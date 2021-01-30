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  السبت 16 جمادي الثاني 1442

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أخبار

إيران: بدء استخراج 65 الف برميل نفط يومياً من الحقل المشترك مع العراق

السبت 16 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
إيران: بدء استخراج 65 الف برميل نفط يومياً من الحقل المشترك مع العراق
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الوقت- أعلن المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطورة لحقل " آذر" غربي البلاد عن قرب بدء استخراج 65 الف برميل نفط يوميا من الحقل المشترك مع العراق.

وأشار "غلامرضا منوجهري" في تصريح للتلفزيون الايراني الجمعة، أن انجاز الاعمال التطويرية في الحقل بلغت 97 بالمئة وسيفتتح المشروع قريبا.

وبيّن أن الحقل يتسم جيولوجيا بظروف خاصة ما يصعب عملية الاستخراج، ومع ذلك فأن الشركات المحلية تعهدت بانجاز المشروع تنفيذا وتمويلا.

منوجهري أكد أن الاختبارات أثبتت أن طاقة الانتاج في هذا الحقل واداء المنشآت فيه وقدرة المعالجة تبلغ 65 الف برميل يوميا بجانب 60 مليون متر مكعب يوميا من الغاز حيث يتم نقلهما عبر خطين بطول 350 كم.

وتوقع تسجيل الحقل عوائد 15 مليار دولار على مدى فترة زمنية 20 عاما بجانب 500 مليون دولار بتروكيماويات.

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بتروكيماويات حقل منوجهري أويك آذر

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