أمريكا تسعى لإشعال فتيل فتنة طائفية عراقية... الحشد الشعبي هدفها المباشر

الوقت-لقد شهد العراق تطورات مهمة ومؤسفة في الأيام والاسابيع الأخيرة. وكان تفجيران انتحاريان في العاصمة العراقية يوم الخميس السابق والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح 110 ، من أهم التطورات الأمنية في العراق في الأيام الأخيرة.

وبعد أيام قليلة من الهجوم الانتحاري في ساحة الطيران، وقع هجوم إرهابي آخر على قوات الحشد الشعبي العراقي في محافظة صلاح الدين الشمالية. وفي هذا الصدد أفادت مصادر إخبارية بمقتل عدد من عناصر الحشد الشعبي العراقي في اشتباكات مع تنظيم داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين الشمالية. وأفادت هيئة الحشد الشعبي العراقي بوقوع اشتباكات عنيفة بين قواتها وعناصر إرهابية من تنظيم داعش في صلاح الدين.

وتمكن اللواء 22 من الحشد الشعبي من محاصرة الإرهابيين في عملية ليلية نفذت لمواجهة هجوم داعش في محافظة صلاح الدين. واستشهد 10 مقاتلين من الحشد الشعبي خلال هذه الاشتباكات العنيفة التي دارت في منطقة "العيث".

النقطة المهمة في هذه العملية وهجوم عناصر داعش الإرهابية على قوات الحشد الشعبي هي الدعم المباشر من الجيش الأمريكي لهذه العناصر. اذ قال مصدر أمني عراقي ، إن الهجوم الإرهابي على اللواء 22 من الحشد الشعبي العراقي تم بدعم من الجيش الأمريكي. ووفق المصدر الأمني ​​العراقي ، فإن الهجوم الذي وقع في محافظة صلاح الدين الشمالية ، تم بدعم وتخطيط مباشر من الجيش الأمريكي.

وتروي القصة أنه قبل أيام قليلة رصدت كاميرات حرارية تابعة للحشد الشعبي مقاتلات الاحتلال الأمريكي أثناء هبوطها في مرتفعات حمرين. وبهذه الطريقة يبدو أن المحتلين الأمريكيين نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية لدعم الجماعات الإرهابية. تشير تقارير أمنية منشورة إلى وجود دعم عسكري أمريكي مباشر لعناصر داعش في مهاجمة قوات الحشد الشعبي شمال محافظة صلاح الدين.

والمهم في هذا الصدد أن الهجوم المدعوم امريكيا ضد قوات الحشد الشعبي يأتي بعد أيام قليلة من التفجيرات الإرهابية في ساحة الطيران ببغداد. النقطة المهمة هي أن هناك سيناريو تقوده الولايات المتحدة لجعل العراق يبدو غير آمن وكذلك لاضعاف قوات الحشد الشعبي من جهة اخرى.

ومن الأمثلة على هذا الادعاء استخدام الأسلحة الثقيلة من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي أثناء الهجوم. أسلحة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الجيش الأمريكي. كما أن إنزال المقاتلات الأمريكية في مرتفعات حمرين ليس له أي مبرر سوى تحقيق هذا الهدف.

الموضوع الآخر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في العراق هو القلق من إمكانية تفعيل خطة تقسيم العراق في ظل وجود جو بايدن في الرئاسة الأمريكية. لم يعد سرا أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة ستكون لها عواقب وخيمة على العراق والمنطقة. حيث كان بايدن من بين الديمقراطيين في الكونغرس الذين أيدوا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. وفي مقال نُشر عام 2006 في صحيفة نيويورك تايمز ، اقترح بايدن خطة طائفية تقوم على تقسيم العراق طائفيا وعرقيا.

كما بذل قصارى جهده لدعم الحملة العسكرية على العراق وتهميش نتائجها المستقبلية في العراق عندما ترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. كما أن بايدن من بين الذين يؤيدون خطة تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء (الأكراد شمالا) ، (السنة غربا) ، (والشيعة وسطا وجنوبا).

يجب ألا ننسى أن أهم تهديد للعراق الآن هو وجود أفكار بايدن القديمة في الإدارة الأمريكية الجديدة. افكار تدعم الانقسامات الطائفية في هذا البلد كأداة للحكم.

لقد أظهر الأمريكيون منذ فترة طويلة، ولا سيما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ، أنهم لا يرون أي خط أحمر في العراق ولا يعترفون بشكل أساسي بالعادات الدبلوماسية في هذا البلد.

من القضايا التي أثارت انتقادات واسعة النطاق من الأوساط السياسية العراقية والسياسيين إلى جانب مختلف شرائح المجتمع العراقي، أنشطة السفارة الأمريكية في بغداد. إن وجود سفارة أجنبية في دولة أخرى لا يمكن أن يكون بحد ذاته مدعاة للنقد والقلق ، لكن أداؤها وطريقة مواقف السفارة نفسها ، إلى جانب أنشطتها غير الدبلوماسية ، يمكن أن تثير مخاوف مشروعة لدى العراقيين.

لطالما كانت السفارة الأمريكية في بغداد ليست مجرد سفارة بل كانت أيضًا ثكنة وقاعدة عسكرية كاملة في البلاد. المناورات العسكرية ووجود الدبابات والعتاد العسكري المكثف في هذه السفارة والقوات المقاتلة ، التي تسببت جميعها في الرعب بين أبناء الشعب العراقي ، لا يمكن إدراجها في إطار الأنشطة الدبلوماسية.

على السياسيين وفصائل المقاومة العراقية أن يكونوا على دراية بالتحركات الأمريكية في العراق وخطورة إمكانية إعادة فكرة جو بايدن لتقسيم العراق.

كما أن تدخلات السفارة في شؤون العراق الداخلية وإصدار بيانات غير دبلوماسية أثناء أي صراع أو اضطرابات في البلاد تثير الريبة. ودفع كل هذا القوى العراقية إلى أن تصمم بشكل متزايد لطرد القوات الأمريكية من البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور أكثر من عام مضى على تبني مجلس النواب العراقي للقرار الخاص بطرد القوات الأمريكية من العراق والذي لم يشهد اتخاذ أي إجراء يذكر حتى الآن ، لكن حكومة بغداد أعلنت أن هذه القضية لن تكون طي النسيان حتى في ظل الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة ألقاها مؤخرا "سنحث الإدارة الأمريكية الجديدة على استئناف اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتشكيل فريق تفاوضي جديد لبحث القضايا الأمنية والعسكرية" ، وتحديد وجود القوات الأمريكية في العراق.

على أي حال ، فإن التطورات الأخيرة في العراق في أعقاب وصول بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة أثارت مخاوف من سيناريو إعادة الفتنة الطائفية وإضعاف المقاومة العراقية وتفعيل خطة لتقسيم البلاد وهذا يسترعي انتباه السلطات العراقية ويقظة التيارات السياسية العراقية.