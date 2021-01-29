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أخبار

الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: تمكّنا من قتل والي العراق ونائب زعيم تنظيم داعش

الجمعة 15 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: تمكّنا من قتل والي العراق ونائب زعيم تنظيم داعش

الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: تمكّنا من قتل والي العراق ونائب زعيم تنظيم داعش

الوقت-شدد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، صباح اليوم الجمعة في بيان له،

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الوقت-شدد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، صباح اليوم الجمعة في بيان له، على أن عملية القضاء على والي داعش في العراق تأتي ثأراً لدماء شهداء ساحة الطيران وشهداء قوات الحشد الشعبي.

وبحسب البيان فان الناطق باسم القوات المسلحة العراقية قد أشار إلى أن "قوات مكافحة الإرهاب تمكّنت من قتل والي العراق ونائب زعيم التنظيم أبو ياسر العيساوي"، لافتاً إلى تحديد مضافات متعددة كان يستخدمها قبل أن يجري استهدافه في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك.

وفي السياق ذاته، لفت رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول عبد الوهاب الساعدي، إلى أن التنسيق العالي المستوى بين جهازي مكافحة الإرهاب والاستخبارات أدّى إلى قتل والي داعش في العراق، متوعّداً بالوصول إلى زعيم التنظيم أبو إبراهيم القرشي.

ووفق الساعدي، فإن العملية الكبرى في وادي الشاي بقاطع دجلة، أدّت كذلك إلى مقتل 42 عنصراً من "داعش".

وأشار إلى أن قوات التحالف قدمت دعماً جوياً، ولم يكن لها وجود على الأرض.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن في بيان صحفي، أمس الخميس، عن القضاء على "نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش" الإرهابي أبو ياسر العيساوي وعلى قياديين في التنظيم.

وقال الكاظمي إنّ "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات "داعش" الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا".

يذكرانه منذ تاريخ الانفجارين المزدوجين نفذ الأمن العراقي سلسلة من العمليات ضد خلايا "داعش" في بغداد والفلوجة وكركوك، حيث تمكّنت وحدات الجهاز من إلقاء القبض على 3 إرهابيين، كما دمّرت نفقاً لعناصر "داعش" يبعد 10 أمتار عن وادي الشّاي بمحافظة كركوك، بالإضافة إلى أنّها عثرت على وكر للإرهابيين يحتوي على أحزمة ناسفة وأجهزة موبايل مدمّرة.

كما أطلقت الأسبوع الماضي عملية "ثأر الشُهداء" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة في العراق، وإشراف جهاز مكافحة الإرهاب.

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أبو ياسر العيساوي العميد يحيى رسول وادي الشاي عبد الوهاب الساعدي قوات الحشد الشعبي العراق كركوك داعش إبراهيم القرشي القوات المسلحة العراقية

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