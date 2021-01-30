"أنصار الله" تثمن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة لدول العدوان

الوقت- ثمن رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن والمتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبدالسلام إعلان وزارة الخارجية الإيطالية وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي اللذين يستخدمانه في العدوان على اليمن.

وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر "إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة للدول التي تشن عدوانا على اليمن خطوة إيجابية تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام".

وكان أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مساء امس الجمعة، عن إلغاء بلاده تصاريح بيع صواريخ وقنابل للنظامين السعودي والإماراتي، مؤكداً التزام بلاده باستعادة السلام في اليمن.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن دي مايو قوله في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن “عمل حكومتنا مستوحى من القيم والمبادئ الأساسية، نحن نقوم بذلك حتى في هذه الساعات، ونعمل بجدية والتزام”.