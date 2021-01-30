مستشار الامن الامريكي: من الاولويات القصوى التعامل مع الملف النووي الايراني

الوقت- قال مستشارُ الأمنِ القومي الأمريكي جيك سوليفان،امس الجمعة، إنّ مِنْ الأولوياتِ القصوى والمبكرة؛ التعاملَ مع ما وصفها أزمةً نووية متصاعدة مع إيران.

قال سوليفان لبرنامج على شبكة الإنترنت يرعاه المعهد الأمريكي للسلام، إنّ أولويات الإدارة الأميركية الجديدة تتمثل في التعامل مع ما تعتبره أزمةً نووية متصاعدة مع اقترابِ الجمهورية الإسلامية خطوةً بخطوة من الحصولِ على موادَّ انشطاريةٍ -بحسب زعمه- تكفي لإنتاجِ سلاحٍ نووي.

إلى ذلك قال مصدرٌ دبلوماسي أوروبي إنّ المبعوثَ الأمريكي الجديد الخاص بإيران روبرت مالي؛ تحدّث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ لمعرفةِ تقييمِ الأطراف الأوروبية المشاركةِ في الاتفاقِ النووي للوضعِ الحالي.