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  الأحد 17 جمادي الثاني 1442

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أخبار

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة!

الأحد 17 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة!

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة!

الوقت-تناولت صحيفة "foreignaffairs" الأميركية قضية الانسحاب الامركي من سوريا في مقالاً لها كتبه السفير

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الوقت-تناولت صحيفة "foreignaffairs" الأميركية قضية الانسحاب الامركي من سوريا في مقالاً لها كتبه السفير الأميركي السابق في سوريا، روبيرت فورد، (2011-2014) تحدث فيه عن الفشل الكبير للسياسة الأميركية في سوريا بعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

 وبحسب المقال، كان ترامب قد وعد مراراً وتكراراً بإخراج أميركا من الأزمة السورية، لكن فورد أكّد أن "جهود الولايات المتحدة طويلة المدى لإعادة بناء مجتمعات ما بعد الصراع وتحقيق الاستقرار لها كانت مضللة ومحكوم عليها بالفشل".

وأضاف السفير الأمريكي في سوريا، كان لدى أميركا "مشروع طويل الأجل في سوريا لكن إدارة ترامب تراجعت عن وعودها بالتخلي عن بناء الدولة في سوريا"، على حد وصفه.

وتابع فورد "حاولت الولايات المتحدة استخدام إمكاناتها العسكرية ومواردها المالية لإقناع الرئيس بشار الأسد بإجراء إصلاحات وإنشاء منطقة حكم ذاتي كردية في الشمال الشرقي، تحت القيادة الأميركية، وتطورت هذه المناطق إلى شبه دولة بجيشها الخاص، قوات سوريا الديمقراطية، وبيروقراطية راسخة خاصة بها التي تهيمن عليها قوات الدفاع الذاتي الشعبية الكردية وجناحها السياسي، حزب الاتحاد الديمقراطي".

كما أوضح فورد "لم يتم اعتبار سوريا قط قضية مهمة للأمن القومي للولايات المتحدة، ولطالما اقتصرت المصالح الأميركية هناك على الحاجة إلى منع الصراع من تهديد المصالح الأميركية الأخرى في المنطقة"، وفق تعبيره.

كذلك أضاف أن "لا علاقة للسياسة الأميركية الحالية بهذا الهدف (حماية المصالح)، كما فشلت في إحداث تغيير سياسي في دمشق، واستعادة الاستقرار في البلاد والتغلب على بقايا تنظيم داعش".

واعتبر فورد أنه "من المفترض أن الاستراتيجية الأميركية في شمال شرق سوريا قد صيغت بهدف تطهير آخر معاقل مقاتلي تنظيم داعش، ومنع هذه الأراضي من التحول إلى ملاذات آمنة جديدة يمكنهم من خلالها تنظيم هجمات. وعلى الرغم من أن الحملة العسكرية الطويلة قد دمرت مع ذلك القوى الرئيسية للإرهابيين، إلا أنهم ما زالوا داعش يشنون هجمات من وقت لآخر في سوريا والعراق".

وبحسب فورد من "المفترض أن تكون المساعدة الأميركية لقوات سوريا الديمقراطية وجناحها العسكري، وحدات حماية الشعب، كافية من الناحية النظرية لاحتواء داعش بأقل قدر من الدعم الخارجي، وتجنب الحاجة إلى نشر وحدة عسكرية كاملة".

وأضاف فورد "كما احتج العرب على الفساد المزعوم للمسؤولين الأكراد وغاراتهم الوحشية ضد الإرهاب وتجنيد السكان المحليين في الخدمة العسكرية".

  وبين فورد أن الجماعات الكردية "نظمت الكثير من التفجيرات بسيارات مفخخة ضد الجهات التي تعاديها"، على سبيل المثال: "نظم الأكراد في كثير من الأحيان تفجيرات بسيارات مفخخة في المدن التي تسيطر عليها الجماعات الموالية لتركيا".

وقال فورد: "في مثل هذه الأجواء، التي تسممها الصراعات العرقية والقبلية، يمكن لإرهابيي داعش التصرف بهدوء بموافقة ضمنية من المجتمعات المحلية وتجنيد متطوعين من السكان الغاضبين. طالما استمرت الولايات المتحدة في دعم شبه الدولة التي يهيمن عليها الأكراد في شرق سوريا، لكن هذه المشكلة لن تختفي".

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