلالية القرار من منطلق تأكيدات المتظاهرين التي تمحورت حول أن التصنيف الأمريكي لن يمنع الشعب اليمني من خوض معركته المقدسة في مواجهة قوى العدوان، وأن زمن الوصاية الأجنبية على اليمن قد ولى وعلى دول تحالف العدوان أن تيأس من عودة وصايتها.

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ترامب تصنيف انصار الله أموال سعودية جو بايدن تظاهرات احتجاجات

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