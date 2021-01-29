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  الجمعة 15 جمادي الثاني 1442

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الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

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لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

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دبلوماسي أمريكي: قسد لا شيء بدوننا! الوقت-قال المتحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية، ظهر اليوم الخميس في حديث له مع شبكة روداو الكردية،

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أخبار

صحيفة أمريكية: بايدن يعيد هيكلة الطاقم المعني بالشرق الأوسط

الجمعة 15 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
صحيفة أمريكية: بايدن يعيد هيكلة الطاقم المعني بالشرق الأوسط

"بوليتكو": إدارة بايدن ستخفض حجم فريقها المعني بالشرق الأوسط

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الوقت-قالت صحيفة "بوليتكو" الأميركية، صباح اليوم في مقال لها، أن جيم سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن يعمل على توسيع نطاق فريقه بمزيد من الاختصاصيين في قضايا الشرق الأقصى.

وبحسب كاتب المقال فإنه وفي إطار إعادة هيكلة الطواقم قرر تخفيض حجم الفريق المعني بالشرق الأوسط.

ولفت الكاتب الأمريكي إلى أن الرئيس بايدن وفريقه للأمن القومي يعتقدون أن التحديات الأمنية أمام الولايات المتحدة ستأتي من تنافس القوى الكبرى بين الولايات المتحدة، مع كل من الصين وروسيا، وعليه يجري إعادة تموضع الموارد والإمكانيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف الشرق الأوسط منذ اللحظة سيكون بعهدة بريت ماكغورك ومساعدته باربرا ليف.

وأوضح كاتب المقال أنه بالتوازي مع تلك الخطوة، وسّع وزير الدفاع لويد أوستن نطاق مساعديه بتعيين ثلاثة مستشارين معنيين بالشؤون الصينية، بينما غاب مستشارون عن الشرق الأوسط.

يذكر ان محللون أمريكيون رأوا أن إدارة بايدن ستواجه معضلات كبرى في الداخل والخارج، ليس أقلها ما تركه الرئيس السابق دونالد ترامب من انفجارات مشتعلة في الشرق الأوسط، يعزّزها استمرار النيات العدوانية الإسرائيلية واتخاذها لغة التحريض المنتقل من إدارة ترامب إلى الإدارة الجديدة.

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