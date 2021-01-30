احتضان حركة طالبان في طهران... إيران تمد يدها للسلام

الوقت-دخلت الاضطرابات السياسية في أفغانستان مرحلة جديدة مع اتفاق العام الماضي بين طالبان والولايات المتحدة ، ما أجبر الأطراف الأجنبية ، وخاصة الجهات الإقليمية ، على التعبئة لحماية مصالحها من المخاوف المحتملة. في هذا الصدد ، استضافت جمهورية إيران الإسلامية ، بصفتها قوة إقليمية وجارة لأفغانستان تتابع عن كثب التطورات السياسية الأخيرة ، للمرة الثانية في الأشهر الأخيرة ، وفدا رفيع المستوى من مسؤولي طالبان برئاسة الملا غني برادر الشخصية البارزة في طالبان وكبير المفاوضين في محادثات الدوحة للسلام.

وبشأن جدول أعمال المحادثات ، قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم في وقت سابق إن الجانبين سيناقشان "العلاقات بين طهران وكابول والقضايا المتعلقة باللاجئين الأفغان في إيران والوضع السياسي والأمني ​​في أفغانستان والمنطقة".

تاريخ خلافات طالبان السياسية والعقائدية وعداءها لإيران لا يخفى على أحد ، وهنالك قلق ايراني من عودة الحركة إلى الساحة السياسية الأفغانية. لكن السؤال الآن لماذا ترحب الجمهورية الإسلامية بقادة هذه الحركة وتدعوهم للتفاوض؟ من ناحية أخرى ، ما هو مضمون هذه المحادثات وما هي آثارها على الساحة السياسية للتطورات في أفغانستان؟

مصالح ومخاوف إيران الأمنية والاقتصادية

إيران لها حدود مشتركة مع أفغانستان تمتد بطول 815 كم. لقد تأثرت طهران وكابول وتأثرتا ببعضهما البعض من خلال عوامل مثل الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والثقافة. إن صعود حركة طالبان وأحداث 11 سبتمبر 2001 والوجود الأمريكي في أفغانستان والحرب وانعدام الأمن في البلاد جعل التطورات في هذا البلد أكثر أهمية فيما يتعلق بأمن إيران القومي. ما لا شك فيه أن أحد الموضوعات المهمة التي ستناقش مع وفد طالبان هو مناقشة المخاوف الأمنية لإيران.

بعد عقدين من الحرب بين الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان للقضاء على طالبان ، ما يمكن رؤيته اليوم هو سيطرة طالبان على نصف أفغانستان. هذا إلى جانب مؤشرات على وجود مستقبل لطالبان في أفغانستان ، ما يؤكد حاجة إيران الملحة لحماية مصالحها الأمنية ، وخاصة على طول حدودها الشرقية. يحظى أمن الحدود الشرقية بأهمية كبيرة بالنسبة لإيران بسبب وجود مجموعات إرهابية تعمل ضد أمن المواطنين الإيرانيين في المدن الشرقية وأحيانًا في الاراضي أفغانستان وباكستان.

من ناحية أخرى ، تساور إيران مخاوف من وجود تنظيم داعش الارهابي في أفغانستان ، والذي جعل في السنوات الأخيرة ، بعد الهزائم في سوريا والعراق ، من أفغانستان مكانًا للتجنيد والأنشطة الارهابية.

كما ان المخدرات هي مصدر قلق إيراني رئيس آخر بشأن التطورات في أفغانستان. حيث يتم إنتاج أكثر من 70 بالمئة من الأفيون في أفغانستان ، وعلى الرغم من إعلان مكافحة المخدرات كواحدة من مهام الناتو ، إلا أن الحرب لم تؤثر في إنتاج المخدرات في البلاد. من ناحية أخرى ، كان انعدام الأمن وسنوات الحرب في أفغانستان أحد أسباب الوجود الكبير للاجئين الأفغان في إيران.

يعد الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي الودي مع أفغانستان من النقاط المهمة الأخرى لإيران في مستقبل معادلاتها السياسية. تتمتع طهران وكابول بعلاقات وثيقة وودية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد تعاونت الحكومة الإيرانية مع الحكومة الأفغانية في مختلف المجالات خلال الـ19 عامًا الماضية ، وأهمها مشروع سكة ​​حديد هرات - خواف .ا

المساهمة في عملية السلام

الجزء المهم الآخر من دعوة وفد طالبان لزيارة طهران هو بسبب الجمود في محادثات الدوحة للسلام واتفاق طالبان مع الولايات المتحدة.

صرحت إيران مرارًا أنها ستجري أي مفاوضات مع طالبان بعلم حكومة كابول وستقدم تفاصيل المفاوضات إلى الحكومة. في الأيام الأخيرة ، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ستراجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طالبان وإدارة دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان ، وهي المرحلة الثانية من محادثات الحكومة الأفغانية وطالبان ، والتي بدأت في 6 يناير (كانون الثاني) في قطر ووصلت إلى طريق مسدود وفي المقابل شهدت تصاعد موجات العنف.

جهود الولايات المتحدة لفرض اتفاقيات ثنائية مع طالبان على الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية (في حين أن هناك اتفاقيات غير معلنة وراء الكواليس) هي أيضًا مصدر قلق لخصوم الولايات المتحدة مثل إيران وروسيا ، وبالتالي فإن جهود الحفاظ على عملية التفاوض بين الحكومة المركزية وطالبان ، ومن ناحية أخرى ، منع تصعيد العنف والتأكيد على ضرورة عدم الثقة بالوعود الأمريكية وضرورة الحفاظ على إنجازات الشعب الأفغاني في إرساء الديمقراطية ، تأتي في مقدمة وجهات نظر طهران بشأن محادثات السلام.