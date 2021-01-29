نيودلهي: انفجار على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

الوقت-قالت قناة "NDTV" الهندية، ظهر اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

وبحسب القناة الهندية فان الشرطة قد أكدت أن انفجاراً وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية جراء انفجار عبوة مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

وقالت مصادر هندية فانه لم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات، فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف وطوقت مكان الحادث.

وفي هذا السياق، قالت قناة NDTV، إن الانفجار وقع على بعد أمتار قليلة من السفارة الإسرائيلية ودمر 3 سيارات، حيث كان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة.