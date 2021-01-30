طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 17 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

أخبار

السيد علي خامنئي يزور مرقد الامام الخميني (قدس)

السيد علي خامنئي يزور مرقد الامام الخميني (قدس)

الوقت- زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الأحد مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس)، جنوب العاصمة طهران.

الاتحاد الأوروبي يعترف أنه ارتكب خطأ.. ما هو؟ الوقت- قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الاتحاد الأوروبي أدرك أنه ارتكب خطأ بمحاولة قصيرة الأمد لتقييد بعض صادرات لقاحات كوفيد-19 استنادا إلى بند للطوارئ متعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد.

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة! الوقت-تناولت صحيفة "foreignaffairs" الأميركية قضية الانسحاب الامركي من سوريا في مقالاً لها كتبه السفير

مصادر سورية: اوامر أمريكية لاستمرار حصار الحسكة والقامشلي! الوقت-تستمر قوات قسد محاصرتها لأبناء مدينتي الحسكة والقامشلي الخاضعة لسيطرة الجيش السوري،

هكذا ردت طهران على تصريحا ماكرون حول الاتفاق النووي! الوقت-طالب سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم في مؤتمر صحفي، الرئيس

عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة الوقت-نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء اليوم في خبر لها، عن رئيس الدائرة السياسية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

"أنصار الله" تثمن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة لدول العدوان الوقت- ثمن رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن والمتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبدالسلام إعلان وزارة الخارجية الإيطالية وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي اللذين يستخدمانه في العدوان على اليمن.

موسكو: خطوات أمريكا وحلفائها لم تترك أي فرصة للحفاظ على معاهدة السماء المفتوحة الوقت- أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن خطوات أمريكا وحلفائها لم تترك أي فرصة للحفاظ على معاهدة السماء المفتوحة.

مستشار الامن الامريكي: من الاولويات القصوى التعامل مع الملف النووي الايراني الوقت- قال مستشارُ الأمنِ القومي الأمريكي جيك سوليفان،امس الجمعة، إنّ مِنْ الأولوياتِ القصوى والمبكرة؛ التعاملَ مع ما وصفها أزمةً نووية متصاعدة مع إيران.

الحوثي يدعو مجلس الأمن لمعاينة الوضع الكارثي في اليمن الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي مندوبي مجلس الأمن الدولي لزيارة اليمن لمعاينة الوضع الكارثي.

للاسبوع الثالث على التوالي.. "قسد" تحاصر الحسكة والقامشلي الوقت- تفرض مجموعات قسد للاسبوع الثالث على التوالي حصاراً مطبقا على المواطنين في الأحياء السكنية والمراكز الحكومية في مدينتَي الحسكة والقامشلي، مايُنذر بكارثة إنسانية مع منع توفير مقومات الحياة. ويدعو الأهالي للتدخل من أجل كسر الحصار.

إيران: بدء استخراج 65 الف برميل نفط يومياً من الحقل المشترك مع العراق الوقت- أعلن المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطورة لحقل " آذر" غربي البلاد عن قرب بدء استخراج 65 الف برميل نفط يوميا من الحقل المشترك مع العراق.

هكذا حذرت حركة طالبان الأفغانية الإدارة الأميركية الجديدة!

معاريف: كوخافي يتحدى إدارة بايدن الوقت-قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية مساء اليوم الجمعة في تقرير لها، أن "الرسائل اللاذعة"

نيودلهي: انفجار على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي الوقت-قالت قناة "NDTV" الهندية، ظهر اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع قرب

المتحدثة باسم البيت الأبيض: تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية لوقف حرب اليمن الوقت-أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، صباح اليوم الجمعة، إنه تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات

الفلسطينيون يعيدون زرع ما اقتلعه الصهاينة من أشجار في الضفة الغربية الوقت-قال مصدر فلسطيني، صباح اليوم، أن عشرات الناشطين والعاملين في وزارة الزراعة الفلسطينية،

البنك المركزي الإيراني: البلاد تواجه اليوم حرباً اقتصادية شاملة الوقت-شدد عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني في تصريح له أمس الخميس خلال اجتماع مجلس

ظريف من تركيا: مطالبة واشنطن لنا بالعدول عن خطواتنا النووية أولاً لن يحدث الوقت-شدد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، صباح اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"أنصار الله" تثمن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة لدول العدوان

مصادر سورية: اوامر أمريكية لاستمرار حصار الحسكة والقامشلي!

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

احتضان حركة طالبان في طهران... إيران تمد يدها للسلام

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

من هو أهم منافس لأردوغان في الانتخابات التركية المقبلة؟

مزاعم إماراتيّة لإنهاء الأزمة الليبيّة.. هل تنهي إدارة بايدن 7 سنوات من الحرب؟

مستشار الامن الامريكي: من الاولويات القصوى التعامل مع الملف النووي الايراني

اللاجئون الفلسطينيون ومعضلة كورونا.. من يتحمل المسؤولية؟

موسكو: خطوات أمريكا وحلفائها لم تترك أي فرصة للحفاظ على معاهدة السماء المفتوحة

الاتحاد الأوروبي يعترف أنه ارتكب خطأ.. ما هو؟

عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة

هكذا ردت طهران على تصريحا ماكرون حول الاتفاق النووي!

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة!

إيطاليا تلتحق بالإدارة الامريكية الجديدة وتتخذ إجراء قوياً ضد الرياض وأبوظبي.. هل هي بداية نهاية الحرب على اليمن؟

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة"

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

قرار قضائي جريء: حاكم مصرف لبنان الى المحاكمة!

تخت روانجي: أمر الاتفاق النووي متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو تفتح صفحة جديدة

روسيا: موسكو مستعدّة لإظهار مرونة في التعامل مع واشنطن لكن من دون تجاوز للخطوط الحمر!

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان

الخارجية الايرانية: يتعين على أمريكا وسائر الاتفاق النووي إلغاء الحظر وتنفيذ الاتفاق

هآرتس: مسؤولون إسرائيليون: خطاب كوخافي بشأن إيران فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً!

مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية

رئيس حكومة صنعاء: هكذا يجب أن نرد على مواقف الإدارة الاميركية ضد اليمن

انشقاقات كبيرة تضرب قوات يمنية موالية للإمارات!

الشرطة الروسية: سيتم تغريم كل من فيسبوك وانستغرام وتيك توك وكونتاكتي واودنوكلاسنيكي ويوتيوب والسبب؟

اللواء باقري: أجرينا 10 مناورات رداً على التهديدات الأمريكية

كتائب حزب الله العراق: لن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

موريتانيا: التطبيع جرم

الشرطة الأمريكية تقتل رجلا أسوداً جديداً

تقرير لجنة التحقيق في العراق يكشف خيوط جريمة استشهاد قادة النصر في

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

قائد حرس الثورة في إيران: على ترامب أن لا يخطئ في حساباته

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

حرس الثورة الإيراني: الخليج الفارسي آمن بالكامل

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

السبت 16 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمع وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع.

ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

ففي الأول من تشرين الأول من عام 2020، كشف النقاب عن اتفاق ثلاثي أمريكي إسرائيلي إماراتي «لتطوير استراتيجية مشتركة» في قطاع الطاقة، تشمل تطوير بُنى تحتية لنقل الغاز والنفط من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

ويعد خط أنابيب النفط الممتد بين ميناء إيلات جنوبي الكيان الإسرائيلي على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على البحر المتوسط من أبرز مقومات هذه البنى التحتية التي تسعى كل من الإمارات وأمريكا والكيان الإسرائيلي إلى تفعيلها.

وعقب ذلك علقت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية على هذا الاتفاق بالقول إن الكيان الإسرائيلي على وشك أن يلعب دوراً أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسة البترول في المنطقة، بعد أن فعّل اتفاق الإمارات معها خط الأنابيب المهجور منذ ستينيات القرن الماضي.

اتفاق يدمر الحلم المصري

يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير بُنية تحتية قائمة و إنشاء جديدة، لنقل النفط  من دول الخليج الفارسي إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا، والذي يمر معظمه حالياً عبر قناة السويس.

ويبلغ طول خط أنابيب النفط الذي يصل بين إيلات و عسقلان 254 كليومتراً، وهو في الحقيقة خطان أحدهما للنفط وآخر للغاز. وتصل طاقته التصديرية إلى 1.2 مليون برميل نفط يوميً، وتم تجهيزه بمضخات عكسية، تسمح بنقل النفط بين مينائي إيلات وعسقلان في الاتجاهين.

ويضم ميناء عسقلان خزانات للنفط بسعة 2.3 مليون برميل، ويستقبل ناقلات للخام بحجم 300 ألف طن، بما يفوق قدرة قناة السويس على استيعاب هذا النوع من الناقلات.

ومنذ عام 1948، لم يتوقف الكيان الصهيوني عن التفكير في  إيجاد بديل لقناة السويس، التي تشكل إحدى أهم الممرات في العالم لنقل النفط إلى أوروبا، بدلاً من دوران السفن حول افريقيا، وهي ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر بعد السياحة، وذلك بهدف الضغط الاقتصادي على مصر.

قناة السويس تم افتتاحها بطول 193 كليومتراً عام 1869 في عهد الخديوي إسماعيل، بينما تم في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2015 افتتاح تفريعة بطول 72 كليو مترا!، بتكلفة 61 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) بهدف تقليص فترة انتظار السفن والسماح بمرورها في الاتجاهين طوال الوقت وهدف هذا المشروع التوسعي للقناة هو زيادة الإيرادات بما يزيد على 250 في المئة، إلا أن الإيرادات تناقصت لتسجل في العام المالي 2019/2020 المنتهي في حزيران الماضي، بمقدار 32 مليون دولار، إلى 5.72 مليارات دولار.

كما أعلنت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن حركة التجارة في قناة السويس مرشحة للتناقص بأكثر من 17 في المئة، مع تشغيل أنبوب «إيلات-عسقلان» بموجب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

ضربة غادرة

إذاً هي ضربة غادرة من الإمارات والكيان الإسرائيلي الهدف منها تجاوز قناة السويس عبر مشروع عسقلان الذي سيصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، و سيوفر طريقاً موازياً لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى مناطق كثيرة في أوروبا وآسيا.

قبل هذا الاتفاق كان معظم النفط القادم من دول الخليج الفارسي نحو الأسواق الأوروبية يمر إما عبر قناة السويس أو عبر خط الانابيب المصري سوميد الذي تبلغ طاقته نحو مليونين ونصف المليون برميل يومياً.

وتجدر الإشارة هنا إلى صعوبة هذا الطريق نسبياً حيث إن ناقلات النفط العملاقة لا تستطيع المرور عبر قناة السويس بالتالي إما تفرغ كل حمولاتها في مرفأ عين السخنة النفطي على البحر الاحمر ليجري ضخه عبر انبوب سوميد إلى مرفأ الاسكندرية على البحر المتوسط ويعاد تحميله في ناقلات النفط لينقل الى الأسواق الأوروبية. أما الخيار الآخر فهو تفريغ جزء من الحمولة في عين السخنة بحيث تستطيع الناقلة المرور عبر قناة السويس.

الرد المصري الخجول على هذه الاتفاقية

رغم حجم الأضرار التي قد تسببها هذه الاتفاقية بالاقتصاد المصري وتبخير الأحلام المصرية بتحقيق عائدات كبيرة من تصدير النفط والغاز عبر قناة السويس إلّا أن الرد المصري كان ضعيفاً جداً على هذه الاتفاقية واكتفت بتصريح لرئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع حيث قال: هناك متابعة لما يتم الإعلان عنها بشأن وجود طرق بديلة للقناة، مشيراً إلى أنه من وقت لآخر يتم تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى.

ورغم أن دول الخليج الفارسي ومن بينها الامارات تملك نصف أسهم خط أنابيب سوميد البالغ طوله 320 كيلو متراً ويعمل حالياً بربع طاقته بسبب تراجع الطلب على النفط، إلا أن إبرام الامارات هذا الاتفاق مع اسرائيل قد يلحق الضرر بمصالح مصر الاقتصادية وستتأثر عائدات قناة السويس سلباً عندما يبدأ النفط الإماراتي وغيره بالتدفق عبر الأنبوب الاسرائيلي نحو الأسواق الأوروبية.

 يبدو أن قدرة مصر على الرد لن تتجاوز تصريحات خفيفة من مسؤولين من الصف الثالث والرابع على المستوى السياسي المصري بينما يكتفي الصف الأول والثاني بعدم مغازلة هذا التقارب بين الإمارات و الكيان الإسرائيلي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مشروع عسقلان قناة السويس الإمارات مصر خط تصدير الغاز

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي