من هو أهم منافس لأردوغان في الانتخابات التركية المقبلة؟

الوقت-كتب عبد القدير سلوى ، كاتب عمود في صحيفة "حريت" ، في مقال يشير إلى استطلاع أوبتيمار لمنافسي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، "تم اجراء هذا الاستطلاع الشهر الماضي وسأقوم بنشر جزء مقارن منه".

أردوغان - غول

المشاركون في هذا الاستطلاع ردًا على سؤال مفاده "إذا كان في الجولة الأخيرة من الانتخابات رجب طيب أردوغان وعبد الله غول فقط ، لمن ستصوتون؟" ووفقا لهذا السؤال، أبدى المشاركون عن آرائهم.

وفي الاستطلاع ، قال 43.5٪ إنهم سيصوتون لأردوغان في حين قال 20.3٪ أنهم سيصوتون لمصلحة عبد الله غول. فيما كان 36.1٪ دون رأي محدد. المثير في الأمر أنه لم يصوت انصار حزب العدالة والتنمية لعبدالله غول.

أردوغان - باباجان

يختلف وضع علي بابا جان قليلاً عن وضع عبد الله غول ، لكن الجماهير التي تصوت لأردوغان أكثر عددًا. اذ صوت 45.1٪ لأردوغان مقابل 20.9٪ لباباجان. وبلغت نسبة المحايدين 34.1٪.

أردوغان - إمام أوغلو

يجب اعتبار أقرب منافس أردوغان في الفترة الحالية أكرم إمام أوغلو. حيث صوت 43.9٪ لأردوغان بينما صوت 35.2٪ لإمام أوغلو. وبلغت نسبة غير المصوتين 20.8٪. كما بلغ إقبال المشاركين من حزب JHP ، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو ، أكثر من 90٪. إضافة إلى ذلك ، سيتم الإدلاء بأصوات حزب الشعب الديمقراطي (PDP) والحزب الجيد لميرال أكشنر لمصلحة إمام أوغلو.

أردوغان – كليجدار اوغلو

يصوت 45.8٪ من الناخبين لأردوغان ، بينما 27.2٪ فقط يصوتون لصالح كمال کليجدار اوغلو ، زعيم الحزب الجمهوري الشعبي. وتبلغ نسبة غير المصوتين 27٪. وفي منافسة زعيم حزب الشعب الجمهوري ، سيستفيد أردوغان أيضًا من أصوات حزب الحركة الوطنية وحزب الازدهار. كما سيصوت 81.9٪ من أنصار حزب الشعب الجمهوري لصالح كليتشكو أوغلو.

أردوغان – ياواش

وفي منافسة محتملة بين أردوغان وعمدة أنقرة وعضو حزب الشعب الجمهوري منصور ياواش ، صوت 43.1 في المائة لأردوغان في مقابل 31.8 في المائة لمنصور ياواش ، وهي أكثر من آراء زعيم الحزب. كما فضل 25٪ عدم التصويت لأحد منهما.

اردوغان - اكشنر

في هذه المنافسة ، صوت 43.8٪ لأردوغان و 30٪ لزعيمة الحزب الجيد. كما بلغ نسبة غير المصوتين 26.2٪. وبعد الحزب الجيد ، يأتي معظم الدعم لأكشنر من الحزب الجمهوري الشعبي.

أردوغان - إنجي

حصل أردوغان على 45 في المئة من الأصوات ، بينما حصل محرم إنجي على 28.6 في المئة. وبلغت نسبة غير المصوتين 26.4٪. ورغم كل ما حدث من مشاكل بين محرم إنجي وحزب الشعب الجمهوري ، الأمر الذي زاد بشكل كبير من احتمال انفصاله وتشكيل حزب جديد ، صوت 84٪ من أعضاء الحزب لصالح إنجي.

زعيم حزب الشعب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرتاش ، على الرغم من كونه أحد السياسيين الأكثر شعبية في تركيا ، حصل على 17٪ فقط من الأصوات ، بينما حصل أردوغان على 51.8٪. وبلغت نسبة غير المصوتين 31.2٪. وفي هذه المنافسة ، سيصوت 29.7 في المائة من الحزب الجيد لأردوغان ، و 28.4 في المئة سيصوتون لصالح ديميرتاش.