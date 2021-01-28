هآرتس: مسؤولون إسرائيليون: خطاب كوخافي بشأن إيران فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً!

الوقت-أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ظهراليوم في مقال لها، إن الاعراب عن الموقف الحازم من جانب رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي "فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً".

وبحسب المقال فان مسؤولين سياسيين، ومصادر في المؤسسة الأمنية، قالوا أن الموقف الذي عبّر عنه كوخافي لم يطرح أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ولم يُنسق مع الحكومة، وفقاً لسياستها، ولا يتجانس مع مواقف كوخافي التي عبر عنها عندما كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر قولها أن تصريحات كوخاي تأتي في سياق التوتر الذي يعيشه مع نتنياهو، في موضوع الميزانية الأمنية.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر تحدثت مع الصحيفة، وألمحت إلى أن تصريحات كوخافي جاءت في توقيت "إشكالي"، أي قبل يومين من زيارة قائد قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأميركي، الجنرال كينث ماكينزي، إلى "إسرائيل". وتولى ماكينزي المسؤولية عن الأخيرة، قبل عدة أسابيع. ويولي الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن أهمية بالغة لزيارة ماكينزي، التي ستجري اليوم.

وأشار منتقدي كوخافي إلى أن الأمر يتعلق بفترة حساسة، من انتخابات في "إسرائيل"، وقبل أن تحصل لقاءات رسمية بين "إسرائيل" وإدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.

وقال مصدر أمني مطلع، شارك في مداولات مغلقة في الموضوع الإيراني، للصحيفة إنه "لم يحدث أمراً كهذا أبداً"، مشيراً إلى أن توقيت التصريحات ليس واضحاً. وأضاف: "رئيس جديد، جنرال كبير سيزورنا، ونحن في فترة انتخابات، وفجأة يطرح رئيس أركان الجيش موقفاً، لم يُناقش حتى اليوم في الكابينيت، ولم يتقرر في أي مرحلة أن هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية".

وتابع المصدر نفسه، أن كوخافي عارض هجوماً في إيران عندما كان رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية، واعتبر أن الاتفاق هو "أفضل الشرور".