هكذا حذرت حركة طالبان الأفغانية الإدارة الأميركية الجديدة!

الوقت-شدد شير محمد عباس ستانيكزاي، ممثل عن مكتب "طالبان" السياسي، خلال حديث له مع الصحفيين اليوم الجمعة في موسكو أن الحركة تتوقع انسحاب كافة القوات الأجنبية المتبقية في أفغانستان قبل أواخر أذار/أبريل، محذرة الإدارة الأميركية الجديدة من مخالفة الاتفاق المبرم في الدوحة.

ولفت ستانيكزاي إلى أن ثلاثة أشهر لا تزال متبقية قبل حلول أقصى موعد لخروج القوات الأجنبية من أفغانستان، وفقاً للاتفاق المبرم.

واشار إلى أن معظم القوات قد غادرت البلاد لكن بضعة آلاف العسكريين لا يزالون متواجدين في أراضيها حتى الآن، حيث عبر عن ثقته بسحب الأميركيين قواتهم وحذر من أنهم إذا انتهكوا الاتفاق فلن يبقى أمام الحركة سوى الدفاع عن نفسها.

وتمنى ممثل طالبان أ أن تظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ملتزمة بالاتفاق المبرم في الدوحة أواخر شباط/فبراير العام الماضي، واصفاً إياه بـ"فرصة جديدة" للولايات المتحدة للخروج من أفغانستان، مهما كانت الإدارة في واشنطن.

وأكد المسؤول في "طالبان" أن خطط إدارة بايدن لمراجعة اتفاق الدوحة لا تعني انسحاب واشنطن من الاتفاق إطلاقاً، موضحاً أن الحديث يدور عن إجراءات داخلية فقط.

وأشار إلى أن زلماي خليل زاد يحتفظ بمنصب المبعوث الخاص بشأن المصالحة الأفغانية في إدارة بايدن، مضيفاً: "نأمل أن تنسحب الولايات المتحدة، ونحن مقتنعون تقريباً بأنها لن تبقي قواتها، لكن إذا انتهكت الاتفاق.. فلن يكون أمامنا أي سبيل سوى الدفاع عن النفس ومواصلة الصراع".

وأبدى ستانيكزاي التزام "طالبان" بالعملية السياسية في أفغانستان، مؤكداً أن الحركة تبحث عن دعم دول أخرى، منها روسيا وإيران وباكستان، بهدف التأثير على إدارة بايدن ودفعها إلى تطبيق الاتفاق المبرم.

وأكد المسؤول في "طالبان" أن وفد الحركة بحث أمس مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشأن أفغانستان، ضمير كابلوف، رفع أسماء أعضاء "طالبان" من لوائح العقوبات الخاصة بمجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن الدبلوماسي الروسي أعرب عن تأييده لهذا الحراك.

يأتي ذلك إدارة بايدن عن نيتها مراجعة اتفاق الدوحة الموقع في 20 شباط/ فبراير الماضي.

وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان إن سوليفان اتصل بنظيره الأفغاني حمد الله مهيب و"أبلغه بوضوح" بنيته "مراجعة" الاتفاق.

هذا ورحّبت حركة طالبان في وقت سابق بإعلان واشنطن التخفيض الأخير لعديد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 عنصر، ووصفت القرار بالـ"تقدّم الإيجابي".