المتحدثة باسم البيت الأبيض: تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية لوقف حرب اليمن

الوقت-أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، صباح اليوم الجمعة، إنه تمّ تجميد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية "حتى تلبية متطلباتنا"، ومنها إنهاء الحرب في اليمن.

وبحسب ساكي فان "الإدارة الجديدة ستراجع سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه كوبا، وسنتبنّى مساراً خاصاً بنا".

وتابعت أن الرئيس جو بايدن كان واضحاً في مكالمته مع نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بشأن المخاوف إزاء الإجراءات التي اتخذتها روسيا حيال المتظاهرين والمعارض الروسي ألكسي نافالني.

ساكي لفتت إلى أنه كان لدى الرئيس بايدن أهداف واضحة أراد أن يعبّر عنها في المكالمة مع الرئيس بوتين، وهو لم يتراجع أبداً فيما يتعلق بالمخاوف، بشأن تصرفات الحكومة الروسية، وشددت "بالتأكيد نقل ذلك بوضوح شديد في المكالمة".

وحول تبرئة المحكمة العليا الباكستانية الخميس المتهم الباكستاني البريطاني أحمد عمر سعيد شيخ المشتبه به في قتل الصحافي الأمريركي دانيال بيرل عام 2002 بموجب "قرينة الشك"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "ندعو الحكومة الباكستانية للإسراع بمراجعة خياراتها القانونية، بما في ذلك السماح للولايات المتحدة بملاحقة شيخ على خلفية القتل الوحشي لمواطن وصحافي أميركي".

وذكرت أن البيت الأبيض "غاضب من قرار المحكمة" حول قضية "قتل وحشي صدمت العالم".