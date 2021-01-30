حزب الله العابر للعرقية ... تألق ونجاح في مكافحة وباء كورونا

الوقت- في الوقت الذي يمر فيه لبنان، مثل العديد من الدول الأخرى، بأزمة كورونا، اتخذ حزب الله إجراءات واسعة ومهمة لمواجهة الجائحة في هذا البلد.

وفي هذا الصدد ، أفادت الأنباء بأن عناصر حزب الله اللبناني ، بتوجيه من الأمين العام لهذه الحركة ، اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في منطقة البقاع وأكد عنصران من الحزب هم "حسين الحاج حسن" و "إبراهيم الموسوي" ، عن استعداد عناصر الحزب لمساعدة اللبنانيين ، وخاصة في منطقة البقاع، بغض النظر عن انتماءات سكان المنطقة الدينية والسياسية.

كما نقل موقع العهد الإخباري عن ممثلين عن حركة وفاء المقاومة في مجلس النواب اللبناني قولهما: بتوجيه من السيد حسن نصرالله ، حققت قيادة منطقة البقاع أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع كورونا في المنطقة ، واتخذت إجراءات مثل تجهيز مستشفيات المنطقة وإنشاء مراكز للاستجابة والاستشارة ، وإطلاق خطة الرعاية المنزلية ، ونقل ودفن مرضى الكورونا دون تمييز.

كما أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومسؤولون آخرون في الحركة أنهم في إطار "المقاومة المجتمعية" سيقفون إلى جانب لبنان حكومة وشعبا حتى يتخلص لبنان من فيروس كورونا ويقدمون المساعدة الطبية والصحية والنفسية والثقافية والإعلامية.

كما قال الرئيس التنفيذي لحزب الله ، سيد هاشم صفي الدين ، إن معظم الجماعات والأحزاب والقوى اللبنانية تحملت مسؤولية محاربة الفيروس لأنهم يدركون خطورة الفيروس على الجميع ويعرفون أنه عزو ظهور كورونا لأسباب سياسية وطائفية وشخصنة تفشي كورونا في لبنان نابع من جهل حقيقي.

اجراءات حزب الله اللبناني العابرة للعرقية والدينية

تشتهر دولة لبنان الصغيرة بقومياتها الثمانية عشر وتم تقسيم السلطة بين ممثلي هذه القوميات ، وهي سمة لم تتسبب منذ سنوات في انقلاب أو ما يسمى بـ "الربيع العربي".

على الرغم من وجود خلافات على الدوام بين الممثلين السياسيين لهذه القوميات في النظام الحاكم وفي مختلف القضايا ، إلا أن ظهور فيروس كورونا في العالم ، بما في ذلك في لبنان ، ‌ عزز التضامن بين القوميات والجماعات السياسية لمحاربته والحفاظ على صحة الرأي العام.

في غضون ذلك ، منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة الاجتماعية ، بذل حزب الله قصارى جهده لمساعدة الحكومة اللبنانية والمؤسسات المعنية في مكافحة هذا الفيروس ، وقدم الحزب 24500 كادر طبي ومستشفيات ومراكز الحجر الصحي والعزل إلى وزارة الصحة اللبنانية لخدمة ابناء هذا الوطن.

كما استأجر حزب الله عدة مستشفيات خاصة ، وأقام عددًا من مراكز الحجر الصحي ، ودرب 15 ألف شخص على مكافحة الفيروس ، وجهز 100 مركبة لنقل المصابين ، منها 25 مركبة خاصة مزودة بأجهزة تنفس اصطناعية. كما عمل الحزب وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية في المخيمات الفلسطينية لمنع انتشار كورونا.

على مدار الشهر الماضي ، صمم حزب الله أيضًا ونفذ برنامجًا اجتماعيًا لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة ، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية والمرافق الصحية.

إضافة إلى هذه الإجراءات ، قامت قوات حزب الله اللبناني ، بمساعدة القوات البلدية والجيش والقوات الحكومية ، بمراقبة التنفيذ السليم لنظام الحجر المنزلي ، ومن خلال إطلاق حملات توعية وتشجيع اللبنانيين على الامتثال لأنظمة الحجر الصحي وزعوا كميات كبيرة من المواد الغذائية والبقالة على المحتاجين.

كذلك ، وعلى الرغم من لامبالاة بعض القادة السياسيين اللبنانيين تجاه حزب الله واتهامه بالتقصير في منع انتشار فيروس كورونا ، لم يستجب مسؤولو حزب الله لهم أبدًا ، بل اكدوا على دور جميع الفئات اللبنانية والسياسية للمشاركة الفعالة في الحملة ضد كورونا ، وشددوا على أن محاربة كورونا مسؤولية وطنية واجتماعية ، ويجب على كل اللبنانيين أن يدخلوا ساحة النضال المستمر ضدها.

في الوقت نفسه ، كانت تحركات حزب الله ضد كورونا عابرة للدين والاعراق ، بما في ذلك تحركات حزب الله في منطقة البقاع أو محافظة البقاع اللبنانية شرقي البلاد ، على الحدود مع سوريا ، التي وفقا لإحصائيات رسمية ، يمثل 40٪ من سكان المنطقة المسيحيون والباقي مسلمون شيعة وسنة.

وقبل أشهر ، قام وفد من حزب الله برئاسة الشيخ زيد ضاهر ، رئيس ناحية صيدا ، بزيارة مستشفى صيدا الحكومي والتقى أحمد الصمادي ، مدير عام المستشفى ورئيسه ، بحضور طبي وإداري.

من جهة أخرى ، يواصل متطوعو الدفاع المدني في منظمة الصحة الإسلامية أنشطتهم الصحية لمكافحة فيروس كورونا ، وفي هذا الصدد ، شنوا حملات تطهير في عدة مبان للمصابين بفيروس كورونا في عدد من مدن صيدا أركي وحارة صيدا والغازية ببناء عدد من المساجد في المنطقة.

ماذا لو لم يكن حزب الله؟

لبنان في وضع صعب هذه الأيام ولا يزال وضع تشكيل الحكومة مجهولاً ، وعلى مدى الأشهر الستة الماضية أو نحو ذلك ، استمر الانفجار الكبير في بيروت يلقي بظلاله على العديد من التطورات في البلاد.

في ظل فراغ الحكومة يعتبر حزب الله في لبنان أكثر المنظمات غير الحكومية تماسكاً وانسجاما في لبنان هذه الأيام وقد تبين ذلك جليا خلال توليه الوظائف الصحية لمواجهة فيروس كورونا ، ولا يمكن التوقع ماذا كان يمكن أن يحدث في لبنان لو لا إجراءات حزب الله لمكافحة الفيروس ، وما مدى عمق الأزمة الصحية في هذا البلد وعدم إمكانية السيطرة عليها؟

في الوقت نفسه ، تتجلى اجراءات حزب الله العابرة للطائفية والعرقية في لبنان ليس فقط في الوضع الحالي ضد وباء كورونا ، ولكن أيضًا في التطورات العامة لحزب الله اللبناني في البلاد ، بما في ذلك جهودهم ضد الإرهاب والحفاظ على الوحدة الداخلية حيث كان عابراً للطوائف ، وأدى هذا الأداء العابر للعرقية إلى نجاح هذه الحزب المقاوم.

من ناحية أخرى ، فإن السجل الناجح لحزب الله في لبنان في مواجهة وباء كورونا في هذا البلد سيعزز القوة الناعمة لهذا الفصيل المقاوم في المجتمع اللبناني المتعدد الأعراق ، وسيعزز مكانته في لبنان أكثر.