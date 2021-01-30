سجن الحائر او غوانتانامو السعودية... السجن الذي تفوح منه رائحة الموت

الوقت- سجن الحائر ، على بعد 40 كيلومترًا جنوب العاصمة السعودية الرياض ، هو أحد أكثر السجون شهرة في العالم ، وكان في الأصل مخصصًا لسجن الإرهابيين المشتبه بهم ، لكنه أصبح منذ ذلك الحين مكانًا للتعذيب والمضايقة لنشطاء حقوق الإنسان والمعارضين.

ووفق موقع "ويكليكس السعودية" ، فإن المفرج عنهم من هذا السجن يطلقون على سجن الحائر اسم "غوانتانامو السعودية" أو "جحيم الأسرى". وهو مكان لا معنى فيه للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان ، ووفق منظمات حقوق الإنسان فإن هذا السجن من أسوأ السجون في العالم.

في هذا المكان ، حيث يتم تطبيق الإجراءات الأمنية الأكثر صرامة ، بسبب نقص المرافق الطبية وقلة الاهتمام بالحالة البدنية ، يحدث نوع من "الموت الصامت". توفي الدكتور عبد الله الحامد ، وهو معتقل سياسي معروف ، في 23 أبريل 2020 ، إثر إصابته بجلطة دماغية وإهمال مسؤولي السجن له ، الأمر الذي أثار مرة أخرى شائعات حول أوضاع السجن. إضافة إلى ذلك ، في السنوات الأخيرة ، تم تسريب صور ومقاطع فيديو مختلفة من داخل السجن ، تظهر تعذيب السجناء.

ووفق CNN ، فإن ظروف هذا المكان أصبحت أكثر كارثية بعد وصول محمد بن سلمان إلى السلطة ، وتغير استخدام سجن الحائر أكثر فأكثر إلى مكان لاحتجاز السجناء السياسيين.

وبخصوص ظروف وخصائص سجن الحائر ، كتب موقع "رصد أخبار العالم": "هذا السجن يتكون من طابق واحد تبلغ مساحة زنزانته ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار تفتقر إلى الصرف الصحي وجميع الجدران غير آهلة ولا يتم مراعاة النظافة. الأنوار تنطفئ الساعة 9 مساءً وتشغل في السادسة صباحاً ، ولا يُسمح للسجناء بمغادرة زنازينهم".

وبحسب الموقع ، يُعرف سجن الحائر بـ "سجن الموت" لأن السجناء يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض المعدية. ويضم السجن أكثر من 1200 من القتلة واللصوص والإرهابيين ، وضم مؤخراً نشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيون ، ومعظمهم لم يحاكموا.

تم وصف السجن لأول مرة على أنه مكان للتعذيب في عام 2007 عندما تم تسريب مقطع فيديو لسجين يتعرض للضرب والقتل ، ثم ضغطت منظمة حقوق الإنسان العالمية على حكومة الرياض لدخول السجن ، والتحدث مع السجناء ، اتضح خلالها أن كل أنواع التعذيب تتم في هذا المكان. اعتبرت الحكومة السعودية في ذلك الوقت أن تقرير هيئة حقوق الإنسان ليس له قيمة قانونية.

في عام 2012 ، عندما ثار السجناء واشتبكوا مع الضباط ، احتل اسم سجن "الحائر" من جديد عناوين وسائل الإعلام. حيث سيطر السجناء على عدد من اقسام السجن في ذلك الوقت. لم تسمح الحكومة السعودية لأي منظمة حقوقية أو وسيلة إعلامية بدخول السجن منذ عام 2007. لكن منظمة العفو الدولية انتقدت في تقريرها السنوي لعام 2017 التعذيب الشديد في السجن ، قائلة إنه تم نقل المئات إلى السجن بذريعة مكافحة الإرهاب ، وأن السجناء الذين تعرضوا للتعذيب غالبًا ما يجبرون على التحدث أمام المحكمة بشكل يدينهم لاحقا.

في حزيران 2020 ، أصدر أحد المعارضين السعوديين يحيى العسيري مقطع فيديو من داخل سجن الحائر تحدث فيه سجناء عن تعرضهم للضرب بكابلات ورمي الكراسي من قبل مسؤولي السجن.

لكن اسم سجن الحائر ظهر مرة أخرى في قضية الاعتقالات الجماعية للأمراء في نوفمبر 2017 في فندق ريتز كارلتون بالرياض وقيل حينها إنهم نقلوا إلى سجن الحائر. وتم نقل أكثر من 60 معتقلاً من الفندق الى سجن الحائر.

وأعلن المدعي العام السعودي ، سعود المعجب ، في 16 حزيران 2018 ، عن اعتقال 11 أميرًا احتجاجًا على المرسوم الملكي بقطع صرف الماء والكهرباء عن الأمراء. وذكرت وسائل الإعلام في ذلك الوقت أنه تم نقل الأحد عشر إلى سجن الحائر. ورغم كل وصفات السجن في وسائل الإعلام إلا أن الصحف السعودية تزعم أن سجن الحائر لا يزال كفندق خمس نجوم.