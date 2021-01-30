عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة

الوقت-نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء اليوم في خبر لها، عن رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية سابقاً عاموس غلعاد، قوله إنه "لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة"، معتبراً أن "هذا لن يعمل".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية قال غلعاد حول الاتفاق النووي واحتمالية عودة واشنطن اليه أن "الصمت، والعمل في قنوات سرية مقابل الإدارة الأمريكية ومحاولة التأثير، ونحن قادرون على التأثير على مضمون الاتفاق، أي عدم المس بإسرائيل، ومن جهة ثانية الحصول على مقابل في حال إنجاز إتفاق".

وأشار غلعاد إلى أن "هناك الكثير من الصعوبات"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تحتاج أن تدخل اليوم في حوار ثنائي، ولديها مع الأميركيين سواء مع بايدن أو رؤساء آخرين، حوار إستثنائي".

كما أوضح أن "إسرائيل ليست دول عظمى مثل الولايات المتحدة ويجب التشديد على ذلك"، قائلاً: "نحن نرتبط كثيراً بالولايات المتحدة".

واقترح غلعاد أن "تستفيد إسرائيل من المساعدات الأميركية وأن يكون للجيش خطة متعددة السنوات"، معتبراً أن "رئيس الحكومة فقط يقود المفاوضات المنسقة، وأن تكون معركة استخبارية وسياسية واستراتيجية، وإعداد خيارات عسكرية بصمت".

وتابع: "لأنك إذا لوحت بخيار عسكري ولا تستطيع تفعيله فإن هذا هو الأمر الأسوء. إذن لا يمكن تفعيل خيار عسكري بالتعارض مع الولايات المتحدة فهذا لن يعمل".

غلعاد قال إن "الإدارة الأميركية عمرها أيام وهذا هو الوقت لبلورة موقفها أو للتأثير عليهم، أيضاً رئيس الحكومة يستطيع التأثير، بغض النظر عن علاقته ببايدن، فهو يمثل إسرائيل وكل المؤسسة خلفه، وهناك إجماع في كل المؤسسة بأنه يجب منع إيران من الحصول على قنبلة نووية".

يذكر أن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط أوضح قبل أيام أن أميركا أمام "فرصة" جديدة لبحث العلاقات مع إيران.