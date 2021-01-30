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  السبت 16 جمادي الثاني 1442

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مقالات

الولايات المتحدة وإحياء داعش في سوريا.. من استمرار احتلال "التنف" إلى نهب النفط

السبت 16 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
الولايات المتحدة وإحياء داعش في سوريا.. من استمرار احتلال "التنف" إلى نهب النفط

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الوقت-تظهر سلسلة التطورات والأحداث الأمنية في سوريا في الأسابيع الأخيرة أن بعض الأطراف الخارجية تحاول إحياء إرهابيي داعش في هذا البلد. وفي أواخر الأسبوع الماضي اجتاحت المقاتلات الصهيونية الأراضي السورية مرة أخرى. واعترضت المنظومة الدفاعية للجيش السوري الصواريخ ودمرت عدداً منها والتي أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية.

لكن العدوان الإسرائيلي على محافظة حماة السورية أواخر الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أربعة أفراد من عائلة سورية. وبعد أيام قليلة ، وقع حادث أمني آخر في سوريا. وهكذا تعرضت حافلة ركاب على طريق دير الزور وتدمر يوم الأحد من الأسبوع الماضي لهجوم من قبل عناصر إرهابية.

وفي هذا الصدد ، قال مصدر عسكري سوري في بيان: "قرابة الساعة 13:40 من يوم الأحد ، أطلق النار على حافلة تقل جنودا على طريق دير الزور - تدمر في منطقة المالحة – الشولا على يد مجموعة ارهابية مقرها "منطقة التنف". ووفق هذا المصدر المطلع ، فقد قُتل 3 جنود وأصيب 10 آخرون في هذا الهجوم الإرهابي. لا شك أن اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا لا يمكن أن تكون غير مرتبطة بالأعمال الإرهابية الأخيرة في هذا البلد.

كما ذكرنا فإن تزامن العدوان الصهيوني على محافظة حماة مع العمل الإرهابي في دير الزور لم يكن مصادفة. لذلك ، من الواضح أن الجهود لإحياء الإرهاب التكفيري لداعش في سوريا كانت أساسية ؛ ويتم الآن تنفيذ الجهود المُدبرة في مركز الفكر الأمريكي من قبل الكيان الصهيوني والعناصر الإرهابية.

تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى تحقيق أهداف مختلفة من خلال جهودهما لإحياء إرهابيي داعش التكفيريين في سوريا ، وأهمها إضعاف القوة الرادعة لقوات المقاومة السورية. ويدرك قادة واشنطن وتل أبيب جيداً أن المقاومة السورية تسيطر الآن على العديد من المناطق والمدن الاستراتيجية ، وخاصة في المحور الشرقي ، وبالتالي خلصوا إلى أن إعادة بسط السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية تتطلب اضعاف قوة ردع فصائل المقاومة.

في غضون ذلك ، تعتبر قاعدة التنف الاستراتيجية ذات أهمية كبيرة للأمريكيين والصهاينة. تقع التنف شرقي سوريا ، في المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. احتلت الولايات المتحدة المنطقة في السنوات الأخيرة ببناء قواعد عسكرية ومدارج لطائراتها العسكرية. ويشار إلى أن الصهاينة كان يخططون لضرب هذه المنطقة في عدوانهم العسكري الأخير على سوريا.

والواقع أن المدن التي قصفها الكيان الصهيوني يوم الأحد هذا الأسبوع هي المدن التي حاول الجيش السوري من خلالها في الأسابيع الماضية محاصرة قاعدة التنف وهي القاعدة المحتلة حاليا من قبل القوات الأمريكية. وكان هدف الصهاينة منع استكمال حصار التنف من قبل المقاومة السورية.

في الواقع ، كان الأمريكيون والصهاينة يعرفون جيدًا أن الجيش السوري يشدد حصارًا على منطقة التنف الاستراتيجية يومًا بعد يوم. وبسبب الأهمية الجغرافية لهذه القاعدة ، اختار الكيان الصهيوني دير الزور والبوكمال للعدوان العسكري. وفي الوقت نفسه ، هناك هدف آخر لواشنطن وتل أبيب لإحياء داعش في سوريا وهو السيطرة على حدود البوكمال وهذه المنطقة الاستراتيجية.

تكمن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في موقعها الجغرافي ، حيث تقع بوكمال على الحدود المشتركة بين سوريا والعراق. ويحاول قادة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضرب عصفورين بحجارة واحدة من خلال سيطرة التكفيريين على البوكمال. وبهذه الطريقة ، سيكونون قادرين على نقل المزيد من عناصر التكفيريين إلى سوريا ، وكذلك الى غرب العراق عبر معبر البوكمال.

ولهذا فإن الهيمنة الكاملة للإرهابيين التكفيريين على منطقة حدود البوكمال لها أهمية كبيرة للأمريكيين والصهاينة. بالإضافة إلى كل ما قيل ، هناك هدف آخر كثف من جهود واشنطن وتل أبيب لإحياء الإرهاب التكفيري لداعش في سوريا أكثر من أي وقت مضى، وهو مرتبط بمرتفعات الجولان المحتل.

يدرك المسؤولون الأمريكيون والكيان الصهيوني جيدًا أن إنهاء الإرهاب في سوريا سيكون بداية جهود حكومة دمشق لاستعادة الأراضي المحتلة. لذلك ، وجدت واشنطن وتل أبيب أنه كلما طال وجود الإرهاب في سوريا ، زاد أمنهما في الجولان المحتل. لهذا السبب كانت سلسلة الجهود الخارجية لإحياء داعش في سوريا بدأت منذ لبعض الوقت.

إضافة إلى ذلك ، فإن الهدف الآخر الذي يسعى إليه الأمريكيون من خلال جهودهم لإحياء داعش في سوريا هو السيطرة على موارد النفط والغاز في البلاد. تظهر التحركات الأمريكية الأخيرة في سوريا أن الأمريكيين يسعون إلى تعزيز وجودهم غير القانوني في المناطق الغنية بالنفط في سوريا ، بما في ذلك دير الزور.

قبل نحو عام ، أنشأ الأمريكيون قاعدتين جديدتين في شرق سوريا بالقرب من دير الزور ، بهدف تأمين حقول النفط الواقعة في المحور الشرقي!

وعليه ، فمن البديهي أن الولايات المتحدة بدأت مساعيها لإحياء داعش بهدف السيطرة على حقول النفط في سوريا ، وخاصة في المحور الشرقي. وفي هذا الصدد ، تتعدد التقارير اليومية حول تهريب الولايات المتحدة لكميات ضخمة من موارد النفط السورية. بشكل عام ، يُظهر هذا أن واشنطن تركز بشكل خاص على إحياء إرهابيي داعش في سوريا خلال رئاسة جو بايدن.

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سوريا امريكا داعش البوكمال

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